ארבע שנים אחרי שאיתמר בן גביר הביא אותו לעוצמה יהודית, תא"ל במיל' צביקה פוגל לא ימשיך: יו"ר הוועדה לביטחון לאומי בקדנציה האחרונה הודיע היום (ראשון) כי לא יתמודד לכנסת ה-26 מטעם המפלגה. זה קרה לאחר שטלי גוטליב והשר יצחק וסרלאוף שובצו אחרי בן גביר במקומות השני והשלישי ברשימה, ולימור סון הר מלך במקום החמישי. יצחק קרויזר שובץ במקום השישי, ופוגל לא היה אמור להיות ברביעי - ולאחר דחיקתו לאחור החליט לפרוש.

גלריה צביקה פוגל ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ברקע להחלטתו של פוגל עומדים גם פערים בציפיות בינו לבין בן גביר באשר להמשך דרכו הפוליטית. פוגל שאף להתקדם לתפקיד שר בממשלה הבאה, אך תיאום הציפיות בינו לבין יו"ר עוצמה יהודית לא עלה בקנה אחד עם התפקידים והמיקום שבן גביר ייעד לו. הפער הזה, לצד הדחיקה לאחור ברשימה, היה בין הגורמים שהובילו אותו להחליט שלא להתמודד שוב לכנסת.

"היה לי הכבוד לייצג את עם ישראל בכנסת וכיו״ר הוועדה לבטחון לאומי והיתה לי הזכות להיות חלק ממפלגת עוצמה יהודית", כתב פוגל. "בשנים האחרונות נתתי את כל כולי למען עם ישראל ומדינת ישראל, ובמיוחד כדי להבטיח שידה של מדינת ישראל תהיה על העליונה לאחר האסון הנורא שעברנו".

"לצערי, הדרך לבצע את את המשך פעילותי בכנסת או בממשלה העתידית לא מתאפשרת כפי שתכננתי", הוסיף. "מאחל לחבריי במפלגה הצלחה גדולה. אמשיך לעשות ולפעול למען העם והמדינה בכל דרך שתתאפשר לי. אני מסיים פרק, אך השליחות נמשכת".

בן גביר. "צביקה הוא אדם ערכי, לוחם אמיתי ופטריוט גדול" ( צילום: שאול גולן )

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נפרד מפוגל ואמר: "אני מודה מעומק ליבי לחברי היקר, ח"כ צביקה פוגל, על שנים של עשייה מסורה, נחושה ובלתי מתפשרת למען ביטחון המדינה, עם ישראל ומפלגת עוצמה יהודית. צביקה הקדיש את חייו לביטחון המדינה ופעל לאורך השנים מתוך תחושת שליחות עמוקה, אומץ לב ואמונה בדרך. בתפקידו כיו"ר הוועדה לביטחון לאומי הוא הוביל שורה של מהלכים משמעותיים לחיזוק הביטחון והמשילות, גופי הביטחון וכיתות הכוננות, היה ממובילי החקיקה בכנסת והעביר חוקים רבים, ופעל ללא לאות למען ביטחונם של אזרחי ישראל".

בן גביר הוסיף: "אני מודה לו מעומק הלב על הדרך המשותפת, על החברות, על המסירות, על הנאמנות ועל התרומה הגדולה שלו לעוצמה יהודית ולעם ישראל. צביקה הוא אדם ערכי, לוחם אמיתי ופטריוט גדול, ואני מאחל לו הצלחה רבה בכל אשר יפנה ובהמשך דרכו".

פוגל, תא"ל במילואים, נכנס לכנסת לראשונה אחרי בחירות 2022. הוא שובץ אז במקום העשירי ברשימה המשותפת של הציונות הדתית ועוצמה יהודית, ובהמשך הפך לאחת הדמויות הבולטות בסיעתו של בן גביר בכנסת. קודם לכניסתו לפוליטיקה שירת במשך שנים בצה"ל, בין היתר כמפקד עוצבות בחיל התותחנים וכראש מטה פיקוד הדרום. לאחר שחרורו שימש גם כראש המועצה הממונה בטובא זנגריה שבגליל.

בן גביר מכריז על הצטרפות טלי גוטליב, שלשום ( צילום: מיקי שמידט )





בפברואר 2023 מונה פוגל ליו"ר הוועדה לביטחון לאומי, שהפכה בקדנציה האחרונה לאחת הזירות המרכזיות לקידום מדיניותו של בן גביר בתחומי המשטרה, שב"ס, הנשק האזרחי והמאבק בפשיעה. בין היתר עסקה הוועדה בראשותו בהרחבת כיתות הכוננות, בסמכויות המשטרה ובחקיקה הנוגעת למאבק בטרור ובפשיעה המאורגנת.