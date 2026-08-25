ההתמקדות של ראש הממשלה נתניהו בטורקיה בתקופה האחרונה לא נעלמה מעיני כלי התקשורת בעולם. רשת CNN פרסמה היום כתבה ארוכה שעוסקת בהתקרבות הבחירות, ובה תוארה השתלשלות: "שלט חוצות ענק בכביש המהיר בתל אביב, מציב את טורקיה במרכז קמפיין הבחירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. התמונה מראה את הנשיא ארדואן לצד מנהיגי איראן, חיזבאללה וראש העיר ניו יורק כאויבי ישראל - תחת הסלוגן 'הם רוצים שנתניהו יפסיד. אל תתנו להם לנצח".

גלריה סיקור קמפיין הבחירות של נתניהו ב-CNN ( צילום: מתוך CNN )

מיד אחר כך, הזכירו כי כמה ימים אחר כך - תקפה ישראל את שדה התעופה אבו דוהור בצפון סוריה, כדי למנוע התבססות טורקית בו. בכתבה ציינו כי צה"ל אסף מודיעין על תוכניות של טורקיה להציב אנשי צבא, כטב"מים ומערכות הגנה אווירית במקום - מה שיפגע בחופש הפעולה של צה"ל בשמי סוריה וישנה את המאזן האסטרטגי באזור. המודיעין הועבר לממשל טראמפ ולנשיא סוריה א-שרע. טורקיה הגיבה לתקיפה, דחתה את טענות נתניהו והזכירה את הבחירות המתקרבות.

נתניהו עצמו התייחס בריאיון לערוץ 9 למתיחות מול טורקיה ואמר: "עשינו רצועת בטחון בסוריה כדי לבלום פלישה ג'יהאדיסטית, ובצפון סוריה נמצאת טורקיה ששם יש לה שם אזור מסוים. אני לא רוצה לראות את טורקיה יורדת דרומה. העברתי את זה גם למשטר אסד - אל תתנו להם לרדת דרומה. והעברתי גם לטורקים. יש סטטוס קוו והם התכוונו לשבור אותו".

התייחסות רה"מ נתניהו לתקיפה בסוריה ( צילום: מתוך עמוד הטלגרם של בנימין נתניהו )

נתניהו אמר עוד: "אני העברתי מסר גם דרך האמריקנים ובאמצעים אחרים וגם ישירות לסוריה, שלא נסבול ההתבססות הצבאית הטורקית בשדה תעופה דרומית לאיזור שבו טורקיה נמצאת כרגע. המסר כנראה לא נקלט והיינו צריכים להמחיש אותו בדרכים קינטיות, אז הבהרנו את זה בדרכים קינטיות. המציאות משתנה במהירות. כוח אחד יורד, והכוח של איראן בירידה. כוח אחר עולה, ככה זה. אבל חשוב שהכוח שלנו יעלה. אנו צריכים לפעול בצורה מושכלת ומאוד נחושה ולא מתלהמת. וזה מה שאנו נמשיך לעשות".

"נשיא סוריה הוא טרוריסט בחליפה"

בתוך כך, בכירים בישראל אומרים כי נשיא סוריה אחמד א-שרע נמצא לפני הכרעה לאן פניה של סוריה: "האירוע הספציפי שהיה בבסיס אבו דוהור מאחורנו אבל מה יקרה שם א-שרע צריך להחליט. הוא יכול לקבל התכתיב הישראלי על כללי משחק מסויימים ולא לחצות אותם כדי לא להסתבך איתנו. הוא יכול לשחק על כל הקופה וכן לקדם הטורקים ולהגיד להם תגנו עליי מתקיפות ישראליות. כל האופציות פתוחות. והוא יכול לנסות דרך לחץ אמריקאי להוריד אותנו מהדבר הזה".

הבכירים הוסיפו: "האמריקאים מנסים כל הזמן להרגיע מול טורקים. הטורקים לא מחפשים עימות צבאי עם ישראל. יש פה משחק צ'יקן של שני הצדדים בנסיון לגבש כללי משחק בסוריה. א-שרע לא פיון של טורקיה ולא עושה דברה – יש לו עצמאות גדולה והוא צריך להחליט מה הוא עושה עם זה".

באשר להחלטה האמריקאית להסיר את הסנקציות מעל א-שרע בישראל לא מסתירים את האכזבה: "אנחנו מתייחסים אל הסורים מאוד בחשדנות אבל ברור שכל העולם המערבי אחרי ההכשר שטראמפ נתן לו – כל העולם המערבי תופס אותו כסופר לגיטימי. נקווה שזאת לא היתה טעות".

גורם ישראלי בכיר אמר כי סוריה מהווה כיום אתגר משמעותי עבור ישראל, ובראשו עומד המשטר הסורי, שאותו מגדיר הבכיר "אויב לטווח הבינוני והארוך". "נפל משטר אסד, אבל מצד שני יש עכשיו אל-קאעידה", אמר הבכיר. לדבריו, האתגר המרכזי הוא הצלחתו של א-שרע לבסס לעצמו מעמד בזירה הבינלאומית, ובמיוחד מול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הבכיר מתח ביקורת גם על השגריר האמריקני בטורקיה תום ברק, שלדבריו "עושה לו עבודה גדולה וגורם לנו נזק גדול".

נשיא טורקיה ארדואן עם עמיתו הסורי א-שרע ( צילום: Murat Kula/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS )

לדברי הבכיר, גם באירופה מתקיים תהליך של הכשרת א-שרע, בין היתר בשל הרצון לאפשר את חזרת הפליטים הסורים. "כולם חשופים לדו"חות המודיעין ויודעים שבסוף הוא טרוריסט בחליפה", אמר, אך הוסיף כי מבחינת מדינות אירופה יש אינטרס להציג את סוריה כמי שעוברת תהליך של שינוי. הבכיר הדגיש כי ישראל אינה יכולה לאפשר לסוריה החדשה לבנות יכולות צבאיות שיסכנו אותה. "יש לנו אויב, לנו ברור שהוא אויב לטווח בינוני וארוך, והוא ירצה לבנות יכולות. אנחנו צריכים לא לאפשר לו לבנות יכולות", אמר. לדבריו, ישראל מבקשת למנוע התבססות משמעותית של כוחות בדרום סוריה, התקרבות של כוחות ג׳ולאני לגבול הישראלי ופגיעה בחופש הפעולה של חיל האוויר בשמי סוריה. במקביל, ישראל מבקשת להמשיך לעבוד עם הדרוזים באזור סווידא ולשמר את הלגיטימציה הבינלאומית לפעולותיה.