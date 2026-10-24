הבחירות בישראל יתקיימו בעוד פחות משלושה ימים, והמפלגות נכנסות הערב (שבת) לישורת האחרונה בניסיונות לשכנע מצביעים שטרם החליטו למי לתת את הקול שלהם, במה שמתואר על ידי רבים כמערכת הבחירות הגורלית בתולדות המדינה. בימים שנותרו עד ליום הבוחר - זה מה שמתכננת כל מפלגה במסגרת הקמפיין:

ישר!

במטה הבחירות של גדי איזנקוט החליטו להמשיך בקמפיין המפלגה הגדולה כדי שהוא יהיה הראשון שיקבל את המנדט להרכבת הממשלה. במקביל, ממשיכים במפלגה את ההסתערות על מעוזי הליכוד . במטה טוענים כי הקמפיין "מחולל בשבועות האחרונים סחף במעוזי הליכוד ובערי הפריפריה", ומבהירים שמטרתם היא "לעקוף את הליכוד ולהפוך למפלגה הגדולה בישראל". לשם כך, איזנקוט מרכז את פעילותו במעוזי הליכוד, ש"ס ובקרב מצביעי גוש נתניהו, במטרה למשוך קולות חדשים ולהגדיל את גוש השינוי.

גלריה מתרכז ב"מאוכזבי ליכוד" ובהעברת קולות מגוש נתניהו. איזנקוט ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

"המפלגה שלנו מתחזקת בסקרים, מושכת אליה מתלבטים ומאוכזבי ליכוד ומובילה במקביל להתרחבות משמעותית של גוש השינוי", אומרים במפלגה, "איזנקוט מגיע לישורת האחרונה עם יתרון היסטורי וחסר תקדים: פער דו-ספרתי מול נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה". איזנקוט עצמו טוען כי הקרב נותר צמוד עם יתרון בסקרים. לקראת יום הבחירות נערכת ישר! בצורה מוגברת בערי הפריפריה ובמוקדים שבהם זוהה פוטנציאל משמעותי להעברת קולות מגוש נתניהו. המפלגה מתכננת לרכז מאמץ בהנעת מתלבטים ומאוכזבי ליכוד לקלפיות, במטרה למצות את התמיכה באיזנקוט, ולהרחיב את גוש השינוי.

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הליכוד

במפלגתו של בנימין נתניהו מפעילים את כל כובד המשקל בניסיון להביא לפרישת שחקנים ש"מפריעים" לנתניהו בגוש - דוגמת עופר וינטר, שנגדו מתנהל קמפיין אגרסיבי של הרגע האחרון, וכן מול ירון זליכה ויועז הנדל, שלהם נתניהו קורא שלא להצביע. מדובר בקמפיין ממומן בעלויות גבוהות מאוד שמתנהל בשלטי חוצות ביישובים רלוונטיים וכן ברשתות החברתיות. בנוסף, מרכזים את מירב המאמצים במה שמכנים בליכוד "קמפיין ההמרצה" שתכליתו לגרום לקהל הליכודי לצאת להצביע. הימים האחרונים כוללים חידוד מסרים וראיונות בכלי תקשורת שלרוב נחשבים מזוהים עם נתניהו.

לא ויתר על פרישת וינטר, ביום הבחירות יתקשר לראשי ערים. נתניהו ( צילום: AP Photo/David Goldman )

הלוז של נתניהו בנוי בחלקו מלו"ז מדיני שמשתלב עם הקמפיין, ובחלקו פוליטי שכולל דגש מצידו על 20 ערים מרכזיות ברחבי הארץ שבהן הוא מנסה להעלות את אחוז ההצבעה. את יום הבחירות יקדיש למאות שיחות טלפון שיקיים עם ראשי ערים, ראשי סניפים ופעילים מרכזיים שמסייעים בהבאת בוחרים לקלפיות תוך שיתעדכן בזמן אמת בנתוני ההצבעה שיזרמו לחמ"ל הליכוד שפועל במצודת זאב. יום הבחירות יוקדש לסיורים מהירים בערים מרכזיות בשפלה, במרכז וייתכן שגם בדרום, ובעיקר נתניהו צפוי להפיץ עשרות מסרונים וסרטונים לבוחריו הפוטנציאליים.

