פחות משבועיים לסגירת הרשימות לכנסת, והמפה הפוליטית כבר מתחילה לקבל צורה - אבל בחלק מהמפלגות התמונה עדיין רחוקה מלהיות סופית. הפריימריז בליכוד מאחורינו, במפלגות החדשות עדיין עסוקים בהרכבת הנבחרת החסרה, ובחלק מהמפלגות יש יותר מקומות ריאליים ממועמדים.

מאחורי הקלעים מתנהלים דיונים על הרכב הרשימות הסופי, כשכל אחת מהמפלגות מגיעה לשלב הזה עם בעיה אחרת: בליכוד נותרו שריונים שראש הממשלה בנימין נתניהו יכול לנצל וטרם הכריז עליהם, אצל נפתלי בנט שהתאחד עם יאיר לפיד עדיין לא ברור איך תיארה צורתה הסופית של הרשימה, לפי הסקרים האחרונים אצל גדי איזנקוט כבר יש יותר מקומות ממועמדים שמבקשים להיכנס לכנסת ובישראל ביתנו ההיצע הגדול של המועמדים הופך את שאלת השיבוץ למורכבת במיוחד.

וינטר משיק את המפלגה, אתמול. 10 כבר יש לו ברשימה





אז איך נראות כרגע הרשימות של המפלגות הגדולות, מי כבר בפנים, מי עדיין על הכוונת - והאם רגע לפני סגירת הרשימות עוד צפויות הפתעות?

נתניהו עוד לא סיים

הפריימריז בליכוד בליכוד הסתיימו כאמור לשביעות רצונו של נתניהו, שבנה רשימה נאמנה יחסית וקידם דמויות שמבחינה ציבורית לא יזיקו לקמפיין. הוא תמך בצד הממלכתי של הרשימה, למרות שציפה לנאמנות בלתי ממלכתית לאורך הקדנציה האחרונה, והודיע מראש כי בכוונתו להתמקד בצד הימני האידיאולוגי וכן לתת דגש חזק לצד הכלכלי. לשם כך, כבר שיריין את איש העסקים אורן דוברונסקי וממשיך לחפש משוריינים נוספים מעולם האקדמיה, ההייטק והבינה המלאכותית.

גלריה נתניהו מגיע להצביע בפריימריז ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg, Pool )

השבוע, כחלק מהניסיון לשריין אישה נוספת ברשימה לאחר שנבחרו רק שלוש עד המקום ה-30, נפגש נתניהו עם ד"ר קרן אסייג, אשת אקדמיה, חוקרת סרטן השד, שטענה כי חוותה הדרה באקדמיה נוכח תמיכתה הפומבית בנתניהו ובממשלתו. אסייג הביעה חוסר רצון להיכנס למערכת הפוליטית, אך נתניהו ניסה לשכנע אותה.

במקביל הוא מנסה לגייס שמות נוספים., לאחר שהודיע כי ישריין ברשימה גם את השר אבי דיכטר שלא הצליח לעבור את משוכת הפריימריז. נתניהו גם שומר שריונים למצב שבו יצטרך להקצות אותם לטובת חיבור גדול בגוש הימין: בין איתמר בן גביר לבצלאל סמוטריץ' או בין הליכוד לסמוטריץ'.

זאת בנוסף לשני שריונים של סיעת תקווה חדשה, האחד בחמישייה הראשונה לגדעון סער והשני למישל בוסקילה במסגרת הסכם המיזוג עם הליכוד.

מועמדים חדשים לצד ותיקים

ליו"ר מפלגת ישר! יש צרות של עשירים. על-פי הסקרים מפלגתו של איזנקוט היא הגדולה מכולן ומקבלת כ-24 מנדטים, כך שצפויה להיות רשימה עם הרבה מאוד מועמדים חדשים, לצד ח"כים ושרים לשעבר, כך שאם התחזיות יתממשו אלו אמורים להחזיק בכנסת את הסיעה הגדולה ביותר או השנייה בגודלה אחרי הליכוד.

