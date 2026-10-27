למרות היתרון שמעניקים הסקרים לגוש השינוי, השר סמוטריץ' שמר על אופטימיות ואמר לתומכיו במטה הציונות הדתית: "אנחנו לא ניתן להם לחגוג. הם חוגגים כי הם חושבים שהם יצליחו להפוך את מהפכת ההתיישבות שלנו ביהודה ושומרון. אני מודיע להם - הם לא יצליחו. יקומו יישובים יהודים בעזה. הם חוגגים כי הם חושבים חלילה שמדינת ישראל תיסוג לאחור מלבנון וכתר החרמון. אנחנו לא ניסוג".

למרות היתרון שמעניקים הסקרים לגוש השינוי, השר סמוטריץ' שמר על אופטימיות ואמר לתומכיו במטה הציונות הדתית: "אנחנו לא ניתן להם לחגוג. הם חוגגים כי הם חושבים שהם יצליחו להפוך את מהפכת ההתיישבות שלנו ביהודה ושומרון. אני מודיע להם - הם לא יצליחו. יקומו יישובים יהודים בעזה. הם חוגגים כי הם חושבים חלילה שמדינת ישראל תיסוג לאחור מלבנון וכתר החרמון. אנחנו לא ניסוג".

למרות היתרון שמעניקים הסקרים לגוש השינוי, השר סמוטריץ' שמר על אופטימיות ואמר לתומכיו במטה הציונות הדתית: "אנחנו לא ניתן להם לחגוג. הם חוגגים כי הם חושבים שהם יצליחו להפוך את מהפכת ההתיישבות שלנו ביהודה ושומרון. אני מודיע להם - הם לא יצליחו. יקומו יישובים יהודים בעזה. הם חוגגים כי הם חושבים חלילה שמדינת ישראל תיסוג לאחור מלבנון וכתר החרמון. אנחנו לא ניסוג".