גם אתם נתקלתם בימים האחרונים בשלטי חוצות בערבית עם תמונותיהם של גדי איזנקוט, יאיר גולן, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן - ולצדם מנסור עבאס ואחמד טיבי? זה בכלל קמפיין של הליכוד - ועכשיו הוא נדרש להסירו.

היום (שישי) קבע יו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, כי על מפלגת השלטון לפרסם הבהרה בעברית שעתיים לאחר מוצאי השבת כי הקמפיין שייך לה, וזאת בשל העובדה בין היתר שבשלטי הליכוד נעשה שימוש בצבעים המזוהים עם אלה של מפלגת ישר! בראשות איזנקוט, בניסיון להטעות את הציבור. הליכוד נדרש גם להסיר את השלטים שכבר הוצבו "בהקדם האפשרי".

גלריה קמפיין הליכוד נגד איזנקוט - שנחזה לקמפיין של מפלגת ישר! ( צילום: JACK GUEZ / AFP )

"ככל הנדרש, תשקיע המשיבה (הליכוד - מ"א) גם ממשאביה להשגת מטרה זו", נכתב בהחלטת סולברג. לדבריו, השילוט עלול ליצור הטעיה לגבי קשר פוליטי אפשרי בין רשימת ישר! לרשימות שלטענתה אינה קשורה עימן בקשר כזה. נציין כי השלטים הוצבו במספר מוקדים בארץ, בין היתר בשלט חוצות ענק בנתיבי איילון באזור גוש דן, ובנוסף באזורים שבהם רוב התושבים אינם דוברי ערבית.

"המשיבה תודיע בעברית באמצעי התקשורת כי שלטי החוצות מושא העתירה התפרסמו מטעמה (של הליכוד), ולא מטעם מפלגת ישר! או מי מהמפלגות או הרשימות המופיעות בהם", הוסיף סולברג בהחלטתו. בנוסף מציין סולברג כי על הליכוד להיות מוכן לאפשרות שייצא גם צו לכל הרשויות להסיר את השלטים.

אין זו הפעם הראשונה שבה ועדת הבחירות דורשת לפרסם הבהרות על שלטי תעמולה בבחירות לכנסת. כך למשל, ב-2013, פנה הליכוד ביתנו (הרשימה המאוחדת של הליכוד וישראל ביתנו בבחירות דאז - מ"א) לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה להוריד את כל המודעות והשלטים שעליהם התמונה של יו"ר הבית היהודי דאז נפתלי בנט לצד ראש הממשלה דאז והיום בנימין נתניהו, בטענה שמדובר בהטעיית הציבור.

קמפיין הבית היהודי מ-2013 - שהכעיס את הליכוד ביתנו