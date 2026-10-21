שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר היום (רביעי) שהוא מתנגד לאופן האכיפה והטלת סנקציות אישיות על חרדים חייבי גיוס לצה"ל, והשווה את היחס כלפיהם לאינקוויזיציה בתקופת גירוש יהודי ספרד ב-1492. "אני תמיד נגד פגיעה אישית בציבור החרדי, כי זו בעיניי רדיפה אחרי ציבור יהודי שלומד תורה ומאמין שחייו צריכים להיות סביב לימוד התורה", אמר השר זוהר בריאיון לרשת ב'. "הדבר הזה מזכיר לי ימים קשים של אינקוויזיציה שהייתה עוד בתקופת גירוש ספרד, שמחפשים את היהודים שלומדים כדי להרוג אותם".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר היום (רביעי) שהוא מתנגד לאופן האכיפה והטלת סנקציות אישיות על חרדים חייבי גיוס לצה"ל, והשווה את היחס כלפיהם לאינקוויזיציה בתקופת גירוש יהודי ספרד ב-1492. "אני תמיד נגד פגיעה אישית בציבור החרדי, כי זו בעיניי רדיפה אחרי ציבור יהודי שלומד תורה ומאמין שחייו צריכים להיות סביב לימוד התורה", אמר השר זוהר בריאיון לרשת ב'. "הדבר הזה מזכיר לי ימים קשים של אינקוויזיציה שהייתה עוד בתקופת גירוש ספרד, שמחפשים את היהודים שלומדים כדי להרוג אותם".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר היום (רביעי) שהוא מתנגד לאופן האכיפה והטלת סנקציות אישיות על חרדים חייבי גיוס לצה"ל, והשווה את היחס כלפיהם לאינקוויזיציה בתקופת גירוש יהודי ספרד ב-1492. "אני תמיד נגד פגיעה אישית בציבור החרדי, כי זו בעיניי רדיפה אחרי ציבור יהודי שלומד תורה ומאמין שחייו צריכים להיות סביב לימוד התורה", אמר השר זוהר בריאיון לרשת ב'. "הדבר הזה מזכיר לי ימים קשים של אינקוויזיציה שהייתה עוד בתקופת גירוש ספרד, שמחפשים את היהודים שלומדים כדי להרוג אותם".