כ60% מהקולות נספרו, ובעוד שלאף אחד מהגושים אין רוב להקמת ממשלה, יו״ר "הדמוקרטים" יאיר גולן הכריז הבוקר (יום רביעי) כי "נתניהו הפסיד", וקרא להקמת קואליציה בשיתוף המפלגות הערביות. לצוותי התקשורת מחוץ לביתו לא אמר דבר, אבל בפוסט שפרסם בחשבונו ברשת X שטח את התוכנית.

גולן הבוקר, מחוץ לביתו. ( צילום: דנה קופל )

מעט אחרי השעה 09:00 התעדכנה ספירת הקולות כך שאחרי ספירה של 60% מהפתקים, גוש נתניהו עומד על 56 מנדטים וגוש איזנקוט על 48. גולן כתב בפוסט ברשת: "נתניהו הפסיד. אני יודע לספור עד 120 - 65 זה יותר מ-55. ככה עובדת הדמוקרטיה הישראלית. נקודה. תמונת המציאות חייבת ללמד אותנו לקח אחד מהדהד: אין לנו עתיד כאן אם לא נפסיק לפחד. ואם לא נפסיק עם הגזענות. אסור לנו לקבל יותר את החלוקה הגזענית של נתניהו בין קולות יהודיים לקולות ערביים".

גולן המשיך וכתב כי "הקול של אזרח ישראלי שמצביע בטירה שווה בדיוק כמו הקול של אזרח ישראלי שמצביע בגבעת שמואל. לא פחות. לא בערך. בדיוק. מי שמנסה למחוק את הקולות של האזרחים הערבים, נכנע לנתניהו ומוותר על ישראל. ועכשיו בואו נדבר על ציונות. בגוש של נתניהו יושבים 16 חברי כנסת ממפלגות חרדיות לא ציוניות, שמקדמות השתמטות המונית בזמן שהילדים שלנו נלחמים ונהרגים.

"אם נתניהו מתעקש לספור רק רוב ציוני, שיגרע קודם כול מהגוש שלו את 16 חברי הכנסת של המפלגות החרדיות הלא־ציוניות. הם לא יטיפו לנו על ציונות. לגוש השינוי יש רוב ציוני: 49 מול 39. לגוש השינוי יש רוב ישראלי: 65 מול 55. יש לנו רוב. יש לנו אחריות. ויש לנו הזדמנות להקים ממשלת שינוי בשותפות עם אזרחי ישראל הערבים. ממשלה שתשרת את כל אזרחי ישראל. עכשיו צריך אומץ. צריך מנהיגות. צריך להפסיק לפחד ולהתחיל לפעול. ממשלת שינוי עכשיו!".

יאיר גולן מצביע אתמול





אמש, לאחר פרסום המדגמים, במטה מפלגת הדמוקרטים חזרו שוב ושוב על אותו המסר: "גוש נתניהו התרסק", ובמקביל קראו להקים ממשלה, גם אם בתמיכת המפלגות הערביות מבחוץ, או בשילוב רע"מ בקואליציה ובממשלה הבאה. "הציבור הישראלי פיטר היום את נתניהו ואת הליכוד", אמר אמש גולן , שפנה לחברי הגוש: "עלינו לוודא שהפיטורים נכנסים לתוקף, עלינו להקים ממשלת שינוי בהקדם". כעת, כאמור, גולן הרחיב את פנייתו גם לרשימה המשותפת.