אירוע פתיחת מסע הבחירות של מפלגת ישר! ( צילום: עידו ארז )

המועמדים הבולטים ברשימה של איזנקוט הם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, שיהיה מספר 2, וכן שאול מרידור, אורית פרקש הכהן, תאיר איפרגן (מנכ"לית משרד התחבורה), אלוף (במיל') כמיל אבו רקן ושני המצטרפים החדשים אלעזר שטרן ורועי פולקמן.

איזנקוט מתכוון להציג את רשימתו סמוך מאוד לסגירת הרשימה, כשסדר המועמדים ייקבע על-ידי שלושת האנשים החזקים במפלגה: איזנקוט, ראש המטה ומנהל הקמפיין רונן מנליס ויועצת התקשורת הבכירה נעם בר-לב.

יותר מועמדים ממקומות?

במפלגת ביחד, המשותפת של נפתלי בנט ויאיר לפיד הודיעו בתקופה האחרונה על כמה צירופים. בנט אמנם ממשיך להודיע גם בימים האחרונים על מועמדים לרשימה, למרות שמספר המצטרפים לצד חברי הכנסת המכהנים של יש עתיד גדול משמעותית ממספר המנדטים הצפוי למפלגה לפי בסקרים.

לפיד ובנט מכריזים על האיחוד ( צילום: דנה קופל )

למרות זאת צמרת הרשימה כבר עוצבה, לאחר שהשניים הודיעו כי ח"כ מירב כהן מיועדת לשרת החינוך ותשומת לב מיוחדת ניתנת לשתי הנשים הבכירות במפלגה: קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרד האוצר, ולירן אבישר, שהייתה ממקימות הפלטרפומה הפוליטית יחד עם בנט.

בסך הכול, צירף בנט מטעמו 15 מועמדים, בהם נציג המילואמינקים יונתן שלו, נציג הצפון ניסן זאבי, נציג הייטק מתי גיל. לקראת סגירת הרשימות, ידרשו השניים למשימה המורכבת של סידור המועמדים במקומות הריאליים. כמו נתניהו גם בנט מבטיח למועמדים כי במקרה שבו הממשלה תורכב על ידי הגוש שלו, ייושם החוק הנורבגי שיכניס כמה שיותר מועמדים לכנסת.

ציונות דתית, "הליכוד" של פעם" ומילואימניקים

אביגדור ליברמן מצליח לשמור על כוחה של ישראל ביתנו באופן יציב סביב 10 מנדטים. למרות שהוא מתכוון לשלב את הח"כים המכהנים גם ברשימה הבאה הוא גייס בשבועות האחרונים מועמדים רבים למפלגה, בדגש על אנשי הציונות הדתית הליברלית, כמו ראש העיר גבעת שמואל יוסי ברודני, ואנשי מילואים פעילים.

יותר מועמדים ממקומות? יו"ר ישראל ביתנו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ליברמן, שניסה בחודשים האחורנים למתג את מפלגתו כ"ליכוד של פעם", קובע את הרשימה באמצעות ועדה מסדרת שבראשה עומד אחד ממייסדי המפלגה, עלס דוברונסקי, שבנו אורן שוריין ברשימת הליכוד לכנסת. בין המצטרפים החדשים של ליברמן גם ח"כ דן אילוז שפרש מהליכוד, לילי בן-עמי, תא"ל (במיל') טליה ששון, לשעבר ראש העיר בית שאן רפי בן שטרית ועוד.

הרשימה כבר סגורה

מפלגת הדמוקרטים קבעה את רשימתה לכנסת בפריימריז דיגיטליים שהוכתרו בהצלחה גדולה מבחינתה. יו"ר המפלגה יאיר גולן הביע סיפוק גדול מהרכב הרשימה: שלושת הח"כים המכהנים בשלושת המקומות הראשונים, לצד ח"כים לשעבר ממרצ, פעילי המחאה החברתית ונציגי מטה משפחות החטופים. גולן הודיע שלא ינצל את שני השריונים שהיו לו, ובכך הפר את ההבטחה שנתן לעינב צנגאוקר להשתלב ברשימה.

