הפריימריז בליכוד בעיצומם, וכשאחת הסוגיות הבוערות בכהונה האחרונה הייתה הפטור מגיוס לחרדים - יש מתוכם מי שפועלים להשפיע על רשימת המפלגה מבפנים. המִפקדים החרדים עובדים חזק היום (שני) בקלפי הגדולה בבנייני האומה בירושלים, ובנקודות נוספות ברחבי הארץ.

המִפקד החרדי בירושלים בפעולה: המתפקדים נקלטים בקלפי - ומקבלים טופס מוכן





השיטה פשוטה: ראשי קבוצות חרדיות פקדו אנשים רבים מקהילות חסידיות וגם המזוהים יותר עם ה"מיינסטרים" החרדי, והיום אותם מתפקדים מגיעים לקלפי, נקלטים מיד בידי ראשי הקבוצות החרדיות - ומקבלים טופס מוכן של מומלצים שאיתו הם נכנסים להצביע. יש לציין כי מדובר בכמה אלפים בודדים של מתפקדים מתוך 140 אלף.

כפי שנחשף לפני כמה חודשים ב-ynet, חלק מבעלי המִפקדים בכלל מכהנים בתפקידים מטעם מפלגות חרדיות. בקלפי בירושלים תועד היום יצחק גורדון, חבר מועצת העיר ערד מטעם חסידות גור ואגודת ישראל - שאחיו אלעזר גורדון מפעיל את המִפקד החרדי של החסידות ומזוהה עם מוטי בבצ'יק, שנחשב לאיש החזק במפלגה ושימש גם כראש המטה של השר יצחק גולדקנופף.

במקום נצפה גם ‏שמואל כהן, עוזרו לשעבר של בבצ'יק, שמשתתף בתפעול המִפקד של גור ודואג לכוון את המתפקדים. כהן עובד כיום אצל מחליפו של גולדקנופף במשרד השיכון, השר חיים כץ, ששוריין בעצמו לרשימה בידי נתניהו.

גלריה ‏מקורבו של בבצ'יק, שמואל כהן, היום בבנייני האומה

הפוקדים החרדים בירושלים

קבוצות פוקדים נוספות שנוכחות בבנייני האומה הם של יוסי רוזנבוים, משפחת אלבוים, וגם זו של איציק קויפמן, קבלן קולות חרדי ותיק שמזוהה עם דודי אמסלם. בשנים האחרונות התחזקו מאוד המִפקדים החרדים בליכוד, שקיימים כבר שנים ארוכות. דווקא בעת המשבר בשנים האחרונות של הציבור הכללי, לרבות מתפקדי הליכוד, מול הציבור החרדי - הח"כים והשרים נעזרים במִפקדים החרדים כדי להיבחר בקלפי.

רוזנבוים, בין הפוקדים הבולטים, שם עצמו בראש הרשימה למועמדות לסניף הליכוד בביתר-עילית וכמובן גם למרכז המפלגה. בעבר טען כי האינטרס של חרדים להתפקד לליכוד אינו אישי, אלא קשור לצורכיהם בערים שבהן הם חיים: "זו התפקדות בעיקר של קהילות. המטרה היא לדאוג לבית הכנסת, לדאוג לתלמוד תורה של הבן. הדוגמא הקלאסית היא עיר מעורבת שבה ראש העיר לא חרדי והמתפקדים רוצים כוח בסניף הליכוד המקומי כדי להשפיע עליו".

קבלן הקולות הוותיק קויפמן, שהיה מראשוני המייסדים של השיטה, מוביל כבר שנים את "הקבוצה הירושלמית" בליכוד יחד עם אמסלם. בבחירות בסניף ירושלים, שיש לו הרבה מתפקדים ומקומות במרכז הליכוד, חברו רוזנבוים וקויפמן לאמסלם וניר ברקת - שני יריבים שהשלימו רק לאחרונה ופועלים כולם יחד נגד הרשימה של ח"כ עמית הלוי. גם שם, יש הרבה חרדים שבכלל לא מצביעים לליכוד בבחירות הכלליות - וצפויים להצביע במסגרת ההתפקדות המאורגנת של רוזנבוים וקויפמן.