כונן בענף הבידוק בשב"כ הוקפץ אתמול (רביעי) בלילה כדי להסיר דף הרשמה לאירוע בחירות של הליכוד שהופיע באתר אירועים ממשלתי, בעקבות עתירה שהגישה עמותת "היחידה הכלכלית" ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג.

גלריה אירוע הרמת הכוסית של הליכוד. ההרשמה - תחת הדומיין gov.il עם לוגו הליכוד וממשלת ישראל ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

האירוע המדובר, הרמת הכוסית של מפלגת הליכוד לכבוד ראש השנה , מתקיים הערב בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו שרה ושורה של שרים מהליכוד.

הפרסום על אודות האירוע נעשה לפני כשבוע בקבוצות פעילי ליכוד בצירוף הזמנה מעוצבת שכוללת את לוגו הליכוד ובה נכתב: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה מזמינים אתכם להרמת כוסית חגיגית לכבוד ראש השנה". אליה צורף קישור להרשמה לאירוע באמצעות דף באתר ממשלתי, תחת הדומיין gov.il, שגם הוא נשא את לוגו הליכוד, לצד סמל ממשלת ישראל.

לפני יומיים הגישה "היחידה הכלכלית" באמצעות עו"ד יובל יועז את העתירה, וזו הובילה לדרמה משפטית שנמשכה לתוך הלילה אתמול והשעות המוקדמות של הבוקר. הטיעון של העמותה היה פשוט: חוק הבחירות אוסר על שימוש במשאבי גוף ציבורי עבור תעמולה פוליטית. בעמותה הסבירו כי השימוש באתר ממשלתי לצורך ארגון האירוע ואיסוף פרטי המשתתפים בו מהווה עבירה בוטה וברורה על החוק. לפי כתב הטענות של העמותה, באתר הממשלתי אספו פרטים אישיים בהם טלפון, שם פרטי, שם משפחה ותעודת זהות. עוד ציינו כי באתר נכתב שהמידע ישמש ל"ייעול תהליכי הביטחון לאירוע מאובטח וכן להיערכות מיטבית של מארגני האירוע". נזכיר, מארגני האירוע הם מפלגת הליכוד.

מרצ'נדייס של הליכוד באירוע הרמת הכוסית ( צילום : מאיר תורג'מן )

משרד ראש הממשלה השיב כי האתר אכן מיועד ל"צורכי ביטחון", אך הוסר בשל הבעייתיות, וכי אף מידע לא יועבר למפלגת הליכוד או האנשים המארגנים את האירוע. בעמותה לא הסתפקו בתגובת המדינה, ובדקו אם אכן האתר הוסר. להפתעת אנשי העמותה, האתר נשאר באוויר, מה שהוביל לבקשה דחופה מצידם על מנת ליידע את השופט סולברג כי המידע שנמסר על ידי המדינה אינו נכון.

סולברג נענה לבקשת העמותה בערך בשעה 02:00, כשעתיים לאחר שזו הוגשה, והורה למדינה לענות בעניין עד 10:00 בבוקר. המדינה הודתה כי אכן אתמול "הקישור לעמוד ההרשמה לא הוסר על-ידי גורמי המקצוע", אבל ביקשה להדגיש כי "עם גילוי התקלה, הוקפץ באופן מיידי כונן למשרדי גורמי הביטחון, ולקראת השעה 01:45 עמוד ההרשמה אכן הוסר בהצלחה". ראש ענף הבידוק בשב"כ חתם על תצהיר המאשר את פרטי האירוע תחת השם הפיקטיבי "עמית". מתגובת המדינה עולה כי האירוע יתוחקר בשב"כ.

בלשכת ראש הממשלה הסבירו כי הדבר נוגע למשרד ראש הממשלה ולשב"כ, וכי הם בכלל לא יזמו את העלאת התוכן לאתר הממשלתי. במשרד ראש הממשלה הפנו לדוברות השב"כ.

השופט סולברג לא פסק הוצאות לליכוד ומחק את העתירה בטענה שזו התייתרה עקב הורדת האתר מהאוויר. בדיקת כלכליסט מלמדת כי אכן האתר כבר לא פעיל.