מפלגת יהדות התורה נערכה לבחירות המתקיימות היום (שלישי) כשהפעם אין ביכולתה לעקוב אחר מצב ההצבעה עם נתונים מדויקים, כפי שקיבלה בעבר ישירות מנציגי ועדת הקלפי. הסיבה לכך היא שוועדת הבחירות ובג"ץ קבעו שמדובר בפרקטיקה פסולה הפוגעת בפרטיות.
בשל כך גייסה המפלגה בשבועות האחרונים מאות פעילים מכל קהילה וחילקה אותם לפי מטות וקלפיות. אלה ימלאו טפסים על כל אדם שהצביע, וישלחו אותם למטה המקומי בעיר מגוריו. שם יוזנו הנתונים למערכת אלקטרונית שפותחה לשם כך ויידעו בזמן אמת מה נתוני ההצבעה בלי לעבור על תקנת ועדת הבחירות.
המעקב יסייע ליהדות התורה לשרטט תמונת מצב בזמן אמת בכל קהילה, חסידות ושכונה, ולהמריץ בוחרים באזורים שבהם יירשם אחוז הצבעה נמוך.
באגודת ישראל, הפלג החסידי של המפלגה, ביקשו מהמצביעים לדווח למוקד טלפוני אחרי היציאה מהקלפי כדי לקבל תמונת מצב עדכנית. מדד זה עשוי להיות לא מדויק, שכן אנשים יכולים לדווח גם אם לא הצביעו. מחוץ לקלפיות באזורים חרדיים הועמדו נקודות פעילים שירשמו מי הגיע.
בש"ס הוקם מטה טלפנים שינסה לעקוב אחר שיעורי ההצבעה, ובמקומות שידרשו חיזוק יאתרו את הרבנים המקומיים שיפעלו מול הקהילות שלהם.