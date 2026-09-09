עם היוודע זהות המשוריינים החדשים ברשימת הליכוד לכנסת שררה מעל פני השטח דממה - אך מתחת לפני השטח הרוחות סוערות. שרים בכירים וחברי כנסת זעמו בחדרים הסגורים על ראש הממשלה בנימין נתניהו שנתן עדיפות לחלק מהשמות שלדעתם לא מסייעים אלקטורלית לליכוד. זעם והפתעה נרשמו בעיקר עם השריון של יעקב ברדוגו, מקורבו של ראש הממשלה, שקיבל את המקום ה-11 ברשימה - וההערכה בליכוד היא שהוא עתיד לקבל תפקיד שר.

הצהרת נתניהו עם המשוריינים החדשים, אמש ( צילום: גיל יוחנן )





גלריה בכיר בליכוד: "יש ציפייה שהוא יקבל את תיק המשפטים - ואז יתברר שהוא לא יצליח להזיז אבן". ברדוגו ( צילום: סטודיו תומאס )

"די ברור שאם נתניהו ירכיב את הממשלה הוא ייעד אותו לתפקיד שר המשפטים או שר התקשורת", אמר בכיר בליכוד. "זה דבר שלא מתעכל טוב בליכוד". הבכיר הוסיף כי לא מעט חברי כנסת "מחכים בסיבוב" לסגור חשבון עם ברדוגו לאחר שידעו איתו בקדנציה האחרונה לא מעט משקעים ואחרי שביקר אותם בחריפות. לדבריו, "במידה מסוימת יש ציפייה גדולה שהוא יקבל את תיק המשפטים ואז יתברר שגם הוא לא יצליח להזיז אבן. הרבה בלופים ייחשפו בקדנציה הבאה".

ברדוגו לא צפוי לככב נכון לרגע זה בקמפיין הליכוד, ואת ההודעה על שריונו ליוו חילוקי דעות קשים בלשכת נתניהו. חלק מהצוות המקצועי חשב שמדובר בטעות קשה, והוויכוח אף גלש לטונים גבוהים עד שנתניהו הכריע והורה להוציא את ההודעה לתקשורת ובכך למעשה קטע את הדיון.

מאחורי הנימוקים החריפים עמדה משפחתו של רה"מ, שטענה שהקדנציה הבאה תהיה מורכבת בגלל המספרים הצמודים ושנתניהו צריך כמה שיותר שחקנים נאמנים מלב ליבו של הבייס - ושמזוהים בעיקר איתו ולא בהכרח עם הליכוד. תחילה נרשם שמו של ברדוגו במסגרת שריוני "תקווה חדשה", אולם בשל סירובו של השר גדעון סער והודעת הכחשה שהוציא על כך שלא דרש את שריונו, הוכנסה טליק גויאלי על מקומה של תקווה חדשה וברדוגו על משבצת הליכוד.

"נתניהו לא היה רגיש בכלל למה שמתחולל סביב שריו הבכירים" ( צילום: גיל יוחנן )

״נתניהו לא היה רגיש בכלל למה שמתחולל סביב שריו הבכירים״, אמר אחד השרים. ״לא עניין אותו שברדוגו פתח חזית עם אחד האנשים שעשו עבורו כל כך הרבה - יריב לוין. הוא ידע שהשריון הזה יגרום פגיעה גדולה - ובכל זאת הוציא אותו לפועל״.

סערת השריונים הגיעה במקביל לסערת הפריימריז שעדיין לא נרגעה. ח״כ אביחי בוארון, מקורבו של נתניהו ומי שמינה למנהל השטח של הליכוד, נדחק אחורה לאחר שרה"מ הקצה את משבצת 35 שלו עבור שריון אמיר אביבי, מייסד תנועת "הביטחוניסטים". רק לאחר שיחת צעקות בין בוארון ובין אנשי נתניהו אמר רה"מ כי אביבי מוותר על מקומו לטובת בוארון, וכי אם הליכוד תרכיב את הממשלה הוא יכהן כשר.

״נתניהו מתחיל את הקדנציה הבאה עם הרבה חברי כנסת ממורמרים. כולם שותקים עכשיו ולא יורים בנגמ״ש כי מחכים לראות אם הוא יודע להביא ניצחון", הוסיף. "אם כל המהלכים שלו יובילו בסוף לניצחון, הכול נסבל. אם לא - הוא יצטרך להתמודד עם ההשלכות של מה שקרה״.