ביחד

במפלגת ביחד של נפתלי בנט מקדישים את הישורת האחרונה בעיקר למתלבטים, ומנסים להניע מצביעים בין הגושים, כמו גם את המתלבטים בתוך הגוש. לבנט אתגר של הרגע האחרון לבלום נהירה למפלגה הגדולה (ישר!), ומשכך השיק קמפיין משלו שמדבר על "המשחק הגושי". סרטונים מופצים ברשת על ידי ידוענים ודמויות מוכרות דוגמת מאמן הכדורגל שלמה שרף שמסייע בקמפיין ומסביר את החשיבות להצביע לבנט. יו"ר המפלגה עצמו פתח מספר וואטסאפ ייעודי שפורסם לציבור הרחב ובאמצעות הודעות מיוחדות ביקש לצרף אותו לקבוצות משפחתיות כדי לסייע בשכנוע של הרגע האחרון לצאת ולהצביע.

ערי המטה עודכנו לפי מעוזי הליכוד, ינסה להגדיל אחוזי הצבעה בערים המזוהות עם הגוש. בנט ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

יחד עם חברי מפלגתו נערך מיפוי רחב בערים רבות - ושם ממקדים את עיקר המאמץ. במפלגה עבדו רבות בחודשים האחרונים על פילוח האנשים שהראו מעורבות ב"פרלמנטים" שביצע בנט במעוזי הליכוד. כתוצאה מכך, החליטו לעדכן את ערי המטה שבהן יתמקדו ביום הבחירות. אלו גם הערים שאליהן יגיע בנט ובהן יסיירו חברי הרשימה. המיקוד של הסיורים בימים האחרונים מצד בנט ובכירי הרשימה יהיו בקריות, בחדרה, בנתניה, בראש העין, בשרון, במודיעין, בפתח תקווה, בשכונות בירושלים, באשדוד, באשקלון, ביבנה, ברחובות ובנס ציונה. עבודה מיוחדת תתבצע גם ביו"ש לצורך מתן מענה לאנשי הציונות הדתית שמחפשים שינוי. ביום הבחירות בנט יבצע סיורים מהירים במרכזי הערים, יפיץ אלפי מסרונים קוליים וכתובים וינסה להגדיל את אחוזי ההצבעה של המחנה הליברלי בערים המזוהות עם גוש השינוי.

ישראל ביתנו

מפלגתו של אביגדור ליברמן מתכוונת "לשים את רגל על הגז" כדי להביא את המצביעים לקלפיות, ובמקביל להדגיש את הנושאים המרכזיים שבלב מערכת הבחירות מבחינת ישראל ביתנו: החלפת הממשלה הנוכחית, גיוס לכולם, ועדת חקירה ממלכתית והקמת ממשלה ציונית וליברלית. במפלגתו של אביגדור ליברמן טוענים כי צוותי המפלגה נמצאים בעיקר בשטח: חוגי בית, מפגשים עם מתלבטים, פאנלים, שיחות עם פעילים ופעילות ממוקדת ברחבי הארץ.

שואף להגדיל חשיפה למסרים - ופונה למתלבטים. ליברמן ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

במקביל, צוותי הדיגיטל והרשתות החברתיות פועלים כדי להרחיב את החשיפה ולהגיע לקהלים נוספים. "אנחנו מאמינים שההכרעה לא תיפול רק על חשיפה תקשורתית או על סרטון שיזכה למיליוני צפיות, אלא גם בשיחות האישיות וביכולת לשכנע את מי שעדיין מתלבט", אומרים בישראל ביתנו. "המאמץ מופנה גם למצביעי ימין שמרגישים שהממשלה התרחקה מהערכים שבשמם נבחרה, וגם לציבור המשרת, העובד והיצרני שמבקש שינוי".

