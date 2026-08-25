השקת מפלגתו של וינטר

לאחר הרבה דיבורים, פרסומים ורמזים, תא"ל במיל' עופר וינטר ה שיק באופן רשמי את מפלגתו החדשה "עמך ישראל". כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, הרשימה תכלול את פעיל ההסברה יוסף חדאד, כמספר 2, ומגישת החדשות נטעלי שם טוב . עוד דווח כי ללי דרעי, ששכלה את בנה במלחמה בעזה, תצטרף.

גלריה עופר וינטר משיק מפלגה חדשה ( צילום: שלו שלום )

( צילום: שלו שלום )

הרשימה של וינטר

פעיל ההסברה יוסף חדאד דיבר עם הצגתו בסרטון בערבית ובעברית, ערבי-ישראלי נוצרי ופצוע צה"ל בעקבות שירותו בחטיבת גולני. לאחר הליך שיקום ממושך, הקדיש את חייו לפעילות הסברה ציונית, לבלימת גלי האנטישמיות ולחיזוק הבלתי מתפשר של השילוב והשותפות בין החברה הערבית והיהודית במדינת ישראל. העיתונאית נטעלי שם טוב הודיעה על הצטרפות לרשימתה. מגישת חדשות ועיתונאית מוערכת, תושבת הצפון, פונתה עם משפחתה מביתה במטולה עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל.

מצטרפת נוספת היא סיגל קראוניק-עטיה , אלמנתו של רבש"ץ בארי אריק (אריה) קראוניק ז"ל שנפל ב-7 באוקטובר בקרב על הגנת הקיבוץ. עוד ברשימה עו"ד ערן בן ארי , חבר המועצה הארצית ומוביל האופוזיציה בלשכת עורכי הדין, לשעבר שירת בפרקליטות המדינה ובמשרד הביטחון וכיום שותף במשרד עורכי דין.

דוידי בן ציון , סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, רב-סרן במילואים בצנחנים ובוגר תוכנית "מעוז", הודיע על הצטרפותו לרשימת המפלגה החדשה. כך גם אל"מ (במיל') אלי ג'ינו , מפקד סיירת גבעתי לשעבר, שהיה בתפקיד בזמן חטיפתו של חלל צה"ל הדר גולדין, וראש מטה החטיבה במילואים.

יוסף חדאד, עופר וינטר, ללי דרעי ( צילום: עידו ארז, יריב כץ, ירון ברנר )

נטעלי שם טוב ( צילום: צילום מסך חדשות 12, עידו ארז )

אל המפלגה מצטרפת גם פעילת ההסברה והמשנה לראש העיר ירושלים לשעבר פלר חסן נחום , עורכת דין במקצועה ויזמית חברתית, שעלתה לארץ לפני 25 שנים מגיברלטר. עוד ירוץ ברשימה הכלכלן רונן בודנרו , שהחל את דרכו במשרד האוצר ככלכלן בצוות הבריאות, שם היה אחראי על מערכת הבריאות וקופות החולים.

אביב עזרא , עומד בראש תנועת "דור הניצחון" אשר הובילה שורה של מהלכים ציבוריים וחוקים למען משרתי המילואים, בהם חקיקה להעדפת מילואימניקים באקדמיה ובשירות המדינה. ללי דרעי , אמו של רס"ל (במיל') סעדיה יעקב דרעי שנפל בקרב ברצועת עזה, שהפכה לקול בולט ומוביל בחברה הישראלית וצועדת בחזית המאבק הציבורי בסוגיית הגיוס.

חדאד, כפי שפורסם, רשם גם הוא מפלגה מטעמו והוא למעשה חובר לווינטר, תוך שהוא דרש להביא עוד שני אנשים מטעמו לעשיריה הראשונה. לפי מקורות, פעיל ההסברה דרש שלושה מקומות בעשירייה הראשונה של המפלגה.

יוסף חדאד

"הפתרון בעזה - הגירה"

בנאומו של וינטר הוא ציין כי "נעשה הכול להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן, עם כמה שיותר שותפים ציוניים". הוא הוסיף שעמדתו היא הגירה של פלסטינים מעזה. הוא אמר כי הבחירות הן משאל עם ותהה "האם אנחנו רוצים את אותו הרכב פוליטי שישב בכנסת ב-7 באוקטובר?". וינטר ציין שכדי לתקן ולבנות מחדש, צריך "אנשים שלא לקחו חלק בכשלי 7 באוקטובר - אלא נלחמו, שילמו מחירים כבדים ומוכנים להיכנס למגרת הפוליטי".

בשונה משאר המפלגות החדשות, שהצהירו כי הן "בין הגושים", וינטר מזוהה כמי שמעדיף את נתניהו כראש ממשלה ומתנגד בחריפות לאיזנקוט ולכן מפלגתו צפויה להיכלל בגוש זה. לפי הסקרים, רוב המנדטים של וינטר מגיעים מצד מצביעי הקואליציה.

וינטר מתמודד בימים האחרונים עם קמפיין מצד נתניהו, שלא מעוניין במפלגתו בשל החשש ש"ישרוף" קולות לגוש הקואליציה , ברקע סירבו להתאחד עם עם מפלגה קיימת אחרת. נתניהו חושש כי ריצה של וינטר צפויה להוריד את הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה.