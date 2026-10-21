חמישה ימים נותרו עד שהולכים לקלפיות, וכמעט כל הסקרים - הן אלו שמפורסמים בערוצי הטלוויזיה והן הפנימיים של המפלגות - מצביעים על כך שלאף צד אין יכולת להקים ממשלה, ושייתכנו בחירות חוזרות. אבל תמורות דרמטיות יכולות להתרחש אם אחוז ההצבעה יהיה שונה, אם קולות רבים "יבוזבזו" על מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, אם יהיו שינויים של הרגע האחרון - ואם ראשי מפלגות יחזרו בהם מההצהרות וההתחייבויות שנתנו (לא משהו שלא קרה בעבר).
הישורת האחרונה מוקדשת במפלגות למאמץ לעידוד הצבעה, אבל באופן דיפרנציאלי - כלומר, בערים המזוהות עם כל גוש. ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך למבצע המרצה בכל הערים הליכודיות הגדולות כדי למנוע אדישות בהצבעה, ואילו ראשי גוש השינוי מקווים לאחוזי הצבעה גבוהים במעוזים הליברלים ולהרדמת השטח במעוזי הליכוד.
- עדכוני בחירות שוטפים גם בערוץ הוואטסאפ של ynet - להצטרפות לחצו כאן
לצד זאת, נתניהו ממשיך בלחצים על עמך ישראל של עופר וינטר על הציבור החרדי של מוטי לייטנר לפרוש מהמרוץ. אמש, לפחות, שניהם הודיעו כי הם ממשיכים. וינטר האשים את יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בשקר, ואילו לייטנר - שנפגש עם נתניהו - תקף בחריפות את ש"ס ויהדות התורה.
הסקרים המעודכנים של חדשות קשת וחדשות רשת הראו יתרון משמעותי לגוש השינוי - אבל הוא עדיין רחוק מאוד מ-61 מנדטים. אלו, על בסיס הסקרים האחרונים והאמירות של ראשי המפלגות, התרחישים האפשריים להקמת ממשלה.
ימין מלא-מלא (עם וינטר או בלעדיו)
סבירות: נמוכה, רק בסקרי 14 גוש הימין מגיע ל-61 מנדטים או יותר - ובכל היתר הוא רחוק מאוד ממנו. לפי סקר חדשות קשת, לגוש נתניהו 51 מנדטים (כולל וינטר שעובר את אחוז החסימה), ולפי זה של חדשות רשת יש למפלגות הימין-חרדים 49 מנדטים (וינטר לא עובר). עם זאת, במקרה שנתניהו יהיה קרוב יותר ל-61 מנדטים, בונים בליכוד על אפשרות של עריקים - בעיקר מישר! - וכפי שנחשף ב-ynet אף הקימו צוות מיוחד במטרה להעביר ח"כים ממפלגתו של גדי איזנקוט לגוש נתניהו לאחר הבחירות.
ממשלת שינוי (עם הנדל-זליכה או בלעדיהם)
סבירות: נמוכה, באף סקר בתקופה האחרונה גוש השינוי לא מגיע ל-61. עם זאת, לפי חדשות רשת הגוש התחזק ל-52 מנדטים (56 עם זליכה והנדל שעוברים בסקר את אחוז החסימה), ובחדשות קשת הם מגיעים ל-55 (המילואימניקים-כלכלית לא עוברים שם). בכל מקרה, אחוז ההצבעה יכול לשנות את התמונה לחלוטין, ואם יושגו 60 מנדטים, יואב סגלוביץ' מרע"מ יהיה לפי כל ההערכות האצבע ה-61. ליברמן טען אומנם לאפשרות לעריקים מהליכוד, אבל הצהרות דומות נשמעו בכל סבבי הבחירות האחרונים ב-7 השנים האחרונות, ומעולם זה לא קרה.
