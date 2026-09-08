אביו של מדן הוא הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר בגוש עציון,

מהקולות הבולטים

נגד חוק הגיוס שקידמה הממשלה. בדיון בוועדת החוץ והביטחון בפברואר 2025 אמר כי "התורה לא ניתנה בשום פנים כדי לחמוק מאחריות ישירה לנתינת כתף מתחת לאלונקה שמחזיקה את כל מדינת ישראל. כשדובר על צבא קטן וחכם היה אפשר לסלוח, היום כבר לא. העובדה שחלק אחד מהציבור נושא בנטל יותר מאחרים זה בלתי אפשרי ועלול לפגוע גם בגיוס בהמשך". כמו כן התבטא הרב בחריפות נגד שירות מעורב, וקרא בעבר לתלמידיו

לא להתגייס לחיל השריון