לקראת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם, קרא לו ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט לנצל את הבמה כדי להכריז על

לקראת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם, קרא לו ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט לנצל את הבמה כדי להכריז על

בנט נימק את קריאתו לנתניהו ואמר: "אנחנו עומדים לציין שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. זו הזדמנות לעשות צדק היסטורי עם 1,200 הנרצחים, הפצועים, וחיילינו הגיבורים, מעל הבמה שעיני כל העולם נשואות אליה". במקביל הבטיח לשלוח למזכ"ל האו"ם הוכחות לכך שקטאר מעורבת בטבח שביצעו מחבלי חמאס.

בנט נימק את קריאתו לנתניהו ואמר: "אנחנו עומדים לציין שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. זו הזדמנות לעשות צדק היסטורי עם 1,200 הנרצחים, הפצועים, וחיילינו הגיבורים, מעל הבמה שעיני כל העולם נשואות אליה". במקביל הבטיח לשלוח למזכ"ל האו"ם הוכחות לכך שקטאר מעורבת בטבח שביצעו מחבלי חמאס.

בנט נימק את קריאתו לנתניהו ואמר: "אנחנו עומדים לציין שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. זו הזדמנות לעשות צדק היסטורי עם 1,200 הנרצחים, הפצועים, וחיילינו הגיבורים, מעל הבמה שעיני כל העולם נשואות אליה". במקביל הבטיח לשלוח למזכ"ל האו"ם הוכחות לכך שקטאר מעורבת בטבח שביצעו מחבלי חמאס.

לדברי בנט: "קטאר מימנה את הטבח ואת הזרוע הצבאית של חמאס, קטאר חגגה את הטבח, היא מצדיקה את הטבח ומעודדת את הטבח הבא. קטאר היא אויב - והגיע הזמן שהעולם כולו ידע זאת, ויפעל בהתאם".

לדברי בנט: "קטאר מימנה את הטבח ואת הזרוע הצבאית של חמאס, קטאר חגגה את הטבח, היא מצדיקה את הטבח ומעודדת את הטבח הבא. קטאר היא אויב - והגיע הזמן שהעולם כולו ידע זאת, ויפעל בהתאם".

לדברי בנט: "קטאר מימנה את הטבח ואת הזרוע הצבאית של חמאס, קטאר חגגה את הטבח, היא מצדיקה את הטבח ומעודדת את הטבח הבא. קטאר היא אויב - והגיע הזמן שהעולם כולו ידע זאת, ויפעל בהתאם".

ב-ynet וידיעות אחרונות כי כבר משנת 2019 נמסר לראש הממשלה בנימין נתניהו מידע מודיעיני שהכספים שהגיעו ביוזמתו ובעידודו מקטאר מופנים גם להתעצמות צבאית של חמאס. אחר כך הגיעו הערכות ש-40%-50% מכל תקציב הזרוע הצבאית מגיעים מכספים אלו. ואז נודע שיש עוד כספים שזורמים לזרוע הצבאית במסלול חשאי עוקף. גם מצרים הזהירה את ישראל, אך על פי התחקיר מכל אלה נתניהו בחר להתעלם.

ב-ynet וידיעות אחרונות כי כבר משנת 2019 נמסר לראש הממשלה בנימין נתניהו מידע מודיעיני שהכספים שהגיעו ביוזמתו ובעידודו מקטאר מופנים גם להתעצמות צבאית של חמאס. אחר כך הגיעו הערכות ש-40%-50% מכל תקציב הזרוע הצבאית מגיעים מכספים אלו. ואז נודע שיש עוד כספים שזורמים לזרוע הצבאית במסלול חשאי עוקף. גם מצרים הזהירה את ישראל, אך על פי התחקיר מכל אלה נתניהו בחר להתעלם.