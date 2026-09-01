המתיחות בין ח"כ טלי גוטליב לראש הממשלה בנימין נתניהו מתקרבת לנקודת רתיחה - וברקע מתקדמת גם אפשרות ממשית לעזיבתה את הליכוד: ל-ynet נודע כי לאחרונה התקיימה שיחה בין גוטליב ליו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שמעוניין לצרפה לרשימתו בבחירות הקרובות. "אני ממתין להחלטת ראש הממשלה בנושא גוטליב", אמר ל-ynet. "לא אעשה צעד אחד לפני זה".

בן גביר מייעד לגוטליב מקום בחמישייה הראשונה של עוצמה יהודית, וככל הנראה מדובר במקום הרביעי ברשימה. מעבר כזה יחייב את גוטליב לעזוב את הליכוד, צעד שעד לאחרונה נראה רחוק - אך לנוכח החרפת הטון שלה כלפי נתניהו בימים האחרונים, האפשרות כבר אינה נראית מופרכת, וראש הממשלה צפוי לתת לה את ברכת הדרך לעזוב.

גלריה גוטליב ובן גביר ( צילום: אלכס קולומויסקי )

גוטליב עצמה החריפה הבוקר את המתקפה על נתניהו, ואף אמרה בריאיון לרדיו קול ברמה כי כי ראש הממשלה "נעץ לי סכין בגב". לדבריה, היא "נשכבה על הגדר" למען נתניהו וממשלת הימין, אך חשה שכעת הוא ואנשיו פועלים להזיז אותה הצידה. במפגשים עם פעילי ליכוד בימים האחרונים טוענת גוטליב כי נתניהו מתרחק מהקו התקיף נגד מערכת המשפט, וכי סביבתו מבקשת לעצב לליכוד תדמית חדשה ומתונה יותר - תוך דחיקתה שלה, שמזוהה במיוחד עם המאבק בבג"ץ ובמערכת המשפט.

בכירים בליכוד טוענים מנגד כי גוטליב ביקשה להשתבץ במקום ה-12 ברשימת המפלגה - המקום שבו בחרו בה המתפקדים בפריימריז, לפני כניסת השריונים - אך בקשתה נדחתה. בעקבות השריונים הידרדרה גוטליב מהמקום ה-12 שבו נבחרה למקום ה-20 ברשימה.

כבר אתמול אותתה גוטליב כי האפשרות לעזוב את הליכוד אינה עוד בגדר טאבו. היא כתבה כי אם הייתה מקבלת "הצעה ריאלית" ממפלגה שתכבד את כוחה האלקטורלי ותאפשר לה להתמודד על תפקיד שר משמעותי, הייתה שוקלת אותה "בכובד ראש". עם זאת, היא הדגישה אז כי באותו שלב לא הייתה בידיה הצעה כזו.

נתניהו. "פועל להדיר אותי מהליכוד בניגוד גמור לרצון הבוחרים" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

היום בצהריים ניסתה גוטליב להבהיר כי הביקורת הקשה שלה אינה מעידה מבחינתה על שינוי בנאמנותה הפוליטית. "אין נאמנה כמוני לרה"מ ולמפלגת הליכוד. אין!! רה"מ לא חייב לי דבר וחצי דבר. נאמנותי לא מוטלת בספק ולא תלויה בדבר", כתבה ברשת X.

אלא שבהמשך אותו פוסט הפנתה שוב אצבע מאשימה לעבר סביבת נתניהו: "רה"מ ויועציו הם שפועלים להדיר אותי מהליכוד בניגוד גמור לרצון הבוחרים", כתבה. לדבריה, "קמפיין הליכוד שגוי מיסודו", ויועצי נתניהו פועלים לטובת "מיתוג חדש" של המפלגה, תוך "אפס עיסוק בשלטון הפקידים שמכשיל את ממשלת הימין" ו"אפס עיסוק בריסון כוחו של בג"ץ שחותר תחתינו".

אין נאמנה כמוני לרה״מ ולמפלגת הליכוד. אין!! רה״מ לא חייב לי דבר וחצי דבר. נאמנותי לא מוטלת בספק ולא תלויה בדבר. רה״מ ויועציו הם שפועלים להדיר אותי מהליכוד בניגוד גמור לרצון הבוחרים.

קמפיין הליכוד שגוי מיסודו. וחובתי להתריע בשער.

יועצי נתניהו בעד ״מיתוג חדש״ לליכוד. אפס עיסוק… — טלי גוטליב (@TallyGotliv) September 1, 2026

גוטליב הוסיפה כי היא "הייתה ועודנה סמן ימני מאוד ומהודק מאוד בליכוד", וטענה כי על בסיס העמדות האלה בחרו בה מתפקדי המפלגה. "רה"מ מוזמן להעריך את נאמנותי ומסירותי האדירה לו ולממשלת הימין, הוא לא חייב, אך כך מצופה ממנהיג לנהוג", כתבה. לקראת סיום הפוסט כבר ניסחה גוטליב את הקרע במילים מפורשות: "רה"מ לצערי אינו רוצה אותי בליכוד ואנשיו פועלים להדרתי". לצד זאת הוסיפה כי תמשיך בנאמנותה "למפלגת הליכוד וערכיה", וסיימה ברמז לגבי עתידה: "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום".