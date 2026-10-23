כמו בכל מערכת בחירות - גם הפעם נשמרה המסורת - והערב (שישי), ביום שישי האחרון שלפני הבחירות פורסמו הסקרים האחרונים בערוצי הטלוויזיה. נתחיל מהשורה התחתונה: בכל הסקרים לאף גוש אין 61 מנדטים, גוש השינוי מוביל על גוש נתניהו. כמו כן, בשלושת הסקרים המפלגה הגדולה בישראל היא ישר! של גדי איזנקוט - ועמך ישראל של עופר וינטר מתחת לאחוז החסימה.

הסקרים האחרונים בשלושת ערוצי הטלוויזיה 11, 12 ו-13, מעלים כי גוש השינוי זוכה ליתרון של 2 עד 6 מנדטים על פני גוש נתניהו . בסקר של כאן חדשות גוש השינוי זוכה ל-52 מנדטים, לעומת 50 מנדטים לגוש נתניהו. בסקר חדשות 12 גוש השינוי זוכה ל-56 מנדטים לעומת 50 של גוש נתניהו, בעוד שסקר ערוץ 13 חוזה פער של 54 מול 50 בהתאמה. המפלגות הערביות, שלא נמנות באף אחד מהגושים, זוכות ל-14 מנדטים בכאן חדשות ובחדשות 12, ול-16 מנדטים בחדשות 13 .

גלריה גוש השינוי מוביל על גוש נתניהו, אך לא מגיע ל-61 ללא המפלגות הערביות ( צילום: AP Photo/Oded Balilty )

בסקרים של שלושת הערוצים עמך ישראל בראשות עופר וינטר לא עוברת את אחוז החסימה (2.9% בכאן חדשות, 2.5% בחדשות 12 ו-3.1% בחדשות 13). בסקר של כאן חדשות מפלגת המילואימניקים-הכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה דווקא עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, אך בסקרי חדשות 12 ו-13 היא נותרת מתחתיו - עם 2.4% ו-3.0% בהתאמה. רשימת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר גורפת תמיכה של ב-0.5% ל-ל-1.3% בשלושת הסקרים.

לפי ממוצע שלושת הסקרים - או, אם תרצו, "סקר הסקרים" - זו תמונת המנדטים: ישר! בראשות גדי איזנקוט עם 22 מנדטים, הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 20 מנדטים, ביחד בראשות נפתלי בנט עם 15 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן והרשימה המשותפת בראשות יוסף ג'בארין עם 9 מנדטים כל אחת, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר ויהדות התורה בראשות יעקב אשר עם 8 מנדטים כל אחת, ש"ס בראשות אריה דרעי והציונות הדתית-זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' עם 7 מנדטים כל אחת ורע"מ עם 6 מנדטים.

נדגיש כי לפי ממוצע הסקרים, גם עמך ישראל בראשות עופר וינטר וגם המילואימניקים-הכלכלית בראשות יועז הנדל מתחת לאחוז החסימה (אך האחרונה מקבלת שארית של מנדט בממוצע, מכיוון שעברה את אחוז החסימה באחד משלושת הסקרים - א"י).

הנדל עובר רק בסקר אחד, וינטר נותרת תחת אחוז החסימה בשלושתם ( צילום: עידו ארז, יובל חן )

ארבעה ימים נותרו עד שכ-7.3 מיליון ישראלים בעלי זכות הצבעה ילכו לקלפיות, וכמעט כל הסקרים - הן אלו שמפורסמים בערוצי הטלוויזיה המרכזיים והן הפנימיים של המפלגות - מצביעים על כך שלאף צד אין יכולת להקים ממשלה, ושייתכנו בחירות חוזרות. אבל, נדגיש כי תמורות דרמטיות יכולות להתרחש אם אחוז ההצבעה יהיה שונה, אם קולות רבים "יבוזבזו" על מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, אם יהיו שינויים של הרגע האחרון - ואם ראשי מפלגות יחזרו בהם מההצהרות וההתחייבויות שנתנו (לא משהו שלא קרה בעבר). לפניכם התוצאות המלאות של הסקרים בשלושת הערוצים, כפי שהוצגו הערב במהדורות החדשות:

תוצאות סקר המנדטים של כאן חדשות: ישר! - 22 מנדטים הליכוד - 20 מנדטים ביחד - 14 מנדטים הדמוקרטים - 9 מנדטים הרשימה המשותפת - 9 מנדטים עוצמה יהודית - 8 מנדטים ישראל ביתנו - 8 מנדטים יהדות התורה - 8 מנדטים ש"ס - 7 מנדטים הציונות הדתית-זהות - 7 מנדטים רע"מ - 5 מנדטים המילואימניקים-הכלכלית - 4 מנדטים עמך ישראל - 2.9% צבע שחור - 0.8% הציבור החרדי - 0.7%

הסקר נערך בידי מכון "קנטאר" בראשות דודי חסיד וכלל 1,006 נשאלים. טעות הדגימה: 3%

תוצאות סקר המנדטים של חדשות 12: ישר! - 23 מנדטים הליכוד - 21 מנדטים ביחד - 15 מנדטים הדמוקרטים - 10 מנדטים הרשימה המשותפת - 9 מנדטים ש"ס - 8 מנדטים ישראל ביתנו - 8 מנדטים עוצמה יהודית - 8 מנדטים יהדות התורה - 7 מנדטים הציונות הדתית-זהות - 6 מנדטים רע"מ - 5 מנדטים עמך ישראל - 2.5% המילואימניקים-הכלכלית - 2.4% הציבור החרדי - 0.5%

הסקר של חדשות 12 נערך על ידי מכון "מדגם" בראשות מנו גבע בשיתוף IPanel וכלל 1,018 משיבים. טעות הדגימה: 4.4%

תוצאות סקר המנדטים של חדשות 13: ישר! - 22 מנדטים הליכוד - 19 מנדטים ביחד - 14 מנדטים הדמוקרטים - 10 מנדטים הרשימה המשותפת - 9 מנדטים יהדות התורה - 8 מנדטים ישראל ביתנו - 8 מנדטים הציונות הדתית-זהות - 8 מנדטים עוצמה יהודית - 8 מנדטים ש"ס - 7 מנדטים רע"מ - 7 מנדטים עמך ישראל - 3.1% המילואימניקים-הכלכלית - 3.0% הציבור החרדי - 1.3%