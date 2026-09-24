במוצאי שבת האחרונה חברי הכנסת אפרת רייטן, רם בן ברק, אורית פרקש-הכהן ועודד פורר, פנו לפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, בדרישה לקבל הבהרות ונתונים בנוגע להיקף מעצרי עריקים מקרב תלמידי הישיבות בשנת 2026. נכון לכתיבת שורות אלה, פנייתם לא נענתה.

במוצאי שבת האחרונה חברי הכנסת אפרת רייטן, רם בן ברק, אורית פרקש-הכהן ועודד פורר, פנו לפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, בדרישה לקבל הבהרות ונתונים בנוגע להיקף מעצרי עריקים מקרב תלמידי הישיבות בשנת 2026. נכון לכתיבת שורות אלה, פנייתם לא נענתה.

במוצאי שבת האחרונה חברי הכנסת אפרת רייטן, רם בן ברק, אורית פרקש-הכהן ועודד פורר, פנו לפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, בדרישה לקבל הבהרות ונתונים בנוגע להיקף מעצרי עריקים מקרב תלמידי הישיבות בשנת 2026. נכון לכתיבת שורות אלה, פנייתם לא נענתה.

הפנייה נעשתה על רקע חששם כי מאז שחוקק חוק הקפאת המעצרים, ועל אף שהוקפא - ובהמשך בוטל - על ידי בג"ץ, חלה ירידה דרמטית בהיקף המעצרים של חייבי הגיוס החרדים, עד כדי הפסקה בפועל של פעולות האכיפה.

הפנייה נעשתה על רקע חששם כי מאז שחוקק חוק הקפאת המעצרים, ועל אף שהוקפא - ובהמשך בוטל - על ידי בג"ץ, חלה ירידה דרמטית בהיקף המעצרים של חייבי הגיוס החרדים, עד כדי הפסקה בפועל של פעולות האכיפה.

הפנייה נעשתה על רקע חששם כי מאז שחוקק חוק הקפאת המעצרים, ועל אף שהוקפא - ובהמשך בוטל - על ידי בג"ץ, חלה ירידה דרמטית בהיקף המעצרים של חייבי הגיוס החרדים, עד כדי הפסקה בפועל של פעולות האכיפה.

כי על אף שעשרות עריקים ממלאים את הכלא הצבאי, מדובר במעצרים שנעשו בנתב"ג על ידי נקודות השיטור שם, ולא בפעילות יזומה שהופסקה בחודשיים האחרונים.

כי על אף שעשרות עריקים ממלאים את הכלא הצבאי, מדובר במעצרים שנעשו בנתב"ג על ידי נקודות השיטור שם, ולא בפעילות יזומה שהופסקה בחודשיים האחרונים.