להשאיר את הראש מעל המים

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' השלים לאחרונה את רשימת המועמדים לכנסת לאחר ה"פריימריז" במפלגה", שבהן הצביעו 170 חברי מרכז. הרשימה כוללת את השרה אורית סטרוק, חברי הכנסת שמחה רוטמן וצבי סוכות - ובנוסף הודיע סמוטריץ' על השריון של צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור.

מנהל קרב על קולות הציונות הדתית. סמוטריץ' ( צילום: יוסי זליגר )

סמוטריץ' עדיין שוקל את אריזת הקמפיין והרשימה, בין היתר בעקבות ההקמה של מפלגת "עמך ישראל" שהקים עופר וינטר ומדברת לבייס הציונות הדתית. מפלגת הציונות הדתית בינתיים מתנדנדת לפי הסקרים באזור אחוז החסימה.

יצטרף את הדר מוכתר?

ההנחה הרווחת היא שמלבד הרשימה הקיימת של עוצמה יהודית, בן גביר צפוי לשריין גם נשים נוספות. השרה מאי גולן, מי שנחשבת למקורבת מאוד אליו ואף שיתפה איתו פעולה באופן הדוק בקדנציה החולפת, אומנם לא הצליחה להשתלב במקום ריאלי בפריימריז בליכוד, אבל ככל הנראה היא תמצא מקום בעוצמה יהודית.

בנוסף אליה, נודע כי בן גביר בוחן צירופים נוספים של נשים - ובין היתר בדק את מועמדותה של הדר מוכתר - שנתניהו סירב לאפשר לה להתמודד בליכוד. כעת בן גביר שוקל לצרף אותה לרשימה לטובת מה שהוא מכנה "הקרב על קולות הצעירים". הוא שואף ל-12 מועמדים למקומות ריאליים, ללא החוק הנוברגי - אולם טרם את כולם.

ניסיונות אחרונים לאיחוד - או פרישה

יו"ר כחול לבן בני גנץ נמצא בצומת דרכים דרמטי: להביא לאיחוד עם גורמים פוליטיים נוספים כדי להימלט מאימת אחוז החסימה או לפרוש לקראת הבחירות אם יבין שאין לו סיכוי להיכנס לכנסת הבאה. בינתיים הנטישה ממפלגתו נמשכת והוא נשאר עם שלושה ח"כים מכהנים בלבד: מיכאל ביטון, אלון שוסטר ופנינה תמנו שטה.

גנץ יימצא את מקומו מחוץ לכנסת? ( צילום: אלכס קולומויסקי )

גנץ מנהל בשבועות האחרונים מו"מ ארוך עם דדי שמחי, אבל איחוד לא נראה בקרוב ונראה כי כל המהלך עצמו תקוע. שמחי מעוניין שהאיחוד עם גנץ יהיה עם כוחות פוליטיים נוספים - והשם החם בימים האלה: איילת שקד. גם שקד מבינה שהצטרפות שלה ללא אופק פוליטי בטוח ומובהק לא שווה את הסיכון. אחד הח"כים בכחול לבן, אמר שגנץ לא יבזבז קולות: "בני גנץ אמר את זה יותר מפעם אחת - הוא לא ישרוף קולות אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה".

סגלוביץ' יצטרף?

בסוף השבוע נערכו הפריימריז ברע"מ, במסגרתם נבחרו רק חמשת המועמדים הראשונים ברשימה, כשבראש המפלגה ימשיך לעמוד יו"ר רע"ם מנסור עבאס. במקביל, המהלך המרכזי שעדיין נמצא על הפרק הוא צירופו של יואב סגלוביץ', לשעבר חבר הכנסת מטעם יש עתיד, שנמצא במגעים מתקדמים עם עבאס ואף פרש מיש עתיד ומהכנסת על רקע המהלך. עבאס עצמו אמר לאחר ועידת רע"מ כי הוא מקווה שבימים הקרובים ניתן יהיה להציג את סגלוביץ' כחלק מהרשימה.

