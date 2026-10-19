למרות שהבטיח במשך שבועות ארוכים שימשיך במירוץ עד הסוף - הסקרים הכריעו את יו"ר כחול לבן בני גנץ שהודיע הערב (שני) רשמית על פרישתו מההתמודדות בבחירות . בנאום הפרישה שלו אמר גנץ: "בלב כבד ומתוך אחריות, החלטתי הערב להסיר את מועמדותי לכנסת ה-26. כמעט 50 שנה שאני משרת את המדינה, כחייל של ישראל. מעולם לא נטשתי קרב, וגם בקרב על האחדות – אינני מפנה גב. אני עדיין מאמין בכל ליבי בדרך שבה הלכתי מיומי הראשון בפוליטיקה - דרך של ממלכתיות ואחדות שמציבה את ישראל לפני הכל".

הודעת הפרישה של גנץ ( צילום: לע"מ )





גנץ המשיך ואמר: " לצערי, בעת הזו, לא הצלחתי לשכנע בדרכנו מספיק מהעם – והאחריות היא שלי . אני עדיין משוכנע שהדרך שלנו היא הנכונה - הצורך בממשלת אחדות ציונית וחוצת גושים גדול מכל אדם או מפלגה, והוא הפתרון היחיד נוכח האתגרים, הסכנות, וגם ההזדמנויות, הניצבות בפני עם ישראל. החלטתי הערב אינה נובעת מוויתור על הדרך - יש בי אמונה עמוקה במה שהניע אותי לצאת אליה מלכתחילה. צר לי שבעת הזו במערכת הפוליטית - רבים רואים את עצמם, ומעטים רואים את כולם.

"אני פונה מכאן למנהיגי הציבור, מכל קצוות הקשת הפוליטית, ולראשונה מזה שמונה שנים אני עושה זאת לא כיריב פוליטי, אלא כאזרח של מדינת ישראל: אל תחזירו אותנו לשישה באוקטובר, היו אמיצים מספיק כדי להביא לשינוי אמיתי. שימו את התפיסות הישנות בצד ואל תיכנעו למחנאות הישנה. אני מתריע בפניכם - אם זה לא יקרה, העם ימשיך להיקרע ונגיע לבחירות חוזרות או חלילה לאסון. המציאות הפוליטית הפכה למלכודת המעמיקה את השסע בעם ומקשה עלינו לפתוח פרק חדש בתולדות ישראל. פרק של אחריות משותפת מתוך אמונה כי רובו הגדול של העם מבקש להיות שותף בברית הגורל שלנו. ב-7 באוקטובר נפלו השמיים על מדינת ישראל, שהייתה לראשונה מאז הקמתה תחת איום קיומי".

גנץ המשיך ואמר: "בעת ההיא - כשאלפים מבני עמי, אחיי ואחיותיי נטבחו, ומאות נחטפו, כשיישובים שלמים נכבשו בחרתי להיכנס תחת האלונקה. לשותפיי אמרתי כבר באותו הבוקר, שאני עושה זאת גם בידיעה שעלול להיות לכך מחיר פוליטי כבד. עבורי, כל ילדה וילד שחזרו מהשבי, כל לוחם שיצא אל הקרב חמוש באמונה באחדות ישראל – הם המבחן העליון למעשיי. ולכן, גם הערב, אין שלם ממני על הבחירה החשובה בחיי הציבוריים. ואם חלילה יידרש ממני לעשות מעשה כזה בעתיד, אעשה אותו שוב ללא היסוס". גנץ סיים את נאומו במילים: "והתודה הגדולה ביותר נתונה לכם אזרחי ישראל, שגם בימים הטובים ובמיוחד בימים הקשים, יש לי הזכות לשרת אתכם. אני תמיד הייתי, ולנצח אהיה – חייל של ישראל, לפני הכל״.

"אין שלם ממני עם הבחירה". גנץ ( צילום: לע"מ )

לשאלת ynet האם אימוץ המסר של ממשלת אחדות היה טעות, השיב גנץ: "יש לזה הרבה מאוד תומכים בקהל הישראלי, זה שלא הצלחתי לגרום להם להגיד שעכשיו הם תומכים, בשביל שעכשיו יהיה להם את האומץ להתקדם, זה לא הופך את זה למשהו שהוא לא נכון. תעשו מבחן אישי ופשוט: שכל אחד יקח נושא מרכזי אחד במדינת ישראל וישאל את עצמו- איך אני מביא אותו להיות בר קיימא. רוצים תוכנית שירות? איך היא תהיה ברת קיימא. רוצים תוכנית כלכלית? איך זה יהיה בר קיימא. את זה ועוד נושאים אחרים אפשר לעשות אך ורק עם ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. מאמין ברעיון הזה ולא אמכור משהו שאני לא מאמין בו".

לשאלה מדוע הוא לא קורא להצביע לגוש השינוי והאם הוא שבוי בקסמו של נתניהו השיב יו"ר כחול לבן: "אני לא שבוי בקסמו של אף אחד. מציע לך ולכותבים סביבך לספור את חמשת הפעמים שלא הלכתי עם נתניהו, ולזכור את שלושת הפעמים שקראתי לדברים אחרים שדווקא קיבלו חיזוק מהעם, כי כשהיה צריך ואנשים מתו ברחובות, הייתי שם, וכשהיה צריך להגיע להסכמה משפטית, הייתי שם. וכשהייתה מלחמה נוראה הייתי שם. לא הייתי עלה תאנה פוליטי לרגע אחד".

גנץ המשיך: "אני רוצה שיהיה שינוי במדינת ישראל, רק רוצה שיהיה שינוי נכון. אם צד אחד ינצח וצד אחד יפסיד, מדינת ישראל כולה תפסיד. אסור שיהיו מפסידים פה. מישהו יכריע את הבחירות, מישהו ינצח ויוביל, אבל מי שחושב שרק הצד שלו צודק, לך בבקשה לשיר של יהודה עמיחי - ׳במקום שבו אני צודק לא צומחים פרחים'".

המחלוקת בדרך לפרישה

גנץ התלבט במשך תקופה ארוכה אם לפרוש, אולם הצוות המקצועי שלו דחף אותו להמשיך בהתמודדות וגם הראה לו סקרים שלפיהם למסר שלו יש פוטנציאל, אם הוא יתמודד עד הסוף. בסקרים שפורסמו בכל אמצעי התקשורת המרכזיים מפלגתו של גנץ לא עברה את אחוז החסימה באופן עקבי.

פרט לכך, בתוך מפלגת כחול לבן היתה מחלוקת, אם להמשיך עד הסוף גם במחיר של פגיעה בגוש השינוי. מי שהתנגד להתמודדות עד הסוף היה ח״כ אלון שוסטר שאמר בשיחות סגורות: "אסור לנו לשרוף קולות סתם".