היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הורתה לא להעביר את הנאום בשידור ישיר, מחשש ל"תעמולת בחירות אסורה". בעקבות זאת, צה"ל לא העביר באתרו את השידור. מדובר צה"ל נמסר כי "בהתאם להנחיית המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ועל רקע הסמיכות למועד הבחירות, לא יתקיים שידור חי של נאומים על ידי דובר צה״ל בטקס".

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הורתה לא להעביר את הנאום בשידור ישיר, מחשש ל"תעמולת בחירות אסורה". בעקבות זאת, צה"ל לא העביר באתרו את השידור. מדובר צה"ל נמסר כי "בהתאם להנחיית המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ועל רקע הסמיכות למועד הבחירות, לא יתקיים שידור חי של נאומים על ידי דובר צה״ל בטקס".

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הורתה לא להעביר את הנאום בשידור ישיר, מחשש ל"תעמולת בחירות אסורה". בעקבות זאת, צה"ל לא העביר באתרו את השידור. מדובר צה"ל נמסר כי "בהתאם להנחיית המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ועל רקע הסמיכות למועד הבחירות, לא יתקיים שידור חי של נאומים על ידי דובר צה״ל בטקס".