הוועידה ה-28 של רע"מ ( צילום: דוברות רע"מ )

אם החיבור אכן ייצא לפועל, סגלוביץ' צפוי לקבל את המקום השני ברשימה, מיד אחרי עבאס, וכן עשוי להיות המועמד של המפלגה לתפקיד השר לביטחון לאומי. עם זאת, מדובר במהלך שטרם הושלם, וההחלטה על השריונים במפלגה אמורה להתקבל במסגרת הליך פנימי.

הרשימה המשולשת

חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו לפני שבוע על ריצה משותפת בבחירות , כשבראש הרשימה יעמוד יו"ר חד"ש יוסף ג'בארין, במקום השני יו"ר תע"ל אחמד טיבי, ובמקום השלישי יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה. החלוקה שסוכמה מעניקה לחד"ש את המקומות 1, 4, 6, 7 ו-10; לבל"ד את המקומות 3, 5, 8 ו-11; ולתע"ל את המקומות 2 ו-9.

טיבי, ג'בארין ואבו שחאדה ( צילום: ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי, עמית שאבי )

לכן, במקום הרביעי צפוי להיות נציג חד"ש ג'עפר פרח, במקום החמישי נציג בל"ד בכר עוואודה, במקום השישי נציג חד"ש ח"כ עופר כסיף, במקום השביעי נציג חד"ש יוסף עטוונה, במקום השמיני נציגת בל"ד מהא כרכבי ובמקום התשיעי נציג תע"ל אוסמה סעדי. בחלק מהמשבצות קיימים מנגנוני רוטציה בין המפלגות, ולכן לא כל השמות במקומות 11-4 הוכרזו כסופיים בשלב זה.

ברשימה המשותפת, שתרוץ בבחירות האלו בלי רע"מ, לא מסתמן בינתיים חיבור דרמטי נוסף. הסיפור הגדול הוא עצם החזרה של שלוש המפלגות לריצה משותפת, אחרי המחלוקות הממושכות סביב חלוקת המקומות.

המאבק סביב אחוז החסימה

בית ציוני-המילואימניקים: מפלגה שנאבקת על מקומה סביב אחוז החסימה היא מפלגת בית ציוני-המילואימניקים של יועז הנדל וחילי טרופר. השניים הודיעו על צירוף שירה שפירא ואליסף פרץ, המיקומים ברשימה עדיין לא פורסמו, אבל אליהם מצטרפים כמה חברים ממפלגתו של הנדל - קציני ולוחמי מילואים. טרופר לא שלל חיבורים בתקופה האחרונה - אבל לא ברור אם ולמי.

האחדות: מפלגתו של גלעד ארדן מ"הגוש השלישי", צירפה אליה עד כה את יולי אדלשטיין, ד"ר עליזה בלוך, אורן סמדג'ה ואת אל"מ (במיל') חזי נחמה. גם האחדות נאבקת כדי לעבור את אחוז החסימה, ולעת עתה לא שללה חבירה גם היא, כדי לנסות להגדיל את הכוח הפוליטי.

עמך ישראל: המצטרף החדש למערכת הפוליטית עופר וינטר חשף אתמול רשימה עם 10 מועמדים מלבדו, במה שנראה כניסיון להציג רשימה שלמה שלא תחבור לאף אחד אחר. וינטר הודיע כי במקום השני ברשימה ישובץ פעיל ההסברה יוסף חדאד, ולצמרת הרשימה הצטרפו גם העיתונאית נטעלי שם טוב. יו"ר המפלגה הכריז אתמול כי הוא מתכנן לחבור לממשלת ימין בלבד.