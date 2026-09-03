נציגי הליכוד ואנשי עוצמה יהודית הגיעו להסכמה על מעבר בין מפלגות של ח"כ טלי גוטליב. לפי הפרטים שסוכמו גוטליב לא תוכרז כפורשת, לא תתפטר מהכנסת ותמשיך לכהן כח"כית תחת המשמעת הסיעתית של הליכוד, ויחידת המימון שלה תישאר במפלגה - עד לכנסת ה-26. במועד הגשת הרשימות היא תשובץ ברשימת עוצמה יהודית לכנסת ובכך גם תפנה מקום לאישה נוספת בליכוד - ובמקרה הזה זו עשויה להיות גילה גמליאל.
גוטליב משלימה בכך את המעבר לעוצמה יהודית, שם היא מיועדת להיות בחמישייה הראשונה, וככל הנראה במקום הרביעי. גורמים פוליטיים ששוחחו עימה סיפרו כי עיקר החשש שלה נובע מכך שאם לא תיבחר לכנסת הבאה, תיאלץ להתמודד עם כתב אישום נגדה מבלי שתעמוד לה החסינות. בנוסף, בן גביר חזה לפי הסקרים כי גוטליב יכולה להוסיף כשני מנדטים למפלגתו - והבטיח לה תפקיד שרה אם יהיו חלק מהממשלה.
גוטליב טענה בראיונות לתקשורת - אבל גם בחדרים הסגורים - כי מאחר שהגיעה למקום ה-20 ברשימת הליכוד, שלא בטוח יבטיח לה מקום בכנסת הבאה, היא צפויה לסיים בחקירה במרתפי השב"כ בשל כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי, לאחר שחשפה ברשתות החברתיות את זהותו של איש שב"כ, בן זוגה של שקמה ברסלר.
הגשת כתב האישום נגדה התעכבה במשך חודשים לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ נמנע מלחתום על תעודת החיסיון הנדרשת לתיק. לבסוף, לבקשת ראש השב"כ, הוא חתם על תעודת החיסיון וסלל את הדרך להגשת כתב האישום. גוטליב מסתובבת בשל כך עם בטן מלאה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל בכירי הליכוד שתקעו לה סכין בגב, משום שלטענתה עברה את העבירה כדי לעזור לממשלה - ועכשיו היא צפויה להתמודד לבדה עם מצב משפטי מורכב.
אנשיו של השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר סקרו את מצבה של גוטליב בימים האחרונים בציבור ומהנתונים עולה כי היא מגדילה במנדט את כוחה של עוצמה יהודית בסקרים הפנימיים. בליכוד התלבטו לא מעט בנוגע למהלך, אבל ככל שהמתקפה שלה נגד המפלגה הסלימה נתניהו הודיע שישחרר אותה.
כעת נשאלת השאלה האם מקומה של גוטליב, שיתפנה עבור אישה, יוקצה לגמליאל בכנסת הבאה או שבליכוד ימשיכו לדחוק אותה החוצה. גמליאל מנהלת בימים האחרונים מאבק בבית הדין של התנועה נגד תוצאות הפריימריז לאחר שטענה כי קלפיות שנספרו שוב שבוע אחרי הפריימריז "זוהמו" כדי לאפשר לשר חיים כץ להכניס לכנסת את המקורבת שלו, ח"כ אתי עטיה.
ממפלגת הליכוד נמסר: "הליכוד וטלי גוטליב סיכמו כי חברת הכנסת גוטליב תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת. במסגרת הסיכום גוטליב מחויבת להיות כפופה למשמעת הסיעתית של מפלגת הליכוד בהצבעות עד לכנסת ה-26. מאחלים לטלי בהצלחה".
השתתפו בהכנת הכתבה: אמיר אטינגר