גלריה נתניהו ובגין ( צילום: Oliver CONTRERAS / AFP,הדר יואביאן )

אחרי שרעיית ראש הממשלה תהתה כיצד יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייצב לחלץ אזרחים כשהוא "השכם בבוקר כבר מלובש ומוכן... כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה", פרסם ראש הממשלה נתניהו סרטון שבו הבהיר: "לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר, היה כשל גדול".

ואולם, נתניהו טען כי דרגי הביטחון המקצועיים החליטו לא להעיר אותו בלילה שקדם למתקפה בשל "שיקול של מיסקלקולציה - שלא להרגיז את חמאס". דברים אלה גררו ביקורת מצד גורמים שטענו כי מדובר בליבוי מחדש של תאוריית קונסיפירציה, שלפיה הוסתר מראש הממשלה מידע במכוון.

"מכאן יבין השומע שהם בגדו בשליחותם"

בני בגין (83), שעזב את הליכוד ב-2021, התייחס היום לנושא תחת הכותרת "למשפט הציבור". לדבריו, 'לפני שנים רבות לימד אבי-מורי: 'הסתלקות מאחריות היא חוסר אחריות. היא נוגדת כל מוסר'. דברים נכוחים אלה, שנגעו לאירועים בני 80 שנה, מתממשים במלואם בממשלת נתניהו, ועם תוספת".

הוא הוסיף: "מצד אחד, נתניהו מונע את בירור העובדות בדרך הבדוקה הקבועה בחוק - החלטת הממשלה בראשותו על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. בכך הוא משתק את היכולת ללמוד ולהבין את האירועים הקשורים לטבח ביום 7 באוקטובר 2023 ולהסיק את המסקנות הנדרשות.

"מצד שני, נתניהו מנצל את הערפל שהוא עצמו יוצר כדי להפריח האשמות מופרכות נגד מפקדי הצבא ושרות הביטחון הכללי. כשנשאל על עלילת ה'בגידה מבפנים' ענה נתניהו: 'היו צריכים לחקור את זה'. או, בהסבר החדש שאותו הוא מעלה לאחרונה, באותו לילה 'הם' לא העירו אותו משנתו בכוונת מכוון, בזדון, ומכאן יבין השומע שהם בגדו בשליחותם. על כך ניתן לשאול: השיתקת וגם שיקרת?!".

האב מנחם בגין ( צילום: דוד רובינגר )

בהמשך ציין בגין כי צה"ל ושב"כ נתונים למרות הממשלה. לדבריו, "מובן מאליו הוא שכל חברי הממשלה אחראים לכישלון הנורא, אחריות מיוחדת מוטלת על חברי ועדת השרים לביטחון לאומי והאחריות העליונה מוטלת על ראש הממשלה, בנימין נתניהו. מה לא ברור פה?".