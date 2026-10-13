סדקים ראשונים במפלגתו של עופר וינטר, אחרי הירידה בסקרים שחלקם מנבאים כי לא יעבור את אחוז החסימה: דוידי בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, שוחח עם היו"ר וינטר על רקע הלחצים עליו - והודיע על פרישה מהרשימה.

גלריה שלט החוצות הקורא לבן ציון לפרוש

בן ציון ימשיך לפיכך בתפקידו כסגן ראש המועצה האזורית שומרון. החלטתו התקבלה בעקבות לחצים מצד אנשיו של יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ומצד רב השומרון אליקים לבנון, הנחשב למקורב לבן ציון. בנוסף, התייעץ בן ציון עם איילת שקד, שאמרה לו כי מניסיונה ב"ימין החדש" ב-2019, להערכתה מפלגתו של וינטר לא תעבור את אחוז החסימה.

• בחירות 2026 ב-ynet: כל העדכונים, הסקרים והסרטונים בסיקור מקיף • עדכוני בחירות שוטפים גם בערוץ הוואטסאפ של ynet - להצטרפות לחצו כאן

לאחר שהתייעץ עם הרב לבנון, החליט בן ציון על פרישה. אותם לחצים נראו היטב גם בשלטי חוצות שנתלו בכביש 60, וקראו לפרישתו ולפרישתה של ללי דרעי. אחרי תליית השלטים כתב בקבוצת הוואטסאפ של עמך ישראל: "כל הישוב שלי מלא. אשתי שבורה מזה". אחרי הלחץ הכבד שהופעל עליו ועל משפחתו, כתב הערב באותה הקבוצה: "חברים, אוהב אתכם, משפחה ואשתי לפני הכול. אחד אחד יקרים לי ותמשיכו להצליח בע"ה".

הודעת הוואטסאפ של בן ציון

מעמך ישראל נמסר: "דוידי יקר, אוהבים אותך. צר לנו על הלחצים, האיומים וההתנכלות לילדים ולמשפחה על ידי גורמים שפשוט לא מוכנים שייכנסו כוחות חדשים ונקיים לפוליטיקה הישראלית. לא כל אחד יכול לעמוד בלחצים פסולים ובזויים כפי שהיו עליך ועל משפחתך. תודה על המסע המשותף".

בפוסט שפרסם בחשבונו ברשת X על פרישתו, ייחס אותה בן ציון לאפשרות שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. "שליחות נמדדת ברגעים שבהם צריך לבחור בין מה שטוב לך לבין מה שנכון. שבועיים לפני הבחירות על פי התמונה המתגבשת, נראה שהסיכון שלא לעבור גבוה ואני לא מוכן שקולות של אנשים שהאמינו בדרך הזו ילכו לאיבוד", כתב.

סמוטריץ' בירך את פרישתו של בן ציון, ואמר כי מדובר ב"צעד אמיץ ולא קל של אחריות לאומית". בחשבונו ברשת X כתב יו"ר הציונות הדתית: "דוידי מגלה אומץ לב אזרחי, לוקח אחריות ופועל להצלת מדינת ישראל מאובדן שלטון המחנה הלאומי ומעליית השמאל בשל זריקת קולות מתחת לאחוז החסימה".

מפלגת עמך ישראל לוקחת לא מעט קולות ממפלגת הציונות הדתית, שעד החבירה למשה פייגלין הייתה מתחת לאחוז החסימה בחלק מהסקרים. "דוידי פועל בצעד האמיץ שלו להציל את מדינת ישראל מסכנה ברורה ומיידית של הקמת מדינה פלסטינית, פגיעה אנושה בזהות היהודית של המדינה ופגיעה בדמוקרטיה", כתב הערב סמוטריץ'. "אני קורא לעופר וינטר, שגילה במשך שנים רבות אומץ לב צבאי, לגלות אף הוא אומץ לב אזרחי, לעשות את הצעד הנכון והמתבקש לנוכח שורת הסקרים בהם הוא אינו עובר את אחוז החסימה ולהודיע על פרישה".