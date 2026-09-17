ההתעלמות ממחיר המלחמה, ומה אמר המודיעין: האם ישראל עמדה בפני השמדה?

ב אירוע השקת רשימת מפלגת הליכוד הערב (חמישי) חזר ראש הממשלה בנימין נתניהו על אחת הטענות השנויות ביותר במחלוקת שהעלה מאז מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי": "איראן עמדה להכין פצצות אטום להשמיד אותנו. אם לא היינו פועלים בזמן, לא היינו נפגשים כאן הערב, וייתכן שלא הייתה מדינת ישראל". זו לא הפעם הראשונה שנתניהו מנסח את הטענה בצורה כה דרמטית - אך דווקא בשל כך, שווה לבחון אותה מול העובדות הידועות.

נתניהו על איראן: "הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה" ( צילום: יריב כץ )





גלריה נזקי פגיעה ישירה של טיל איראני בראשון לציון. נתניהו התעלם ממחירי המלחמה ( צילום: REUTERS/Ammar Awad )

לאורך רוב השנה, כולל בהצהרות רשמיות קודמות של נתניהו עצמו ושל דוברי מערכת הביטחון, הקו הרשמי היה עקבי: לאיראן היה חומר גרעיני מועשר בכמות משמעותית, אך לא הושלמה אצלה "הרגל השנייה" של תוכנית הנשק - מתקן ההנשקה, כלומר יכולת הפיכת החומר המועשר למטען נפץ גרעיני בר-הפעלה. גם דוחות סבא"א (הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית) לא תמכו בטענה שאיראן החזיקה בפועל בפצצות אטום מוכנות.

הניסוח שהשתמש בו נתניהו באירוע - "פצצות אטום" של ממש, שהיו "בידיהם" ועמדו לשמש להשמדת ישראל - הוא החרפה ניכרת ביחס לניסוח הזהיר יותר שבו השתמש בעבר. הניסוח הזה כבר עורר בעבר תגובות חריפות: יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט טען כי לאיראן לא היו שום פצצות גרעין, וכי נתניהו מייצר מציאות כדי להבהיל את הציבור. גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הצטרף להכחשה. מקור ישראלי הבקיא בתוכנית הגרעין האיראנית תיאר את הטענה כ"שקר מוחלט", וציין כי לאורך השנה האחרונה טען נתניהו עצמו שאיראן טרם הגיעה לפצצות גרעין, ושגם דוחות סבא"א אינם תומכים בגרסתו החדשה מהערב.

במילים אחרות: הפער בין "היה חומר מועשר, אך לא מתקן הנפץ" לבין "היו פצצות אטום מוכנות להשמדתנו", הוא פער מהותי, לא סמנטי - וזהו בדיוק הפער שממשיך ללוות את התבטאויותיו של נתניהו מאז תחילת הקיץ.

איך מרכיבים נשק גרעיני? הסבר קצר כדי להגיע לראש נפץ גרעיני נדרשות שתי רגליים. הראשונה היא פלוטוניום או אורניום מועשר לדרגה צבאית. גם היום, אם לאיראן יש גישה לאורניום מועשר ל-60%, אין ספק שיש לה יכולת להעשיר צבאית - ואולי אפילו במהירות, אם איזושהן מהצנטריפוגות שלה שרדו את התקיפות של ארה"ב וישראל בשתי המלחמות. הרגל השנייה מכונה "קבוצת הנשק". הכוונה היא להרכבת האורניום (או הפלוטוניום) בהתקן צבאי שיודע ליצור תגובת שרשרת ופיצוץ. זה דורש יכולת טכנית וידע, וגם מרכיבים פיזיים, לדוגמה, נפצים הפועלים בצורה מדויקת ומתואמת.

גורם ישראלי בכיר שנחשף למודיעין המלא בנוגע לאיראן אמר הערב על דברי נתניהו: "מדובר בקשקוש היסטרי. איראן הגבירה את העשרת האורניום שלה, אבל קבוצת הנשק היתה רחוקה מאוד מפיתוח נשק גרעיני וגם לא היה להם אישור לפריצה מחמינאי האב. התקיפה באיראן לא הייתה - ואיש לא טען שהיא הייתה - תוצר של מידע מודיעיני יוצא דופן על התקדמות בגרעין.

"התקיפה הייתה החלטה של הנשיא דונלד טראמפ בעקבות כישלון השיחות בעומאן, והנשיא טראמפ אמר שהוא החליט לצאת למתקפה מקדימה בעקבות מידע מודיעיני שאמר שאיראן תכננה לתקוף בהפתעה".

לצד תיאור ההישגים המבצעיים, בנאומו נתניהו נמנע באופן עקבי מהתייחסות למחיר הכבד במיוחד ששילמה ישראל במלחמה מול איראן, והקפיד להתעלם מסוגיה זו. גם את אסון 7 באוקטובר והמחדל שקדם לו נמנע מלהזכיר, כמו גם את המחיר הכבד של המלחמה הכוללת שנמשכת כבר כמעט שלוש שנים.

לפי הנתונים שפורסמו עד היום, המלחמה מול איראן גבתה 29 הרוגים ואלפי נפגעים אזרחיים, וכללה מקרים בודדים קשים כמו תשעה הרוגים וכ-51 פצועים בפגיעה ישירה בבית שמש. מבחינה כלכלית, רק בעשרת הימים הראשונים של המלחמה הוגשו יותר מ-9,000 תביעות לנזקי רכוש לקרן הפיצויים, ונזקים רבים נוספים נרשמו לאורך כל תקופת הלחימה - חלקם טרם תוקנו עד היום כפי שניתן לראות בזירות פגיעה ברחבי הארץ.

נתניהו מנה את ההישגים, אך "שכח" את 7 באוקטובר. הגדר הפרוצה בעוטף

הנתונים הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגים גם הם תמונה של פגיעה כלכלית רחבה: ברבעון הראשון של 2026 נרשמה ירידה בתוצר המקומי הגולמי המשקפת פגיעה בצמיחה השנתית בשיעור של 3.3%, ירידה שנבעה במידה ניכרת מהמלחמה מול איראן וחיזבאללה ופגעה בכל ענפי המשק הישראלי.

תיאור המלחמה כ"הצלה של ישראל מהשמדה" ודאית הוא נרטיב פוליטי רב עוצמה, אך לא בהכרח נרטיב עובדתי. בעוד שההישגים המבצעיים נגד תשתית הטילים והגרעין האיראנית תועדו ואינם שנויים במחלוקת, הקפיצה לניסוח של "פצצות אטום שהיו כבר בידיהם" חורגת מהתמונה שהוצגה על ידי גורמי מקצוע וגם על ידי נתניהו עצמו בעבר. במקביל, ההתמקדות בהישגים מותירה מחוץ לתמונה את המחיר האנושי והכלכלי הכבד שהמלחמה גבתה - מחיר שטרם תוקן, גם חודשים רבים לאחר תום הלחימה מול איראן, כששלל הזירות האחרות עדיין פתוחות.

אגב האמירה של נתניהו על פצצות אטום שהיו כבר בידי האיראנים, מזכירה הגזמה נוספת – של הנשיא טראמפ שטוען כמעט בכל נאום שאילמלא הוא - ישראל כבר "לא היתה קיימת". על כן, לנתניהו חשוב לשווק את הנרטיב שלאיראן כבר היו פצצות אטום – כדי להציג את עצמו כאיש שהציל את עם ישראל מהשמדה.