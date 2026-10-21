על רקע הדיווח הבוקר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכל אפשרות לתקיפה ישראלית באיראן לפני הבחירות, אמר הערב (רביעי) ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הרפובליקה האיסלאמית שוב מנסה לפתח נשק גרעיני. "מוג'תבא שחרר את הנצרה ואיראן מנסה שוב לפתח את פצצות המוות", אמר נתניהו בטקס סיום קורס קצינים שנערך בבה"ד 1.
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הורתה לא להעביר את הנאום בשידור ישיר, מחשש ל"תעמולת בחירות אסורה". בעקבות זאת, צה"ל לא העביר באתרו את השידור. מדובר צה"ל נמסר כי "בהתאם להנחיית המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ועל רקע הסמיכות למועד הבחירות, לא יתקיים שידור חי של נאומים על ידי דובר צה״ל בטקס".
נתניהו אמר בדבריו כי "יש דרך אחת להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד - להפיל את המשטר באיראן. זו ההנחיה שלי לצה"ל, למוסד ולזרועות הביטחון. כל עוד הם שואפים להצטייד בנשק איום ונורא מדינת ישראל נמצאת באיום קיומי, והתפקיד של כולנו הוא להציל את האומה. ידידי הנשיא טראמפ מאמין גם הוא שזו הדרך היחידה. הוא אמר לפני ימים 'אנחנו מוכנים לסיים את המלאכה, אבל נעשה זאת רק איתכם, מדינת ישראל'. זה בדיוק מה שנעשה - נסכל את ראש התמנון וניגש לגדוע סופית את שארית הזרועות, נחסל את חמאס ונחסל את חיזבאללה".
בתחילת נאומו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, מול הקצינים הרבים ובני משפחותיהם, הוא הודה דווקא לראש הממשלה ובירך אותו ליום הולדתו: "כבוד ראש הממשלה, יש כאן הפתעה! אתה חוגג היום יום הולדת ואני רוצה לאחל לך בשם כולם מזל טוב, ולהודות לך על כל מה שאתה עושה עבור מדינת ישראל".
על איראן אמר כ"ץ: "בימים האחרונים אנחנו מזהים ניסיונות של אויבינו, ובראשם איראן ושלוחיה, לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל. המשטר האיראני נמצא בנקודה החלשה ביותר שלו אי פעם - ואנחנו מזהים שהחולשה הזאת יכולה להביא אותו לנקוט בצעדים הקיצוניים ביותר - גם כנגד מדינת ישראל. המסר שלנו למשטר האיראני ברור: אנחנו מזהים את הניסיונות שלכם, אנחנו ערוכים לסכל אותם ומוכנים להכות בכם בכל העוצמה. אם איראן תתקוף את ישראל - איראן תבער".
הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר אמר בנאומו: "משימת ההגנה על מדינת ישראל משותפת לכולנו וגדולה מכל מחלוקת. צה"ל הוא צבא העם, והאחדות בו היא תנאי לעוצמתו. קצינות וקצינים, צאו מכאן אל חייליכם. הובילו אותם באומץ ובתבונה. דעו למען מה ולמען מי אתם נלחמים. אני סומך עליכם. יחד נוביל לביטחון ולניצחון. עם ישראל גאה בכם. עלו והצליחו במשימותיכם".