על פי המדגמים של חדשות 12, חדשות 13 ושל כאן 11 מפלגת הציונות הדתית של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיבלה 6 מנדטים בבחירות לכנסת ה-26. זאת בעוד שבחלק מהסקרים במהלך מערכת הבחירות המפלגה התקשתה לעבור את אחוז החסימה.
למרות היתרון שמעניקים הסקרים לגוש השינוי, השר סמוטריץ' שמר על אופטימיות ואמר לתומכיו במטה הציונות הדתית: "אנחנו לא ניתן להם לחגוג. הם חוגגים כי הם חושבים שהם יצליחו להפוך את מהפכת ההתיישבות שלנו ביהודה ושומרון. אני מודיע להם - הם לא יצליחו. יקומו יישובים יהודים בעזה. הם חוגגים כי הם חושבים חלילה שמדינת ישראל תיסוג לאחור מלבנון וכתר החרמון. אנחנו לא ניסוג".
סמוטריץ' תקף את עופר וינטר, שמפלגתו "עמך ישראל" לא עברה על פי הסקרים את אחוז החסימה, זאת מבלי לומר מפורשות את שמו. לדברי סמוטריץ': "בערב הזה שוב מתברר כמה צדקנו. הערבים התאחדו. ולהבדיל, אחינו בשמאל התאחדו. הסיבה היחידה שיש אי-בהירות, זה בגלל אנשים שפעלו בחוסר אחריות וזרקו קולות לפח. למרות אותם אנשים חסרי אחריות, הציבור שלנו הוכיח בגרות ואחריות. אנחנו מקווים לקום בבוקר עם תוצאות טובות הרבה יותר מהמדגמים. אני קורא לכל חברינו ושותפינו בציבור הישראלי - יש מקום לכולכם בציונות הדתית. שבענו מספיק ממפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. אנחנו חוזרים להיות ביחד".
שר האוצר סמוטריץ' שימש בארבע השנים האחרונות גם כשר במשרד הביטחון והוביל את המהלכים להכשרה של מאחזים בלתי-חוקיים רבים, לצד הקמת חוות ביהודה ושומרון - כחלק מ"תוכנית ההכרעה" שאותה הציג עוד ב-2017. שנתיים אחר כך נבחר לראשות מפלגת הציונות הדתית, שאז עוד נקראה "האיחוד הלאומי-תקומה".
בבחירות הקודמות רצה המפלגה ביחד עם עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, והפעם - לאחר סקרים שהראו כי היא מתחת לאחוז החסימה - חבר סמוטריץ' למשה פייגלין ומפלגתו זהות, והוא הוצב במקום השני ברשימה. פייגלין, שנחשב לאיש ימין קיצוני ליברטריאני, שימש לפני יותר מעשור כח"כ בליכוד, התמודד בעבר נגד נתניהו על ראשות המפלגה וכשל בניסיון להוביל את זהות לכנסת.