יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית , יועז הנדל , קרא הבוקר (חמישי) לעופר וינטר לחזור בו מהמחויבות שהצהיר להקים ממשלה עם בנימין נתניהו והמפלגות החרדיות, ולהוביל עמו מהלך פוליטי משותף. הנדל הציע כי שתי המפלגות יחתמו על הסכם עודפים ויצהירו כי ישבו רק בממשלה ציונית, ללא המפלגות החרדיות או הערביות. לדבריו, כך ניתן יהיה ליצור "גוש חוסם לממשלות לא ציוניות".

גלריה "עם מפלגות חרדיות אי אפשר לנצח בקרב". וינטר (משמאל) והנדל ( צילום: עידו ארז, יובל חן )

בהצהרה לתקשורת אמר הנדל: "אתמול ציינו שלוש שנים לאסון הכי כבד שידענו מאז קום המדינה. המלחמה שעברנו מאז גם הייתה הקשה ביותר, ושינתה את כולנו. לא ייתכן שאחרי מה שעברנו, הפוליטיקה תמשיך כאילו כלום לא קרה".

לדבריו, הציבור נדרש כיום לבחור בין "שתי ממשלות לא ציוניות" – ממשלה עם המפלגות החרדיות או ממשלה שתישען על המפלגות הערביות. "ממשלות שתלויות במפלגות לא ציוניות, נסחטות לקבל החלטות לא ציוניות", אמר. "חלק גדול מאוד בעם מבין שאחרי מה שעברנו הכוחות הציוניים חייבים לשתף פעולה ולהקים ממשלה ציונית".

בהתייחסו ל-וינטר אמר הנדל: "וינטר, חזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם מפלגות חרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. אי אפשר לעמוד במשימות בחזית. אנחנו חייבים עוד חיילים. עם גולדקנוף, שהצהרת שתשב איתו – אין סיכוי שיעבור גיוס לכולם". הנדל פנה גם למילואימניקים ואמר: "אנחנו המילואימניקים צריכים אתכם. אנחנו השותפים הטבעיים, לא המפלגות החרדיות".

וינטר קורע את הסכמי אוסלו על במה בכנס ( צילום: אוניברסיטת רייכמן )





וינטר קורע את הסכמי אוסלו על במה בכנס ( צילום: אוניברסיטת רייכמן )

בסיום קרא הנדל לוינטר להצטרף למהלך: "בוא נחתום על הסכם עודפים ונצהיר יחד שאנחנו שתי מפלגות שייכנסו אך ורק לממשלה ציונית. יחד נהיה גוש חוסם לממשלות לא ציוניות ולקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות. צא מהקונספציה ותעזור לנו להכריע בשדה הקרב".

בתוך כך וינטר השתתף היום בכנס שנערך באוניברסיטת רייכמן וקרע באופן סמלי את הסכמי אוסלו. הוא אמר כי "אין עם פלסטיני, זה שקר. אין מדינה פלסטינית. כל תכלית הרעיון הוא השמדת מדינת ישראל. הגיע הזמן להתעורר. אנחנו חייבים להיות ברורים ולהגיד את האמת בקול גדול, קודם לעצמנו ואחר כך לעולם: אין משא ומתן על הבית".