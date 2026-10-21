שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר היום (רביעי) שהוא מתנגד לאופן האכיפה והטלת סנקציות אישיות על חרדים חייבי גיוס לצה"ל, והשווה את היחס כלפיהם לאינקוויזיציה בתקופת גירוש יהודי ספרד ב-1492. "אני תמיד נגד פגיעה אישית בציבור החרדי, כי זו בעיניי רדיפה אחרי ציבור יהודי שלומד תורה ומאמין שחייו צריכים להיות סביב לימוד התורה", אמר השר זוהר בריאיון לרשת ב'. "הדבר הזה מזכיר לי ימים קשים של אינקוויזיציה שהייתה עוד בתקופת גירוש ספרד, שמחפשים את היהודים שלומדים כדי להרוג אותם".
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כשנשאל על השימוש במונח "אינקוויזיציה" ולעובדה שרשויות המדינה הן שאוכפות את החוק, השיב השר זוהר: "מותר לי להביע את רגשותיי ותחושותיי. אמרתי שזה מזכיר לי את הפעולות האלו ואני נגד הדברים האלו. לענות חרדים במובן הזה שרודפים אותם ומכאיבים להם רק בשביל מה? רק בשביל להגיד 'אנחנו רצים אחרי הגיוס החרדי'. הרי אנחנו יודעים דבר אחד, לגייס חרדים בלי הסכמת ההנהגה הרוחנית זה לא יצלח".
לצד זאת, השר זוהר ציין כי מי שאינו מקדיש את זמנו ללימודים חייב להתגייס: "עתיד המדינה יהיה בכך שכל צעיר חרדי שלא הולך ללמוד תורה מהבוקר עד הערב ילך לצבא. לא לאפשר רשימות פיקטיביות ולא לאפשר השתמטות".
האינקוויזיציה, מוסד של הכנסייה הקתולית, נועדה לחקור אנשים שנחשדו בכך שהם מאמינים באמונות שנחשבו מנוגדות לנצרות. על אותם כופרים הוטלו עונשים חמורים ובכללם עינויים והוצאות להורג. לאחר גירוש יהודי ספרד, האינקוויזיציה רדפה במיוחד נוצרים ממוצא יהודי, שנחשדו בכך שהמשיכו לקיים בסתר מנהגים יהודיים.
דבריו של השר זוהר נאמרו יום אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו יצא נגד מעצרי העריקים החרדים. בריאיון לתחנת הרדיו החרדית "קול ברמה", נשאל נתניהו על מעצרי העריקים ואמר כי "זה לא מקובל". לדבריו, "צריך לשמר את עולם התורה כי הוא שימר אותנו. המעצרים האלה זה ניסיון מכוון לפגוע בתהליך של גיוס חרדים ללא כפיה". לצד זאת הוסיף נתניהו: "אני מכבד מאוד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד - שילך להתגייס".
ראש הממשלה לא שלל את התנאי של המפלגות החרדיות לחקיקת חוק פטור לפני השבעת הממשלה: "הלוואי שנוכל לעשות את זה. האם נוכל לפני הקמת הממשלה? מי יודע? זה תלוי ברצון טוב, תלוי בהבנה ושיתוף פעולה. אני יודע שרבים בציבור החרדי מבינים שצריכה להיות חלוקת נטל חדשה".