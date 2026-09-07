לא נכנע ללחץ, רץ לבד: מפלגת "עמך ישראל" בראשותו של עופר וינטר הגישה היום (שני) את רשימת מועמדיה לכנסת ה-26. אף על פי שקיבל הצעות מפתות לשריונים ברשימת הליכוד, ועמד מול בליץ של ניסיונות לאיחודים בימין - וינטר סירב לכל יוזמות החיבורים. "בעזרת השם נהיה הפתעת הבחירות", אמר וינטר.
בתוך כך, ל-ynet נודע כי דוידי בן ציון, סגן וממלא-מקום ראש המועצה האזורית שומרון ומקום 8 ברשימת וינטר, שקל בימים האחרונים פרישה מההתמודדות לכנסת. בן ציון עשה זאת על-רקע הלחצים והחשש לסכן קולות בגוש הימין. בן ציון העביר מסר למקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו שלפיו הוא פתוח להצעות. בסופו של דבר המהלך לא הבשיל. בן ציון מסר בתגובה: "להד"ם. אני עמוק במילואים ועוסק רק בזה".
עם הגשת רשימת המועמדים לכנסת, ביקשה מפלגת "עמך ישראל" לקבל את האות ך. לדברי וינטר, "מפלגת 'עמך ישראל' הושקה רק לפני שבועיים וכבר הפכה לשחקן משמעותי במפה הפוליטית ויש לכך סיבה: היא מביאה רוח חדשה שמייצגת את כל קשת האוכלוסייה ומובילה מדיניות של ימין אמיתי והכרעה צבאית בכל הגזרות, לצד שילוב חרדים בצה"ל ומתן גב מלא ללוחמים, ללא פשרות וללא נכונות לשמש שכפ"ץ פוליטי של גולדקנופף על חשבון המשרתים".
שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף את וינטר בחריפות: "אנחנו מיצרים על החלטתו של עופר וינטר להתמודד עצמאית, ולהמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל. היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב-מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".
סמוטריץ' אמר עוד: "הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי. ימני אמיתי לא לוקח הפעם סיכון. בוחרים הציונות הדתית".
ממפלגת "עמך ישראל" נמסר בתגובה לסמוטריץ': "עם ישראל מבקש לרענן את השורות. מוקירים את פועלך ולא נרד לשיח ההפחדות. גם עליך להכיר ולהודות שהציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו אותנו ל-7 באוקטובר, כאלה שיוכלו להוביל להכרעה בעזה, לשילוב החרדים בצה"ל ולטפל במגוון האתגרים שלא טופלו בקדנציה הקודמת. הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה הימין ולכנסת ישראל".
אחרי וינטר שולבו ברשימה יוסף חדאד, נטעלי שם טוב, ערן בן-ארי, פלר חסן-נחום, ללי דרעי, רונן בודנרו, דוידי בן ציון, אביב עזרא, סיגל קראוניק-עטיה, אלי ג׳ינו, אריק רובין, עלם איברהים, משה הר-ציון, לילך חיים-אידלברג, משה טולדנו, רז מלכה ודור יצחק.