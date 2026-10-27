(שלישי) כשהפעם אין ביכולתה לעקוב אחר מצב ההצבעה עם נתונים מדויקים, כפי שקיבלה בעבר ישירות מנציגי ועדת הקלפי. הסיבה לכך היא שוועדת הבחירות ובג"ץ

(שלישי) כשהפעם אין ביכולתה לעקוב אחר מצב ההצבעה עם נתונים מדויקים, כפי שקיבלה בעבר ישירות מנציגי ועדת הקלפי. הסיבה לכך היא שוועדת הבחירות ובג"ץ