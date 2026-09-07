הגישה היום (שני) את רשימת מועמדיה לכנסת ה-26. אף על פי שקיבל הצעות מפתות לשריונים ברשימת הליכוד, ועמד מול בליץ של ניסיונות לאיחודים בימין - וינטר סירב לכל יוזמות החיבורים. "בעזרת השם נהיה הפתעת הבחירות", אמר וינטר.

הגישה היום (שני) את רשימת מועמדיה לכנסת ה-26. אף על פי שקיבל הצעות מפתות לשריונים ברשימת הליכוד, ועמד מול בליץ של ניסיונות לאיחודים בימין - וינטר סירב לכל יוזמות החיבורים. "בעזרת השם נהיה הפתעת הבחירות", אמר וינטר.

, סגן וממלא-מקום ראש המועצה האזורית שומרון ומקום 8 ברשימת וינטר, שקל בימים האחרונים פרישה מההתמודדות לכנסת. בן ציון עשה זאת על-רקע הלחצים והחשש לסכן קולות בגוש הימין. בן ציון העביר מסר למקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו שלפיו הוא פתוח להצעות. בסופו של דבר המהלך לא הבשיל. בן ציון מסר בתגובה: "להד"ם. אני עמוק במילואים ועוסק רק בזה".

, סגן וממלא-מקום ראש המועצה האזורית שומרון ומקום 8 ברשימת וינטר, שקל בימים האחרונים פרישה מההתמודדות לכנסת. בן ציון עשה זאת על-רקע הלחצים והחשש לסכן קולות בגוש הימין. בן ציון העביר מסר למקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו שלפיו הוא פתוח להצעות. בסופו של דבר המהלך לא הבשיל. בן ציון מסר בתגובה: "להד"ם. אני עמוק במילואים ועוסק רק בזה".