גוטליב משלימה בכך את המעבר לעוצמה יהודית, שם היא מיועדת להיות בחמישייה הראשונה, וככל הנראה במקום הרביעי. גורמים פוליטיים ששוחחו עימה סיפרו כי עיקר

החשש שלה