אחדות או רוטציה של הליכוד ומפלגות בגוש השינוי
סבירות: נמוכה מאוד. כל מרכיבי ממשלת השינוי הצהירו שוב ושוב כי לא יסכימו לאחדות עם מפלגות שהיו בממשלה ב-7 באוקטובר. אתמול, ובעקבות טענות מצד בכירים בגוש השינוי כי איזנקוט כן עשוי לשבת עם נתניהו באחדות או ברוטציה, הוא חידד את המסר ואמר בריאיון ב-103FM: "אני מתחייב חד-משמעית שאני לא אשב תחת נתניהו, גם לא ברוטציה. אם זה יקרה, אני מתפטר שעה אחרי".
ממשלת אחדות עם איזנקוט/בנט/ליברמן בראש
סבירות: נמוכה מאוד. וינטר הוא אולי "המטרה" היחידה לחצות את הקווים, וגם הוא הצהיר שוב ושוב שזה לא יקרה - אף שאתמול כבר אמר כי ייתכן שטעה כשהצהיר בתחילת הקמפיין שימליץ רק על נתניהו. סמוטריץ' ובן גביר נמצאים ימינה מהליכוד, והמפלגות החרדיות חזק בגוש נתניהו, למרות אמירות כאלה ואחרות של יהדות התורה, ובעיקר כשנושא ההשתמטות הוא אחד המרכזיים בקמפיין.
אחדות עם מועמד אחר מהליכוד מלבד נתניהו
סבירות: נמוכה מאוד. במקרה ששני מועמדים שעליהם הטיל הנשיא את המנדט להקים ממשלה לא הצליחו בכך, רשאים רוב חברי הכנסת להטיל את התפקיד על חבר כנסת מסוים (כולל מועמד שכבר נכשל). בסבבי בחירות קודמים עלתה האפשרות שבמקרה כזה ייבחר מועמד בליכוד שאינו נתניהו, וליברמן אמר כי הליכוד ללא נתניהו יכול להיות שותף - אבל מעשית אין מדובר באופציה ריאלית.
ממשלת שינוי ביחד עם רע"מ
סבירות: נמוכה מאוד. הן ליברמן והן בנט פסלו זאת מכל וכל, וגם איזנקוט אמר כי במפלגתו של מנסור עבאס לא מכירים בחמאס כארגון טרור ולכן הם לא יהיו חלק מהממשלה.
ממשלת מיעוט עם איזנקוט בראש
סבירות: נמוכה מאוד. איזנקוט אמנם לא שלל תמיכה מבחוץ של רע"מ ואולי אף של חלקים ברשימה המשותפת, אבל ליברמן סגר את הדלת על האפשרות לממשלת מיעוט כשהודיע כי יצביע נגד - כך שגם האפשרות הזו כבר לא על הפרק. גם בנט הבהיר שלא ייתן יד להקמת ממשלה בהימנעות המפלגות הערביות, והוא וליברמן מגדירים זאת כמהלך לא מוסרי ולא פרקטי.
בחירות חוזרות
סבירות: גבוהה. אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, ואם הפוליטיקאים יעמדו בהצהרות שלהם שמונעות אפשרות לאחדות או לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, ייתכן מאוד שנלך לבחירות גם ב-2027.
כאב הראש הגדול של גוש השינוי נוגע למחלוקות העמוקות ביניהם על היום שאחרי. לאיזנקוט אין את מרחב התמרון הדרוש ביום שאחרי, ובמצב דומה נמצא גם נתניהו - שאם לא יביא 61 מנדטים עם הגוש הטבעי שלו, אף אחד מהשחקנים הפוליטיים שעוברים את אחוז החסימה לא צפוי להשלים לו את ה-61. לכן, אם תמונת המצב של הסקרים מדויקת, ישראל הולכת לתקופה נוספת של חוסר יציבות, בתקופה מורכבת מכל הבחינות.
פורסם לראשונה: 23:16, 21.10.26