הדמוקרטים

במפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן טוענים כי ביססו את המפלגה כאחת ממפלגות השטח הגדולות בישראל, עם 15 אלף אלף מתנדבות ומתנדבים שיסתערו על הקלפיות ועל מוקדי ההצבעה. מדי יום מתקיימות מאות "משמרות גשרים" כדי לפגוש את הציבור בפקקים; מופעלים יותר מ-100 דוכנים בנקודות שונות בארץ; נתלו מאות שלטי בחירות; ו-300 טלפנים מתנדבים שמנהלים שיחות שכנוע עם בוחרים מתלבטים.

ארגן את "מבצע השטח ההתנדבותי הגדול בהיסטוריה". גולן ( צילום: יריב כץ )

ביום רביעי האחרון נפתח גם דוכן של הדמוקרטים בנתב"ג לקבלת הישראלים שמגיעים מחו"ל כדי להשתתף בבחירות. לצד זאת, מאות פעילים מנהלים מבצע של "דלת אל דלת" בתל אביב, בירושלים ובערים גדולות נוספות. "השיא יגיע ביום הבחירות", טוענים במפלגה, "עם מבצע השטח ההתנדבותי הגדול בהיסטוריה: מעל 11,000 מתנדבים שיתפרסו מקיבוץ דן בצפון ועד אילת, נוכחות מנוהלת ביותר מ-1500 אתרי הצבעה, ובמאות קלפיות במרחב הכפרי ועשרות סיירות צבע שיצבעו את המדינה לאורך כל היום בכחול דמוקרטי".

עוצמה יהודית

‎במפלגה של איתמר בן גביר ממשיכים בקו שהוביל את הקמפיין עד עכשיו, שלפיו "נתניהו צריך בן גביר חזק" כדי שלא יילך לממשלה עם איזנקוט. יו"ר המפלגה מציג את כוחה האלקטורלי כערובה לכך שהממשלה הבאה תהיה ממשלת ימין, וכחסם מפני ברית בין הליכוד לגורמים מהמרכז.

נלחם בניסיון "שתיית הקולות" של הליכוד. בן גביר ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

במקביל, בעוצמה יהודית נאלצים להתמודד עם ניסיון "שתיית הקולות" של הליכוד, שלפי הערכתם מבקש להקטין את עוצמה יהודית. כחלק מהניסיון הזה נתניהו מבהיר שבן גביר יהיה שר בכיר בכל ממשלה, מסר שנועד לשכנע את המצביעים בכך שלא צריך להצביע לבן גביר כדי שהוא יהיה בממשלה.

הציונות הדתית

‎במפלגתו של בצלאל סמוטריץ' בוחרים לסיים את הקמפיין במתקפה על המפלגות הקטנות שמתחרות איתה באותו מאגר של קולות. המאמץ המרכזי של סמוטריץ' ביומיים האחרונים הוא המשך הניסיון להעביר קולות מעמך ישראל ומהמפלגות הקטנות, לצד קריאה ברורה לבוחרים שלא להצביע להן משום שלטענתו הן אינן עוברות את אחוז החסימה.

מעוניין "לגלח" קולות מעמך ישראל ומנעם. סמוטריץ' ( צילום: יריב כץ )

המטרה מבחינת סמוטריץ' היא "לגלח" עוד קולות מעמך ישראל ומנעם של אבי מעוז, ולהציג את הציונות הדתית כבית הבטוח היחיד למצביעי הימין. הטיעון שיחזור על עצמו עד פתיחת הקלפיות הוא שאסור להמר ו"לשרוף קולות", ושכל קול שהולך למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה הוא קול שאבד לגוש כולו.

