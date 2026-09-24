במוצאי שבת האחרונה חברי הכנסת אפרת רייטן, רם בן ברק, אורית פרקש-הכהן ועודד פורר, פנו לפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, בדרישה לקבל הבהרות ונתונים בנוגע להיקף מעצרי עריקים מקרב תלמידי הישיבות בשנת 2026. נכון לכתיבת שורות אלה, פנייתם לא נענתה.
הפנייה נעשתה על רקע חששם כי מאז שחוקק חוק הקפאת המעצרים, ועל אף שהוקפא - ובהמשך בוטל - על ידי בג"ץ, חלה ירידה דרמטית בהיקף המעצרים של חייבי הגיוס החרדים, עד כדי הפסקה בפועל של פעולות האכיפה.
בינתיים, הבוקר דווח ב-ynet כי על אף שעשרות עריקים ממלאים את הכלא הצבאי, מדובר במעצרים שנעשו בנתב"ג על ידי נקודות השיטור שם, ולא בפעילות יזומה שהופסקה בחודשיים האחרונים.
גורמים בצה"ל נימקו זאת מספר פעמים לאחרונה בין היתר בשל היעדר שיתוף פעולה מצד המשטרה, שבלעדיה חיילי המשטרה הצבאית לא יכולים לפעול במרחב אזרחי. ממשטרת ישראל נמסר על הטענות הללו כי "מדובר במשימה שהינה באחריותה של המשטרה הצבאית וכל שאלה בעניין מימושה יש להפנות אליהם".
אחת מיוזמי המכתב יו"ר סיעת הדמוקרטים, ח"כ אפרת רייטן אמרה ל-ynet: "החוק המחפיר להקפאת מעצר משתמטים חרדים נפסל בבג"ץ. צה"ל נדרש לקיים את חובתו ולפעול לגיוס על פי חוק. פנינו לפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, יחד עם חברי הכנסת רם בן ברק, אורית פרקש-הכהן ועודד פורר, כדי לקבל תשובות מה מונע את קיום החוק באופן מיידי".
לדבריה, "הדיווחים לפיהם פעולות האכיפה היזומות הפסיקו כמעט לחלוטין ועריקים נעצרים רק בנתב"ג מעלים חשש כבד לירידה דרמטית שפוגעת באמון הציבור ובהוגנות כלפי מאות אלפי משרתי הסדיר והמילואים הנושאים בנטל. אכיפת חובת השירות באופן שוויוני ואפקטיבי היא בסיסית, לא נאפשר את טיוח החובה הזו".
מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "הטענה אינה נכונה. חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה יזומות במרכזי אוכלוסיה הנדרשות בליווי של משטרת ישראל ובמעברי הגבולות בהתאם למשימותיו. בהתאם להערכות המצב, תוגבר כוח האדם וההערכות למעצרי נעדרי גיוס במעברי הגבול השונים. צה"ל ימשיך לפעול לאכיפה שוויונית כלפי כלל עוברי החוק".