עצרת הבחירות של יהדות התורה, נערכה הערב (ראשון) באזור גשר אם המושבות בין בני ברק לפתח תקווה. הרב שריאל רוזנברג, אב בית דין חרדי בבני ברק ומרבני דגל התורה, התייחס במהלך העצרת לחובת ההצבעה בבחירות ביום שלישי. "אמר לי אחד שהוא לא יכול להצביע בבחירות של מדינה מושחתת שעושה רצח עם, וכי בזמן החזון איש המדינה לא הייתה מושחתת? לא עשתה רצח עם בילדי תימן והעבירה על דתם? היא אף פעם לא הייתה מתוקנת ובכל זאת הייתה חובה להצביע", אמר.
יו"ר דגל התורה משה גפני אמר באירוע: "השמאל הבטיח שיעשה לנו את המוות אם נבחר את נתניהו, ובניגוד לימין הם מקיימים". לפני תחילת העצרת הוקרנו על המסך קטעי וידאו של רבני המפלגה, שבהם הם אומרים כי אם המפלגה "תרד בכוחה זה יהיה חילול השם" ופגיעה בתורה, וכי יש חובה גמורה לבחור ג'.
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר את התנהלות הח"כים: "חייבים לשים סוף לעידן של ביבי ושלטון החרדים. אחרי הבחירות אדאג לשלול את כל ההטבות מכל המשתמטים. בלי שירות בצבא אין קצבה!".
במסגרת קמפיין המפלגה עד ליום הבחירות, ביהדות התורה מתכוונים לנצל את הזמן לגיבוש המגזר החרדי האשכנזי סביב הרשימה, בצל מערכת בחירות שכללה לא מעט תככים פנימיים, החלפת ראשים ומתח בין חלקי המפלגה השונים.
כמו כן, במפלגה עושים ניסיון "לאסוף" קבוצות ששוקלות להצביע למפלגות אחרות, תוך בקשה מרבנים שאליהם קשובים החרדים העובדים, להכריז על תמיכה ביהדות התורה בנימוק של מסורת וזהות חרדית, ולהימנע מהצבעה למפלגות המתחרות כמו "הציבור החרדי" או "צבע שחור", או הצבעה למפלגות ימין אחרות. לצד זאת, באגף החסידי של הרשימה מתקיימות התארגנויות בכל חסידות וחסידות כדי לוודא שכל הקהילה יוצאת להצביע.