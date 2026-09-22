כל אזרח או מפלגה רשאים להגיש לוועדת הבחירות המרכזית בקשת פסילה של מועמד או רשימה, בהתאם לסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. לפי החוק, ניתן למנוע השתתפות בבחירות כאשר מתקיימת אחת משלוש העילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

כל אזרח או מפלגה רשאים להגיש לוועדת הבחירות המרכזית בקשת פסילה של מועמד או רשימה, בהתאם לסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. לפי החוק, ניתן למנוע השתתפות בבחירות כאשר מתקיימת אחת משלוש העילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

כל אזרח או מפלגה רשאים להגיש לוועדת הבחירות המרכזית בקשת פסילה של מועמד או רשימה, בהתאם לסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. לפי החוק, ניתן למנוע השתתפות בבחירות כאשר מתקיימת אחת משלוש העילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.