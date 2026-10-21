חמישה ימים נותרו עד שהולכים לקלפיות, וכמעט כל הסקרים - הן אלו שמפורסמים בערוצי הטלוויזיה והן הפנימיים של המפלגות - מצביעים על כך שלאף צד אין יכולת להקים ממשלה, ושייתכנו בחירות חוזרות. אבל תמורות דרמטיות יכולות להתרחש אם

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