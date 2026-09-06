ההסכם נסגר: שעות לאחר חשיפת ההצעה של גדי איזנקוט לחילי טרופר , נסגר ההסכם שיביא לשילובו של יו"ר מפלגת בית ציוני - שנמוגה למעשה - ברשימת ישר!. טרופר יוצב במקום השישי, שירה שפירא שמגיעה איתו - במקום העשירי.

בתוך כך, יועז הנדל, שהוביל ביחד עם טרופר את מפלגת "בית ציוני-המילואימניקים" וכבר הודיע לפני כן כי לא יצטרף לאיזנקוט - סיכם על ריצה משותפת עם הכלכלן פרופ' ירון זליכה.

גלריה איזנקוט וטרופר ( צילום: ריאן פרויס, גדי קבלו )

למרות שטרופר לא שובץ ברביעייה הראשונה, לפי ההסכם הוא יהיה הראשון לבחור משרד במקרה שאיזנקוט יהיה בממשלה. החיבור אינו בבלוק טכני - והמשמעות היא שטרופר לא יוכל לפצל את הסיעה לאחר הבחירות.

בהודעה מטעם שתי המפלגות שבה נמסר כי הן ירוצו ברשימה מאוחדת בבחירות הקרובות, נכתב עוד כי במסגרת ההסכם יצטרפו לרשימת ישר!, מלבד טרופר, גם שירה שפירא, אליסף פרץ ושלומי יחיאב. בכך הובהר כי גם פרץ, שלגביו עדיין הייתה קודם לכן אי-ודאות, יהיה חלק מהחיבור. בהודעה המשותפת נמסר כי החיבור נעשה "מתוך מטרה להקים ממשלה ציונית וממלכתית" שתפעל לחיזוק הלכידות בחברה הישראלית, לחיבור בין חלקי העם, למען המשרתים ולהשבת אמון הציבור.

איזנקוט בירך על ההסכם ואמר: "חילי הוא מנהיג ערכי וממלכתי, איש של עשייה ושירות, ושותף לאמונה באחריות, באחדות העם ובמחויבות עמוקה למדינת ישראל". לדבריו, הצטרפותם של טרופר ואנשי מפלגתו "מחזקת את הנבחרת הערכית והאיכותית שאנחנו בונים ואת האלטרנטיבה הציונית המשרתת והממלכתית לממשלת השבעה באוקטובר".

ירוצו ביחד. זליכה והנדל ( צילום: מוטי קמחי )

טרופר מסר כי "אלה ימים מכריעים שדורשים מאיתנו לקבל החלטות באחריות ולהסתכל על טובתה של ישראל". לדבריו, "בית ציוני תצטרף לדרך הישרה שמוביל גדי איזנקוט". הוא הוסיף: "עכשיו הזמן לחבר מחדש את ישראל פנימה. עכשיו הזמן לעבוד קשה בשותפות ובחברות, מבוקר ועד ליל, ומתוך אהבה גדולה לעם ולארץ. אחריך, גדי!".

בגוש השינוי התנהל קרב גדול על טרופר בין יו"ר "ביחד" נפתלי בנט לאיזנקוט. זה לא היה רק קרב על חיזוק אלקטורלי אלא גם קרב על מי יעשה מהלך לסידור הגוש, והאם הקרב על ההובלה בין איזנקוט לבנט ייפתח מחדש. למרות הפער בסקרים, בגוש השינוי גם מפלגת ביחד וגם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לא מקבלים באופן אוטומטי את ההנהגה של איזנקוט.