הרשימה החדשה של הליכוד לכנסת כוללת שורה של מקורבים, אנשי תקשורת ואנשי ימין ששוריינו במקומות ריאליים או בולטים. אלא שבעבר חלק מהם התבטאו בחריפות, ולעיתים גם נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. אלי גולדשמידט, ששוריין במקום ה-26, תקף את נתניהו וטען כי הוא אחראי להתחזקות חמאס ולמחדל 7 באוקטובר. יעקב ברדוגו, ששוריין במקום ה-11, איים בשידור על ראש השב”כ לשעבר רונן בר וטען כי מערכת הביטחון מנסה להפיל את שלטון הימין.

גלריה תקף בחריפות את נתניהו. ח"כ לשעבר אלי גולדשמידט

גולדשמידט, לשעבר יו"ר סיעת העבודה בכנסת, ששוריין במקום ה-26 ברשימת הליכוד, תקף בעבר בחריפות את נתניהו. בסרטון שהפיץ ברשתות החברתיות אמר כי בנאומו של נתניהו בקונגרס האמריקני חסרה התייחסות לאחריותו להתחזקות חמאס. ״הנאום שלך בקונגרס היה מצוחצח. על זה אין וויכוח. אבל הרבה יותר חשוב מה שלא היה. דיברת על זה שבשביעי באוקטובר 3,000 מחבלי חמאס נכנסו לקיבוצים למסיבה. מה, הם נכנסו מעצמם?", אמר בסרטון שהפיץ ברשתות החברתיות.

״מישהו אפשר להם להיכנס. מישהו כמעט פרש להם שטיח אדום. אני מכיר מישהו שמימן אותם. שנתן להם טונות של כסף במשך המון זמן, שבנה אותם. זה אתה ביבי נתניהו. לא אמרת על זה מילה בקונגרס. 'אני הוריתי להעביר להם כסף, אני הוריתי לתת להם מזוודות עם כסף. אני הוריתי להעצים את כוחם'. אולי אם לא היית מעביר להם כסף, לא היו מלכתחילה חטופים. איך אמרה לזימי? 'אתה הראש, אתה אשם'. אתה לא אמרת בקונגרס 'אני הנחיתי את צה"ל לא לעשות שום דבר עם החיזבאללה, עם כל הטילים שהם מביאים מדרום לבנון'.

"זו הייתה במשמרת שלך כל ההתעצמות של חיזבאללה. לא אמרת על זה כלום כי אתה לא מסוגל להגיד 'אני כישלון'. אין לך את המודעות העצמית הזו. יא חתיכת חסר מודעות שכמוך. אתה כישלון מוחץ עם אנגלית רהוטה. זה מה שאתה. אתה לא עושה רושם על אף אחד. יש כאלה שתומכים בך וגם הם יתפקחו בבוא היום. מי שגרם כל כך הרבה נזק למדינת ישראל יהיה כותרת של כישלון טוטאלי עם אנגלית רהוטה. זו תהיה המורשת שלך״.

בסרטון אחר תקף גולדשמידט את נתניהו על רקע סוגיית החטופים ואמר: "סינוואר הביס אותך במלחמת המוחות ועשה ממך עפר ואפר. הוא היה חכם פי אלף ממך, בשכל שלו הוא פי אלף יותר חכם ממך". על רקע אי-השבת החטופים אז, אמר: "תמיד פועל על הגב של כולנו ובמיוחד של החטופים ושל משפחותיהם, איזה מין בן אדם אתה"?

ברדוגו השתלח ברונן בר

גם יעקב ברדוגו , ששוריין במקום ה-11, התבטא בעבר בחריפות. באפריל 2025, על רקע העימותים סביב ראש השב”כ דאז רונן בר, אמר בשידור: "רונן בר, אם תעצבן אותנו גם נוסיף לך עוד כמה דברים אחרים. אל תשתמש בשב"כ בשביל לשקר. אנחנו לא מפחדים. אתם לא יכולים לעצור אותנו. אנחנו לא מהחומר שלכם, אל תאיים עלינו".

טען ששירותי הביטחון מנסים לבצע הפיכה. יעקב ברדוגו ( צילום: מוטי קמחי )

בנובמבר 2024 על רקע פרשת המסמכים הסודיים שהסעירה את לשכת ראש הממשלה, טען ברדוגו בשידור בערוץ 14 כי יש ניסיון להשתמש ב"כוח החקירה שנמצא בידיהם של אנשי השב"כ ובידי הצבא, כדי להפוך את השלטון בישראל - זאת לאחר סבב ההצלחות של נתניהו, לאחר נסראללה, סינוואר, דף, תימן ואיראן. הכוח שאמור לשמור על השלטון בישראל מנסה לייצר פה מציאות חדשה. כוח להשחית, כוח בררני שבוחר לעצמו את המשימה, וזה לא בפעם הראשונה".

עוד הוסיף אז: "אנחנו עדים לזה בכל השנים האחרונות - שלוקחים את כוח החקירה, את האכיפות הבררניות, את החקירות הבררניות, הכול כדי להגיע לנתניהו. עדי מדינה, היינו בסרט הזה, היינו בכתבי האישום שקרסו. רק בשבוע שעבר אחד מהבכירים שתקף את זה אמר שנתניהו ניצח את השיטה. את אותה שיטה שבעצם הם ניסו דרכה להפיל פה שלטון ימין ושלטון של בנימין נתניהו".

