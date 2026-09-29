, שם נכתב כי "גולן נותר ללא אבטחה, למרות שהמשטרה מגדירה את רמת האיום עליו כגבוהה. יאיר גולן חשוף לעשרות איומי רצח קונקרטיים, מפורשים ומצמררים, וכל יום שחולף ללא אבטחה מותיר את העותר כבשר תותחים".

, שם נכתב כי "גולן נותר ללא אבטחה, למרות שהמשטרה מגדירה את רמת האיום עליו כגבוהה. יאיר גולן חשוף לעשרות איומי רצח קונקרטיים, מפורשים ומצמררים, וכל יום שחולף ללא אבטחה מותיר את העותר כבשר תותחים".