. "אמר לי אחד שהוא לא יכול להצביע בבחירות של מדינה מושחתת שעושה רצח עם, וכי בזמן החזון איש המדינה לא הייתה מושחתת? לא עשתה רצח עם בילדי תימן והעבירה על דתם? היא אף פעם לא הייתה מתוקנת ובכל זאת הייתה חובה להצביע", אמר.

. "אמר לי אחד שהוא לא יכול להצביע בבחירות של מדינה מושחתת שעושה רצח עם, וכי בזמן החזון איש המדינה לא הייתה מושחתת? לא עשתה רצח עם בילדי תימן והעבירה על דתם? היא אף פעם לא הייתה מתוקנת ובכל זאת הייתה חובה להצביע", אמר.