ברדוגו גם השווה בין טבח חמאס בעוטף לפרטי פרשה ביטחונית שנדונה אז בתקשורת. לדבריו: "התחושה שלי קשה מאוד בערב הזה כי זה מזכיר לי את 7 באוקטובר. אותו 7 באוקטובר, שבו ניסו למנוע גם רונן בר וגם הרצי הלוי, מהכוח המדיני במדינת ישראל לקבל את ההחלטות. כרגע זו גנבת מסמכים, גנבת מסמכים רק בצד אחד, שנועדה לשמר איזושהי אמת לא טובה שרק בכוח השתיקה שעושה החקירה, ישמר אותה ראש השב"כ".

ביוני 2024 פרסם דובר צה"ל הודעה חריגה נגד דבריו של ברדוגו בשידור, שטען כי הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי תומך בהשארת שלטון חמאס ברצועת עזה בתום המלחמה. "הפרסום של יעקב ברדוגו לפיו הרמטכ"ל תומך בהשארת שלטון חמאס בעזה הוא שקר חמור ומשולל כל יסוד", נכתב וצוין בין השאר כי "הרמטכ"ל התבטא אין-ספור פעמים בעניין, גם באופן פומבי, שאין לאפשר את המשך השליטה של חמאס בעזה". ביולי 2026 ברדוגו הודה ב"גלי ישראל" כי נפגש עם ראש השב"כ דוד זיני וביקש ממנו לפתוח בחקירה נגד ערוץ 12 המתחרה. הוא טען כי לערוץ 12 הודלף מידע אודות פתיחת מבצע "שאגת הארי".

שרי הליכוד נגד ברדוגו

במאי 2025 שר המשפטים יריב לוין האשים את ברדוגו, המקורב לנתניהו, כי ניסה לסחוט אותו באיומים לכאורה. "הוא דרש ממני דברים אישיים ואיים עליי 'אם לא תיענה לדרישות..' - אני לא רוצה לחזור על המילה שהוא השתמש בה ביחס למה שהוא מתכוון לעשות בענייני", אמר לוין בריאיון לגלי ישראל.

אחרי לוין, יצא נגד ברדוגו גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. "כמו שרים נוספים, גם אני נתקלתי בתופעת האיומים מבעל האינטרסים יעקב ברדוגו שמהלך אימים על נבחרי הימין באופן בזוי", הוא אמר. "שום דבר לא יעצור אותנו מלשרת נאמנה את בוחרינו האידיאולוגים ואף עסקן לא ימנע מאיתנו לומר את האמת".

אמירה שעוררה ביקורת חריפה. עו"ד דוד פטר

גם שר התקשורת שלמה קרעי הצטרף לטענות נגד ברדוגו: "הוא מייצג את עצמו. עסקן כוחני שמנסה לנהל את המדינה בהתאם לאינטרסים האישיים שלו. חברי שר המשפטים, 'אל תירא ואל תחת!'. האיומים, הלחצים והשקרים – מוכרים וידועים. אבל אנחנו לא נרתעים. לא נבחרנו כדי לרצות פרשנים עם מיקרופון – אלא כדי לשרת את עם ישראל ולתקן את העיוותים במערכות המשפט והתקשורת. לא נעצור בגלל ברדוגו אחד". לדבריו, "היום הוא משמיץ ומטנף את אוהבי ראש הממשלה, ומחר הוא יעשה זאת גם לראש הממשלה עצמו. בלי למצמץ. אותו דפוס, אותו רעל, אותם אינטרסים".

בפברואר 2022, אחרי שהוזז מהתוכנית "חמש בערב" בגלי צה"ל, הגיע ברדוגו לתוכניתו הקבועה "מחשבות בע"מ" - ונטש את השידור אחרי שהטיח מילים קשות בתחנה ובראשיה. הוא כינה את הזזתו מהתוכנית "הדחה פוליטית ופחדנית", וטען כי האחראים לכך הם ראש הממשלה דאז נפתלי בנט ושרים בכירים כמו איילת שקד, יאיר לפיד ובני גנץ. מנגד, בגל"צ טענו אתמול כי לברדוגו הוצעה אז משבצת פובליציסטית במקום זו החדשותית של 17:00 בערב - שבה היה משמיע לעיתים תכופות את עמדותיו.

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באוגוסט 2009 דווח כי פרקליטות מחוז מרכז סגרה את תיק החקירה נגד ברדוגו ששימש גם כמנכ״ל מפעל הפיס, בשל חוסר ראיות - לאחר שהמשטרה המליצה לסגור את התיק. ברדוגו נחקר במרץ 1008 במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות של המשטרה, בחשד שקיבל סכומי כסף גדולים מאוד מהמפיצים. המשטרה בדקה בין השאר אם העביר כספי שוחד לבכירים אחרים במפעל הפיס. בנוסף הוא נחקר בחשד שביצע מעשה מגונה.

"כל החטופים חזרו בחיים"

מועמד נוסף ששוריין ברשימה הוא עו"ד דוד פטר, במקום ה-16. פטר, חוקר בפורום קהלת שייצג את הממשלה בעתירות לבג"ץ, הציג לאחרונה בערוץ 14 את הישגי נתניהו במלחמה ואמר, בין היתר, כי "כל החטופים חזרו בחיים".

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אמיר אביבי, יו”ר תנועת הביטחוניסטים ששוריין במקום ה-35 וויתר בסופו של דבר על השריון, עורר בעבר ביקורת בעקבות דברים שאמר ימים ספורים לפני טבח 7 באוקטובר. ב-21 בספטמבר 2023, על רקע המהומות בגבול הרצועה, אמר כי חמאס “מתרעם על הקפאת הכספים הקטריים, וזו דרכו לעורר תשומת לב”. לדבריו, “האופן שבו פועל הארגון, באמצעות פעולות על הגדר, מעיד על כך שהוא לא רוצה עימות”.