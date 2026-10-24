פוקדים וקבלני קולות חרדים שפעלו בפריימריז האחרונים בליכוד ממשיכים לפעול גם כעת, לקראת הבחירות לכנסת - אך במטות של המפלגות החרדיות. מדובר באותם עסקנים שגייסו מתפקדים חרדים רבים לליכוד, וביום הפריימריז אף תועדו באתרי ההצבעה כשהם מחלקים לפוקדיהם רשימות ממליצים מוכנות מראש של שרים וחברי כנסת מהליכוד.

המִפקד החרדי בפריימריז הליכוד: המתפקדים נקלטים בקלפי - ומקבלים טופס מוכן





חלק מהעסקנים ממלאים כיום תפקידים רשמיים במטות "אגודת ישראל". אחד אחר תועד בסרטון בחירות של ש"ס, ואחד נוסף מכהן בו-זמנית כחבר מרכז הליכוד ורשום ברשימת יהדות התורה לכנסת, במקום ה-49 הלא ריאלי.

כבר לפני כשנה נחשף ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" המשחק הכפול של העסקנים החרדים: מצד אחד הם מעורבים עמוקות בפריימריז בליכוד, ומצד שני מכהנים ברשויות המקומיות מטעם יהדות התורה וש"ס, ופועלים לטובתן בבחירות לכנסת. כעת מצאנו שחלק מהדמויות שנחשפו אז שבו לסייע למפלגות האם החרדיות - ומדובר בדוגמאות בלבד, שכן יש מקרים דומים נוספים בערים שבהן יש ריכוז חרדי גבוה.

על פניו, החוק אמור למנוע מצב כזה. סעיף 15 לחוק המפלגות התשנ"ב-1992 קובע כי "לא יירשם אדם כחבר ביותר ממפלגה אחת", ומי שנתן הצהרה כוזבת בעניין חברותו או אי-חברותו במפלגה צפוי לעונש של שנת מאסר. אלא שהעסקנים החרדים עוקפים את האיסור בקלות: במפלגות החרדיות אין התפקדות המונית ואין תשלום דמי חבר, ולכן, על הנייר, הם רשומים כחברים רק בליכוד. בפועל, ניכר בבירור כי הם פועלים בשתי מפלגות שונות.

גלריה ( צילום: AP )

כך למשל המקרה של אהרון אלבוים, חסיד בעלז שעומד בראש מפקד של כ-300 מתפקדים בליכוד. ביום הפריימריז הוא תועד מחוץ לאתר ההצבעה הגדול בבנייני האומה בירושלים כשהוא מגיש לפוקדיו רשימת ממליצים מוכנה מראש. כיום, לפי פרסום רשמי של אגודת ישראל, אלבוים מנהל את מטה השטח של המפלגה, והוא תועד עובד במטה הבחירות שלה בבני ברק לצד אליקים שטארק, מועמד בעלז הצפוי להיכנס לכנסת. אלבוים הוא חבר מרכז הליכוד, ובמקביל מכהן כמשנה לראש העיר בני ברק מטעם אגודת ישראל.

מקרה חריג במיוחד הוא של אליעזר לוצקין. הצלבה של מספר תעודת הזהות שלו מעלה כי הוא רשום הן כחבר מרכז הליכוד והן כמועמד ברשימת יהדות התורה לכנסת, כאמור במקום ה-49. המקום אמנם אינו ריאלי, אבל הוא ממחיש את היקף המשחק הכפול. לוצקין משמש גם כמנהל מטה הקהילות של אגודת ישראל בירושלים. גם עוזי שלום פעל ביום הפריימריז בליכוד בבנייני האומה, כחלק מניהול המפקד החרדי הגדול של "מטה יוסי רוזנבוים". כעת הוא מנהל את מטה הצעירים של אגודת ישראל בביתר עילית, שם הוא מכהן גם כחבר מועצת העיר מטעם המפלגה.

כאמור, באגודת ישראל התופעה היא הגדולה ביותר מבין המפלגות החרדיות. דוגמאות נוספות אפשר למצוא למשל ביונתן רדנר, מי שהיה מראשי המפקד החרדי של סערט ויז'ניץ בחיפה ופעל ביום הפריימריז, נכנס כחבר מרכז ליכוד וכיום מנהל את מטה הבחירות לכנסת של אגודת ישראל בסערט ויז'ניץ. גם ישראל גלאנץ מחיפה מכהן כחבר מרכז הליכוד אך כעת חזר לעבוד כמנהל מטה הקהילות ברחובות של אגודת ישראל.

במקביל, לא רק אגודת ישראל מעורבת בליכוד: גם בש"ס יש מי שפעל בפריימריז של הליכוד ומסייע כעת למפלגה בבחירות לכנסת. ניר אריאל, משנה לראש עיריית בני ברק מטעם ש"ס, התפקד לליכוד ותועד פעיל בקלפי בבני ברק ביום הפריימריז. לקראת הבחירות לכנסת הוא תועד בסרטון בחירות של ש"ס, במפגש פעילים עם ח"כ יוסי טייב.

מוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור ( צילום: אלכס קולומויסקי )

המקרים האלה מצטרפים לעדויות שפורסמו כבר ביום הפריימריז, ולפיהן אנשיו של מוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור, תועדו באתרי ההצבעה כשהם מנהלים את המפקד של גור בליכוד.

יו״ר סיעת הליכוד במועצת העיר בני ברק יעקב וידר ותושב העיר אודי טנא מסרו כי: ״מדובר במציאות הזויה שבה נבחרי ציבור מטעם עסקני מפלגות זרות משתלטים על מפלגת השלטון. אין קרדום לחפור בה גדול מזה בה המפלגה הדמוקרטית הגדולה בישראל כוללת חתרנות פנימית שהורסת את ה-DNA שלה, גיס חמישי. ביום שאחרי הבחירות, יש לשנות לאלתר את המציאות שבה עסקנים בכירים אלה בונים בניין קבע במפלגות אחרות. יש להוציא את הלקונה ההזויה הזו מחוץ לחוק״.

מטעמם של אליעזר לוצקין וניר אריאל לא נמסרה תגובה. עוזי שלום מסר: "זכיתי בסיעתא דשמיא להיות שליח ולקחת חלק במהפכה המדהימה של ח"כ מאיר פרוש, ולהצליח לחבר צעירים רבים לאגודת ישראל. גם כאלו שלא הצביעו לה כבר עידן ועידנים. אנו פועלים יחד בכל הכוח להמשיך את החיבור המהפכני למען הצעירים בביתר ובשאר הערים".