יהדות התורה

ביהדות התורה בראשות יעקב אשר ינצלו את היומיים הקרובים לגיבוש המגזר החרדי האשכנזי סביב הרשימה. אחרי מערכת בחירות שכללה לא מעט תככים פנימיים, החלפת ראשים ומתח בין חלקי המפלגה השונים, מחר (ראשון) יתקיים בבני ברק כינוס גדול, שמארגניו מדברים על היערכות לרבבות משתתפים, ויהווה מפגן כוח סביב המנהיגים הליטאים - הרב דוב לנדו והרב משה-הלל הירש במטרה להפגין נאמנות להוראתם להצביע ג'.

פעילות להפחתת ההצבעה ל"מתחרות" ופגישות עם עסקנים. יעקב אשר ( צילום: יריב כץ )

כמו כן, במפלגה עושים ניסיון "לאסוף" קבוצות ששוקלות להצביע למפלגות אחרות, תוך בקשה מרבנים שאליהם קשובים החרדים העובדים, להכריז על תמיכה ביהדות התורה בנימוק של מסורת וזהות חרדית, ולהימנע מהצבעה למפלגות שמתחרות בה כמו "הציבור החרדי" או "צבע שחור", או הצבעה למפלגות ימין אחרות. לצד זאת, באגף החסידי של הרשימה מתקיימות התארגנויות בכל חסידות וחסידות כדי לוודא שכל הקהילה יוצאת להצביע; חברי הרשימה נפגשים עם עסקנים מכל קהילה ובכל ריכוז חרדי להיערכות וכן לצורך הסברה על חשיבות ההצבעה.

ש"ס

בש"ס של אריה דרעי מגייסים את הרבנים לקמפיין בימים האחרונים בפנייה בעיקר לקהל המסורתי או החרדי מהפריפריה. אמש התקיימה עצרת ברמלה עם רבנים המזוהים עם המפלגה. ביממה הקרובה יתקיימו עצרות דומות גם בנתיבות וכן בירושלים, בהשתתפות חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס. בסרטונים האחרונים שהוציאה המפלגה הספרדית נראה מייסד המועצה, הראשון לציון המיתולוגי הרב עובדיה יוסף, בתוך הקלפי עם מצביעים מסורתיים. הוא נראה מברך ומדריך אותם כיצד לקחת ב"יראת שמיים" פתק שכתוב עליו "שס" ולהכניס לקלפי, כשברקע הקלטת קולו האמיתי של הרב המנוח.

מתמקדים בפריפריה וגייסו גם את הרב עובדיה יוסף. דרעי

הרשימה המשותפת

ברשימה המשותפת שבראשה יוסף ג'בארין , יקיימו בימים שנותרו כנסי שטח ברחבי הארץ, ויתמקדו במסר מרכזי שלפיו הבחירות הן מאבק על זכויות הציבור הערבי ועל ייצוגו בכנסת. בסוף השבוע נערכו כנסים גדולים בוואדי ערה ובנגב, לצד מפגש בחירות בטייבה בהשתתפות יו"ר הרשימה ג'בארין, ח"כ אחמד טיבי ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה. טיבי אמר בוואדי ערה כי ההצבעה היא "לא רק זכות, אלא הגנה עצמית", וג'בארין הציג את הרשימה כ"רשת ביטחון" לציבור הערבי. המסרים מתמקדים במאבק בפשיעה ובאלימות, בהתמודדות עם הגזענות ובהגנה על זכויות האזרחים הערבים. בכנס בנגב הדגישו את החיבור בין התמיכה ברשימה לבין המאבק על זכויות החברה הבדואית.

במשותפת ינסו להניע בוחרים לקלפיות. ג'בארין ( צילום: גיל נחושתן )

במקביל לקמפיין, הרשימה המשותפת ומרכז עדאלה עתרו לבג"ץ בדרישה לאסור נשיאת נשק בידי בעלי תפקידים בקלפיות, בעקבות הנחיית המשטרה המתירה לבעלי רישיון נשק לשאת את נשקם האישי במקום. בעתירה נטען כי נוכחות של משקיפים חמושים בקלפיות ביישובים ערביים עלולה להרתיע מצביעים ולפגוע בתחושת הביטחון שלהם. בג"ץ הורה למשיבים להגיש את תגובתם עד יום ראשון בצהריים. הסוגיה צפויה ללוות את המפלגה גם בישורת האחרונה, שבה תנסה להניע את הציבור להגיע לקלפיות ולהפוך את התמיכה בכנסים להצבעה בפועל.

