הרב שלמה אבינר , נשיא ישיבת עטרת כהנים בירושלים ואחד מהרבנים הבכירים מהציונות הדתית, יצא אתמול (שלישי) נגד מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר - בגלל שברשימה נמצא גם מועמד ערבי, פעיל ההסברה יוסף חדאד . בתיעוד בלעדי שהגיע לידי ynet נשמע אבינר אומר: "גם אם מדובר בחסיד אומות העולם - הוא לא יכול להיות מנהיג בארץ ישראל". צפו:





אבינר תועד במהלך שיעור שהעביר לתלמידים. הוא נשאל "האם אפשר להצביע למפלגה שמספר 2 שלה (יוסף חדאד – י"ק) הוא גוי?". הרב השיב לתלמיד באופן נחרץ: "בוודאי שלא. חבר גוי צריך להתייחס אליו יפה. אם הוא מתאים להגדרה של גֵּר או תושב - הרי אי-אפשר לתת לו תפקידי הנהגה על האומה".

אחד התלמידים הקשה על הרב, ושאל: "ואם הוא חסיד אומות העולם?". הרב אבינר השיב: "גם חסיד אומות העולם לא יכול להיות מנהיג בארץ ישראל. הוא יכול להיות אזרח פרטי - אבל הוא לא יכול להיות מנהיג".

במפלגת "עמך" של עופר וינטר דחו בתוקף את דבריו של הרב שלמה אבינר. וינטר אמנם לא תקף את הרב אבינר באופן אישי, אך התנגד לעיקרון כי "גוי" ברשימה לכנסת מהווה עילה לפסילת הרשימה ע"י ציבור הבוחרים. "כשנלחמתי תחת אש בלבנון, בעזה ובאיו"ש פיקדו עליי ופיקדתי בעצמי על מנהיגים - מפקדים ולוחמים - דרוזים, בדואים ונוצרים. באש ובמים הלכתי באמונה אחרי המנהיג והמח"ט שלי עימאד פארס בשדה הקרב - ידעתי שהוא לא יפקיר אותי בשטח וסמכתי על מנהיגותו".

"מספיק ראויים להיפצע ואף ליפול למען המדינה - וראויים מספיק כדי להנהיג" ( צילום: יריב כץ, עידו ארז )

"כך גם חבריי ואחיי לנשק שהלכו אחרי המנהיג והמח"ט אחסן דקסה שנפל בצפון הרצועה והיה ראוי לפקד ולהוביל לוחמים, וכך גם ג'לאא איברהים - שפיקד על לוחמים, עלים סעד שנפל בלבנון, סלמן חבקה ועוד אחים רבים נוספים שנלחמו, הנהיגו וגם נפלו על אדמת ארץ ישראל - כל לוחם ומפקד יודע זאת. הם היו מספיק ראויים להיפצע ואף ליפול למען המדינה, הם היו מספיק ראויים שנלך אחריהם בקרבות - והם ראויים מספיק כדי להנהיג".

וינטר פנה למועמד מספר 2 ברשימה שלו, ואמר: "יוסף אחי, אתה עמך ישראל על מלא. אני גאה בך שהיית מפקד ומנהיג לוחמים בגולני, גאה בך על שסיכנת את חייך למען עם ישראל ונפצעת בקרב. נלחמת על מדים, ואתה נלחם להגן על עם ישראל בכל מקום בעולם גם הרבה אחרי השירות".