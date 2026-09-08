ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן הבוקר (שלישי) שהחליט לשריין את אלישע מדן, לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון, שנפצע אנושות במלחמה בפעילות מבצעית בבית חאנון שבצפון רצועת עזה. באותו אירוע קשה נפלו ארבעה מחבריו לנשק, ואלישע איבד את שתי רגליו. ל-ynet נודע כי הוא צפוי להשתבץ במקום ה-11 ברשימה.
בהודעת הליכוד נמסר כי "תהליך השיקום הארוך שעבר אלישע הפך לסמל של עוצמה, נחישות ואמונה בכוחם של החיים. מתוך הפציעה הקשה והמחיר הכבד שנשא בגופו, בחר אלישע להפנות את מבטו קדימה, להמשיך לפעול, לחזק ולהעניק תקווה לישראלים רבים. סיפורו האישי מבטא את רוחם של לוחמי ישראל ואת כוחה של החברה הישראלית לעמוד במבחנים הקשים ביותר, להשתקם ולהוסיף לבנות.
מדן השיא משואה בטקס יום העצמאות ב-2025. "אלישע מדן, משיא משואת הריפוי והשיקום ובעל אותות הוקרה רבים על פועלו וגבורתו, מגלם באישיותו ערכים של מסירות, אחריות, אהבת הארץ ורעות. דרכו, משדה הקרב ועד למסע השיקום, היא עדות חיה לרוח הישראלית", נמסר.
אביו של מדן הוא הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר בגוש עציון, מהקולות הבולטים נגד חוק הגיוס שקידמה הממשלה. בדיון בוועדת החוץ והביטחון בפברואר 2025 אמר כי "התורה לא ניתנה בשום פנים כדי לחמוק מאחריות ישירה לנתינת כתף מתחת לאלונקה שמחזיקה את כל מדינת ישראל. כשדובר על צבא קטן וחכם היה אפשר לסלוח, היום כבר לא. העובדה שחלק אחד מהציבור נושא בנטל יותר מאחרים זה בלתי אפשרי ועלול לפגוע גם בגיוס בהמשך". כמו כן התבטא הרב בחריפות נגד שירות מעורב, וקרא בעבר לתלמידיו לא להתגייס לחיל השריון. זאת לאחר שהצבא שילב צוערות בקורס הקצינים של החיל לצד הצוערים ולא בפלוגה נפרדת.
המועד האחרון להגשת הרשימות לוועדת החבירות המרכזית הוא היום בשעה 22:00. אתמול הציב בית הדין של הליכוד דד-ליין לנתניהו, שלפיו עליו לפרסם את השריונים שלו ברשימה עד אמש בשעה 21:00, והודיע לו כי הוא מסתכן בהצבעה חשאית במזכירות הליכוד.
נראה כי נתניהו מתכוון לחכות עם חשיפת יתר השמות וההחלטות עד לרגע האחרון. ישיבת מזכירות הליכוד שבה אמורים היו לאשר את השריונים ונקבעה להיום ב-11 בבוקר נדחתה בינתיים לשעה 14:00 בצהריים. נתניהו, באמצעות עו"ד אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, ציין כי בכוונתו להעביר את רשימת המשוריינים שלו היום בבוקר, כך שלחברי המזכירות תהיה "שהות מספקת של כמה שעות" לעיין בה.
לקראת ההחלטה הסופית על השריונים, נתניהו כבר שוחח עם מועמדים, ואחת מהם אפילו כבר צולמה במסגרת הקמפיין - אבל הסרטון שלה טרם יצא לאוויר העולם משום שנתניהו לא בטוח עדיין. בתוך כך, יזם ההייטק אורן דוברונסקי, שנתניהו הציע לו שריון בעשירייה הראשונה, הודיע הלילה כי החליט שלא להתמודד לכנסת - וסיכם עם ראש הממשלה כי ישתלב ב"נבחרת הליכוד" כשר מקצועי לענייני AI.
במסגרת הלחצים המופעלים על נתניהו גם מטעם שרים בכירים וגם מטעם סביבתו הקרובה דוגמת שרה נתניהו ויאיר נתניהו, דוחקים בו להודיע על שריונים ימנים מובהקים. במסגרת הטיעונים שנמנים בדיונים עולה שוב ושוב התרחיש שאם יש תיקו בין הגושים, שלא יהיה מועמד מהגוש שלו שיעבור צד ובכך ישלים לגוש השני את ה-61.
בליכוד אומרים כי מראש התכוון נתניהו במסגרת שיטות העבודה המוכרות שלו לדחות את ההודעות לדקה האחרונה האפשרית. אלא שמאחורי הקלעים לא רק דפוסי העבודה הרגילים שלו אלא גם העובדה שלא הצליח עד כה לשריין אף שם שהוא בבחינת "גיים צ'יינג'ר".