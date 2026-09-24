ועדת הבחירות המרכזית את יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, את ח"כ עופר כסיף ואת הרשימה המשותפת ואת רע"מ. בעד פסילת אבו שחאדה הצביע באופן חריג גם יו"ר הוועדה, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג. למעט אבו שחאדה, שם ההחלטה עדיין לא ברורה, בית המשפט העליון צפוי להפוך את כל ההחלטות ולאשר את הריצה של רע"מ, הרשימה המשותפת וכסיף.

ועדת הבחירות המרכזית את יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, את ח"כ עופר כסיף ואת הרשימה המשותפת ואת רע"מ. בעד פסילת אבו שחאדה הצביע באופן חריג גם יו"ר הוועדה, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג. למעט אבו שחאדה, שם ההחלטה עדיין לא ברורה, בית המשפט העליון צפוי להפוך את כל ההחלטות ולאשר את הריצה של רע"מ, הרשימה המשותפת וכסיף.