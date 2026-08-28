ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין הבוקר (שישי) את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', ראשי מפלגות עוצמה יהודית והציונות הדתית, לפגישה ביום ראשון הקרוב - כדי לדון על איחוד בין שתי הרשימות. אלא שבן גביר מיהר לטרוק את הדלת בהודעה יוצאת-דופן, שבה למעשה הודיע כי הוא מסרב לא רק לאיחוד, אלא גם לפגישה עם נתניהו בנושא.
"אסור לבזבז אף קול", הזהיר נתניהו בהודעת ההזמנה לפגישה של בן גביר וסמוטריץ'. מיד לאחר מכן הגיעה הודעת עוצמה יהודית: "מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב".
לפי ההודעה, "בהתאם לכך, לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף". מאחורי הקלעים: הבנה של נתניהו שעופר וינטר, יו"ר מפלגת עמך ישראל שהושקה השבוע, לא מוכן לשמוע על איחוד עם הציונות הדתית - ומסרב בתוקף לאפשרות זו.
בהודעת עוצמה יהודית, בן גביר ייעץ לנתניהו לפעול בנתיבים אחרים. "אנו קוראים לרה"מ לקדם את שתי החלופות הנכונות והריאליות שעל הפרק - או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל רה"מ בליכוד למען סמוטריץ' - כדי לוודא את ניצחון הימין בבחירות והקמת ממשלת ימין אמיתית".
למעשה, אם אכן וינטר ובן גביר יעמדו בסירובם להתאחד עם סמוטריץ', שנמצא במרבית הסקרים על גבול אחוז החסימה וכבר הבהיר שהוא נכון לחיבורים כפי שהיו ב-2022 - אחת האפשרויות היחידות שנותרו לנתניהו היא מיזוג של רשימת הציונות הדתית בתוך הליכוד.
מתברר כי בשבועות האחרונים נתניהו ובן גביר נפגשו ושוחחו מספר פעמים. בן גביר הגיע לנתניהו עם סקרי עומק שערך וטען בפניו שאם ירוץ לבד יש לו פוטנציאל להביא קהל מהפריפריה, ימין מזרחי שלא מתחבר לסמוטריץ ולא מוכן להצביע לו. נתניהו השיב לו בפגישה שהוא מכיר בפוטנציאל שלו להביא קולות ממקומות שהאיחוד לא יביא.
השיחה האחרונה הייתה השבוע במהלכה נתניהו הסכים עם הקו אלא שמאז וינטר התחזק וככל שהתחזק עמד על סירובו להתאחד. לכן נתניהו בחר להעביר את הלחץ לכיוונו של בן גביר. אלא שהלה התמיד בסירובו ושיגר אתמול לנתניהו מסר - תמצאו פתרון לציונות הדתית, אני לא אתאחד. "איחוד שלי ושל סמוטריץ' פירושו הפלת שלטון הימין כי ביחד נביא פחות קולות מאשר בנפרד", טען בן גביר.
מדובר בשיא העימות בין נתניהו לבן גביר, שאת הניצנים שלו ניתן היה לראות בתחילת השבוע - סביב אירוע איתור מיקומה של האלטלנה. ראש הממשלה הגיע אז לאירוע שכינס בן גביר במוזיאון האצ"ל בתל אביב, עיכב את הצהרת השר לביטחון, לאומי שלקח את מלוא הקרדיט על איתור שרידי הספינה - ואז צילם הצהרה נפרדת, ללא בן גביר.
השר לביטחון לאומי לא הסתיר אז את העובדה שנעלב מכך שראש הממשלה שוב, כמו ב-2022, נמנע מתצלום משותף איתו. בשיחה עם ynet באותו אירוע אמר: "במשך ארבע שנים עשינו דברים גדולים עם נתניהו, כואב לי שכנראה יש זמנים שלא רוצים להצטלם איתי".
במסיבת העיתונאים שקיים לאחר הצהרתו הנפרדת של נתניהו עקץ אותו בן גביר: "בגין הכיר מקרוב את טעם הרדיפה. את הטעם שלא רוצים להצטלם איתך באותה במה".
ליברמן עוקץ את נתניהו
בתוך כך, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן כתב היום ברשת X, בצל הטענות שווינטר מתואם איתו: "אני לא מבין מה הטענות של נתניהו ומקורביו לעופר וינטר וקובי אלירז. מי שזרק את קובי אלירז ממשרד הביטחון מעכשיו לעכשיו היה בנימין נתניהו, ומי שלא קידם את עופר וינטר למזכיר צבאי של ראש הממשלה בניגוד לכל ההבטחות וההתחייבויות היה אותו בנימין נתניהו".
אתמול נתניהו פרסם סרטון שבו קרא לבן גביר וסמוטריץ' לרוץ ברשימה אחת, כפי שעשו במערכת הבחירות הקודמת - והזהיר מהפסד אם לא יעשו כן. "הם חייבים להתאחד. אני מבין שיש להם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה", אמר. "אני אזמין אותם בימים הקרובים ונעשה מאמץ עליון להתאחד. זה מה שהציבור מחפש".
בן גביר מיהר לענות: "שנינו יודעים שאתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט ולהקים 'ממשלה לאומית רחבה'. רק עוצמה יהודית גדולה - כשווינטר וסמוטריץ' הולכים ביחד - תאפשר ממשלה ימנית מלא-מלא".
נתניהו הגיב על דבריו של השר לביטחון לאומי, וקרא לו: "בן גביר, אל תפיל את הימין. סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה. אם אתה לא מתאחד איתו, אנחנו נקבל ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן והמפלגות הערביות. אני לא מאמין שבגלל מאווים אישיים אתה מוכן לסכן את המדינה".
בהמשך לחילופי הדברים בין נתניהו ובן גביר, סמוטריץ' פרסם פוסט קצר ברשת X על רקע מצבו העגום בסקרים, וכתב: "זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי".
כעבור זמן קצר בן גביר שוב הגיב על תגובת נתניהו לדבריו: "אדוני רה"מ, אתה מכיר היטב את הנתונים. לפי כל הסקרים חיבור שלי וסמוטריץ' מרחיק מעוצמה יהודית 4-3 מנדטים שלא יבואו להצביע, וממשלת הימין תיפול! אמרת לי בעצמך שהתסריט המושלם לניצול הקולות זה וינטר וסמוטריץ' בריצה משותפת - כי לדבריך וינטר לא מביא שום קול מהמתלבטים".