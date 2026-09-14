החשש הוביל לשיחת הרגעה. בימים האחרונים עסוק יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בקמפיין נרחב שמופנה לציבור תומך הממשלה, שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון להקים ממשלה בלעדיו, אם ינצח בבחירות וירכיב את הממשלה הבאה. גם בן גביר, וגם ח"כ טלי גוטליב, שהצטרפה לאחרונה מהליכוד למשבצת הבכירה במפלגתו, מסיירים בשטח, מפרסמים ברשתות, וחוזרים על המסר שלפיו הציבור חייב לחזק את בן גביר כדי שלא יישאר בחוץ בממשלה הבאה.

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גלריה נתניהו ובן גביר בכנסת. ( צילום: ilia YEFIMOVICH / AFP )

מאחורי הקמפיין עומד הרצון להגדיל את מספר המנדטים של עוצמה יהודית על חשבון אלה של הליכוד - משימה שעשויה להצליח בקהלים שאליהם פונה בן גביר. ל-ynet ול"ידיעות אחרונות" נודע שבימים האחרונים קיבל בן גביר כמה מסרים מרגיעים והבטחות מכיוון הליכוד, שלפיהם אין כוונה להכניס את אחת ממפלגות גוש השינוי על חשבונו, לצד בקשות שיחדל מהקמפיין. זאת, בזמן שבקמפיין הליכוד מקפיד נתניהו לחזור שוב ושוב על המונח "ממשלה רחבה", שכרגע לא נראה סביר שבן גביר יכול להיות חלק ממנה.

אלא שבן גביר לא חדל ממאמציו עד שנתניהו החליט שלא להסתפק במסרים עקיפים, וקיים עם בן גביר שיחת הרגעה שבה הבהיר את כוונותיו. במהלך השיחה אמר נתניהו שהממשלה הבאה, אם יהיה זה הוא שיקים אותה, תוקם על בסיס הממשלה הקיימת ועל קווי היסוד שלה. כדי להרגיע את בן גביר ולנטרל את הקמפיין שעשוי לתפוס תאוצה, נתניהו אף ציין את הדברים בכמה סרטונים שפרסם לאחרונה.

בשבוע שעבר, כדי למזער נזקים, קיים נתניהו גם פגישה עם ח"כ גוטליב, שאומנם כבר עזבה את הליכוד , אך נתניהו ביקש "לנקות איתה שולחן". גם בשיחה זו הוא העלה את סוגיית הקמפיין של בן גביר נגדו.

"בפגישה עם רה"מ הוא ניסה לשכנע אותי שאיתמר טועה ושהוא לא יישב עם איזנקוט", כתבה גוטליב מיד בסיום פגישתה עם נתניהו. "השבתי לו שבן גביר צודק, ושתמיד רה"מ העדיף להישען על מפלגות שמאל ומרכז. ראש הממשלה דחק אותי למקום 20, כדי שלא אמנע ממשלה עם איזנקוט במקום עם בן גביר. למזלנו העם קובע. אתם אנשי הימין תצביעו עוצמה יהודית שתשמור על נתניהו בימין".

לא משתכנעת. גוטליב ובן גביר ( צילום: אלכס קולומויסקי )

גם בן גביר מבחינתו לא סומך על נתניהו וסבור שאם זו אכן הקדנציה האחרונה שלו, הוא יחתור לממשלה אחרת – בלעדיו. מאחורי הקלעים מתנהל בין נתניהו לבן גביר קרב גם על המנדטים החופפים של המתלבטים בין הליכוד לעוצמה יהודית, ובאזורים הללו בן גביר פועל: מזרחים, צעירים, תושבי פריפריה וימין ניצי.