רע"מ

ברע"מ של מנסור עבאס מציבים במרכז הקמפיין את הטענה שכל מנדט עשוי להכריע את זהות הממשלה הבאה. בעקבות סקר חדשות 13 וסטאט-נט, שהעניק לרע"מ שבעה מנדטים ולמפלגות היהודיות בגוש השינוי 54, יצאה המפלגה בקמפיין ממוקד: "רע"מ צריכה שמונה מנדטים כדי להבטיח קואליציית שינוי של 61". עבאס ואנשיו מציגים את הבחירה ברע"מ כמפתח להשפעה פוליטית ולהחלפת הממשלה, ומזהירים כי אובדן של מנדט עלול לשנות את התמונה.

קיים כנס לנשים וצעירים ומתמקד ביכולת להשפיע. עבאס ( צילום: Jalaa MAREY / AFP )

בכנס בחירות באבו גוש, עין נקובא ועין ראפה, קראו עבאס, ח"כ וליד טאהא ויו"ר הלשכה הפוליטית יחיא דהאמשה להגדיל את התמיכה ברשימה והציבו במרכז את המאבק בפשיעה ובאלימות, מצוקת הדיור, צורכי הנגב, התשתיות וההתמודדות עם גזענות. בימים האחרונים משקיעה רע"מ מאמץ גם בגיוס נשים וצעירים. בשבת קיימה המפלגה באולם האופרה בטמרה כנס נשים גדול, שאותו הגדירה כגדול מסוגו בחברה הערבית, ובהמשך נערך במקום כנס צעירים בהשתתפות מאות. המהלך נועד להרחיב את מעגלי הפעילים ולחזק את ההתגייסות לקראת יום הבחירות.

עמך ישראל

במפלגתו של עופר וינטר מזהים בימים האחרונים תופעה מטרידה מבחינתם: לא מעט מצביעים מתלבטים שמביעים אהדה למפלגה ולדרכה חוששים שקולם "יישרף" על רקע הקמפיין האגרסיבי שמנהלת הקואליציה סביב מעבר אחוז החסימה. לכן, החליטו בצוות הקמפיין למקד את המאמץ ביומיים האחרונים בשכנוע שעמך ישראל עוברת את אחוז החסימה, וההצבעה אינה הימור.

שואף להציג את עצמו כחלק הכרחי מהגוש. וינטר ( צילום: שלו שלום )

מלבד זאת, תעלה המפלגה מסר נוסף שנועד לפנות ישירות למצביעי הימין, ולפיו בלי עמך ישראל אין לנתניהו ממשלה, והיא הדרך היחידה למנוע ממשלה בראשות איזנקוט. כך מבקשים בעמך ישראל להציג את עצמם כחלק הכרחי מהגוש ולא כגורם שמסכן אותו. במסגרת המאמץ האחרון מתוכנן מחר כנס גדול לסיכום הקמפיין בירושלים, ואת יום שני יקדיש וינטר לסיור בדרום הארץ.

המילואימניקים והכלכלית

אצל יועז הנדל ו ירון זליכה מנסים למצב את ההצבעה עבורם כ"הצבעת מחאה". המסר המרכזי הוא שמי שרוצה לשנות את מה שהיה כאן בשנים האחרונות, בעיקר בנושא המילואים ובנושא יוקר המחיה, צריך לשלוח מסר ברור בקלפי ולא להצביע שוב לאותן מפלגות.

טוענים שיבטיחו יציבות וימנעו בחירות חוזרות ( צילום: מוטי קמחי )