עוד שלב משמעותי לקראת בחירות 2026 : במשרדי ועדת הבחירות המרכזית הסתיים בצהריים (שישי) הליך החתימה על הסכמי עודפים בין מפלגות שיעברו את אחוז החסימה. תיאורטית, ניתן לפי החוק להגיש דיגיטלית הסכמים שכאלו עד סוף היום, אבל בוועדת הבחירות ביקשו להגישם עד 12 בצהריים. במפלגת המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה ובמפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר ניהלו עד הרגע האחרון קרב של ספינים, ובסופו של דבר שתי המפלגות לא חתמו על הסכם עודפים - אלא אם יהיה שינוי של הרגע האחרון.

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הסכם עודפים הוא מהלך חוקי שמאפשר למפלגות, שבדרך כלל קרובות אידאולוגית או שייכות לגוש פוליטי מסוים, "להעביר" קולות מאחת לשנייה במסגרת חלוקת המנדטים ולאחר ספירת כל הקולות, ובכך לוודא שאלה לא "מתבזבזים".

גלריה אין הסכם עודפים. מימין: וינטר, הנדל וזליכה ( צילום: ריאן פרויס )

במפלגת המילואימניקים והכלכלית טענו כי אמש התקבלה פנייה מטעם וינטר כדי לחתום על הסכם עודפים, אולם במפלגת עמך ישראל הכחישו את הדברים והאשימו כי מדובר ב"עוד ספין הזוי ושקרי של הפוליטיקה הישנה". עוד אמרו במפלגתם של הנדל וזליכה כי "הוחלט שלא לחתום על הסכם עודפים עם מפלגה שמוכנה לשבת עם מפלגות לא ציוניות, ומציבה את עצמה כחלק מגוש נתניהו-חרדים".

הנדל וזליכה ציינו כי הם מוכנים לחתום על הסכם עודפים עם וינטר, בתנאי שעמך ישראל תתחייב על ישיבה בממשלה ציונית בלבד. כאמור, במפלגתו של וינטר הכחישו: "לא בוצעה שום פנייה אל מפלגת המילואימניקים מטעם עמך ישראל. יועז הנדל שעבר שמונה מפלגות בעשור האחרון והקים ממשלה עם מנסור עבאס וירון זליכה שהינו תומך מרצ, לא יטיפו מוסר לאנשים חדשים שבאים להעיף את הפוליטיקה הישנה והבזויה".

עוד אמרו במפלגתו של וינטר: "הם הקימו ממשלה פעם אחת עם מנסור עבאס והם יעשו זאת שוב. עוד ספין הזוי ושקרי של הפוליטיקה הישנה - שאותה באנו לשנות, וממילא הם לא יעברו את אחוז החסימה. קול לזליכה הוא קול ליאיר גולן. רק הצבעה לעמך ישראל מבטיחה הקמת ממשלת ימין, אבל ימין שמשרת ומכריע את האויבים".

החתימה הראשונה: בנט וליברמן

לפני כחודש הודיעו ארבע המפלגות המתנגדות להמשך כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על חתימת הסכמי עודפים. ראשונים להודיע על ההסכם היו יו"ר ביחד נפתלי בנט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. יו"ר ישר! גדי איזנקוט העדיף לחתום על הסכם עודפים עם מפלגה אחרת בגוש, אך "נאלץ" לחבור לדמוקרטים ויאיר גולן.

בהמשך חתמו הרשימה המשותפת ורע"מ על הסכם עודפים, במטרה למנוע בזבוז קולות בבחירות. במסגרת ההסכם התחייבו שתי הרשימות ל"קמפיין בחירות הוגן ונקי, ללא הכפשות, השמצות, הסתה או זיוף", וקראו לפעילים ולתומכים לשמור על שיח מכבד למרות המחלוקות הפוליטיות. בבחירות הקודמות רצו שלוש רשימות ערביות בנפרד - רע"מ, חד"ש-תע"ל ובל"ד - שלא חתמו אז על הסכם עודפים ביניהן. בל"ד לא עברה אז את אחוז החסימה.

גם בן גביר נותר בלי הסכם עודפים ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

הבאים לחתום על הסכם עודפים היו הליכוד והציונות הדתית. המהלך של ראש הממשלה נתניהו והשר בצלאל סמוטריץ' הותיר לעוצמה יהודית של איתמר בן גביר אפשרות לחתום על הסכם עם עמך ישראל של וינטר או להישאר לבד. בסופו של דבר נותר בן גביר ללא הסכם עודפים.