ועדת הבחירות המרכזית דנה הבוקר (חמישי) זה היום השני בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים בבחירות. בדיונים היום צפויים חברי הוועדה להצביע על בקשות לפסילת עוצמה יהודית, הציונות הדתית-זהות והדמוקרטים. ההצעות לא צפויות להתקבל.
את הבקשה לפסילת עוצמה יהודית הגישה מפלגת הדמוקרטים יחד עם מכון זולת. את הבקשה לפסילת הציונות הדתית וזהות הגיש מכון זולת לבדו, ואת הבקשה לפסילת הדמוקרטים הגישה עוצמה יהודית.
אתמול פסלה ועדת הבחירות המרכזית את יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, את ח"כ עופר כסיף ואת הרשימה המשותפת ואת רע"מ. בעד פסילת אבו שחאדה הצביע באופן חריג גם יו"ר הוועדה, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג. למעט אבו שחאדה, שם ההחלטה עדיין לא ברורה, בית המשפט העליון צפוי להפוך את כל ההחלטות ולאשר את הריצה של רע"מ, הרשימה המשותפת וכסיף.
הדיונים מתקיימים מכוח סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, שמאפשר למנוע מרשימה או ממועמד להתמודד אם במטרותיהם, במעשיהם או בהתבטאויותיהם יש שלילה של קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד ישראל. לאורך השנים קבע בית המשפט העליון כי פסילה היא צעד חריג, וכי נדרשת לשם כך תשתית ראייתית ברורה ומשמעותית ולא די בהתבטאות בודדת או בעמדה פוליטית חריפה. החלטה לפסול מועמד טעונה את אישור בית המשפט העליון, וגם על החלטה הנוגעת לפסילת רשימה ניתן להביא את ההכרעה בפניו.
בבקשות נגד עוצמה יהודית טוענים הדמוקרטים ומכון זולת כי פעילות המפלגה והתבטאויות של בכיריה עולות, לטענתם, לכדי הסתה לגזענות ופגיעה בעקרונות הדמוקרטיים. מכון זולת טען בין היתר כי אין מדובר בהתבטאויות נקודתיות, אלא בדפוס מתמשך שמקבל ביטוי גם בפעילות פוליטית וביוזמות חקיקה. בקשה דומה הוגשה מטעמו נגד רשימת הציונות הדתית-זהות, שם נטען כי עמדותיהם של בכירים ברשימה בנוגע לאזרחים ערבים, למערכת המשפט ולמבנה המשטר עולות לכדי שלילת אופייה הדמוקרטי של המדינה והסתה לגזענות.
מנגד, עוצמה יהודית הגישה בקשה לפסול את הדמוקרטים בטענה ל"הסתה לגזענות". הבקשה הוגשה לאחר שהדמוקרטים ביקשו לפסול את עוצמה יהודית, והיא חלק משורה של עשר בקשות פסילה שהוגשו במערכת הבחירות הנוכחית נגד רשימות ומועמדים משני צדי המפה הפוליטית. היועצת המשפטית לממשלה התנגדה לפסילת כל שלוש הרשימות שנדונות היום - עוצמה יהודית, הציונות הדתית-זהות והדמוקרטים - וקבעה כי החומרים שהוגשו בעניינן אינם עומדים ברף המחמיר שנקבע בפסיקה לצורך מניעת השתתפות בבחירות