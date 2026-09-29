בג"ץ פנה היום (שלישי) לשב"כ והממשלה בדרישה לשקול את הצורך לאבטח את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, זאת בהתאם להערכת האיום העדכנית בעניינו - ולתת תשובה תוך יומיים.
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ההחלטה המהירה הגיעה שעות לאחר עתירת המפלגה, שם נכתב כי "גולן נותר ללא אבטחה, למרות שהמשטרה מגדירה את רמת האיום עליו כגבוהה. יאיר גולן חשוף לעשרות איומי רצח קונקרטיים, מפורשים ומצמררים, וכל יום שחולף ללא אבטחה מותיר את העותר כבשר תותחים".
בדמוקרטים אמרו כי לעתירה צורף מסמך שחושף פירוט של האיומים המופנים כלפי גולן: "יאיר גולן מעניין איזה דם יש לו בוורידים. צריך לעמוד למשפט ואחרי זה כדור בראש"; "אתה בדרך נוציא לך את העיניים אתה והמשפחה שלך ימחקו... הדין שלך זה תליה"; "אמן שיאיר גולן ימות בייסורים קשים אני מחלק דברי מתיקה באותו יום"; "למה לא מחסלים את יאיר גולן"; "אדם כזה אסור שיהיה בפוליטיקה רק חבל תלייה", לשון העתירה.
לפני כשבוע פנתה מפלגת הדמוקרטים לראש השב"כ זיני ודרשה ממנו להורות על הצמדת אבטחה ליו"ר המפלגה יאיר גולן. המפלגה הציבה לזיני אולטימטום, לפיו אם לא יורה על אבטחת גולן עד יום ראשון שעבר, המפלגה תעתור נגדו לבג"ץ - מה שכאמור קרה היום.
שבוע לפני כן, ועדת השרים לענייני שב"כ בראשות שר המשפטים יריב לוין החליטה להסמיך את שב"כ לקבוע בעצמו את המענה האבטחתי הנדרש לראשי מפלגות שאין עליהם אבטחה עד השבעת הכנסת ה-26. לוין היה היחיד שהגיע לדיון, וקבע כי זיני יצטרך לקבוע את חבילת האבטחה לאיזנקוט, גולן וגם ליו"ר עמך ישראל עופר וינטר.
במפלגת הדמוקרטים מסרו אז כי רמת הסיכון של יאיר גולן מוגדרת במשטרה 4 מתוך 6, בדומה ליו"ר ישר! גדי איזנקוט. המכתב שהועבר לזיני מפרט, לפי המפלגה, איומים מפורשים ומתועדים על חייו של גולן ושל בני משפחתו, הכוללים קריאות לרצח, תלייה, שימוש בנשק חם ועוד.
פורסם לראשונה: 17:37, 29.09.26