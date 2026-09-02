ועידת זמן הכרעה, דמוקרטיה וחברה (צילום: אורי דוידוביץ', טל אזולאי וליאור שרון)





שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר (רביעי) לריאיון שערכה בערוץ 14 שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבמהלכו רמזה על "בגידה מבפנים" ב-7 באוקטובר - וסירב לומר שלא קרתה. "אני יכול להתייחס למה שאני מכיר, ומה שאני מכיר בחומר שראיתי שצה"ל הכין - המחדל הוא מספיק עמוק", אמר בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה.

כ"ץ הוסיף: "אני לא צורך תקשורת. אני לא רוצה להתייחס. גם לא שמעתי ולא ידעתי". לדבריו, "היה כאן מחדל מודיעיני קשה ביותר. חמאס יצר הונאה. הם הכריעו את אוגדת עזה לפי תוכנית 'חומת יריחו' שלא דווחה לדרג המדיני. המחדל מסביר מה קרה שם, מה קרה שחמאס הצליח בתוכנית שלו להכריע את אוגדת עזה".

כ"ץ: "אין טרור יהודי" ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )





על החשש ש חילופי המהלומות בין ארה"ב לאיראן יזלגו גם לישראל, ובפרט לקראת חגי תשרי, אמר: "ראש הממשלה ואני במעקב יומיומי גם עם צה"ל, לפעמים באמצע הלילה עם הטלפון האדום. אנחנו לא מקלים ראש בשום מידע. אנחנו לא רוצים להיות מופתעים, אנחנו ערוכים. צריך להבין: צה"ל, כולל חיל האוויר, ערוך לתקוף באיראן. אם הם יתקפו אותנו אנחנו נגיב בעוצמה רבה בלי תלות באף אחד".

"כרגע אנחנו מאפשרים לאמריקנים (לתקוף, מ"א) בגלל אינטרסים שלהם הורמוז אנרגיה", הוסיף. "בינתיים הם פוגעים בכל האזור חוץ מאיתנו. אבל יש סבירות שהם כן יתקפו. אנחנו מוכנים לזה בהגנה. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים כי הם שונאי יהודים, שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום ארה"ב בחלק הזה. אבל יש דברים כמו התקפה על ישראל שלא נקבל אותה. אם יתקפו בגלל לבנון, בגלל יהודה ושומרון, בגלל עזה, בגלל שיתחשק להם - המטוסים שלנו מוכנים להמריא".

על האפשרות שאיראן תחדש את תוכנית הגרעין אמר שר הביטחון כי היא סוכלה במהלך מבצע "עם כלביא". לדבריו, "השמדנו אותה, את כל תהליך הייצור, את כל הדברים. הייתה תוכנית פעילה, השמדנו אותה. הנשיא טראמפ הצטרף בסוף עם פצצות העומק של ה-B2 בפורדו, ובדרך בעוד מקום. מאז לא חודשה תוכנית הגרעין ואנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה, זה עניין של החלטה. עכשיו אנחנו צריכים לוודא שלא תהיה להם היכולת לחזור, ושהם לא יחזרו לדבר הזה".

יוחנן פלסנר בועידת זמן הכרעה ( צילום: יריב כץ )

"המדיניות היא חד-משמעית: לא נאפשר לאיראן גרעין, ואם יהיה דבר כזה - אגב, גם הנשיא טראמפ אומר את זה - אז סביר שנתקוף יחד. בכל מקרה אנחנו אחראים על ביטחון מדינת ישראל. אנחנו הסרנו איום השמדה מאיראן, חיסלנו את חמינאי, סיכלנו את היכולות האסטרטגיות שלהם והחזרנו אותם עשרות שנים אחורה. גם בתחום האזרחי אנחנו רק הרווחנו - נכון, היו נפגעים בעורף, אבל כשמסתכלים על המאזן היו יכולים להיות הרבה יותר. נטרלנו את יכולת הירי שלהם, מול איראן הרווחנו רווח עצום. האויב הכי חריף שלנו הוכה ובמאזן מאוד מוחלש מאיתנו".

בהמשך נשאל כ"ץ על הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, ונשאל על צמד המילים "טרור יהודי". "אין טרור, אני ביטלתי את המונח הזה. טרור זה מי שפועל לעשות טרור נגד מדינת ישראל", קבע. "זו אלימות. אני לא נותן צווי מעצר לא בקפלן ולא ביהודה ושומרון. צו מעצר מנהלי זה צעד דרקוני. אין טרור. יהיה טרור - אז הוא יטופל כטרור. אגב, מי שבא ורצח יושב בכלא".