לקראת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם, קרא לו ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט לנצל את הבמה כדי להכריז על קטאר כמדינת אויב. לדברי בנט: "כולנו, קואליציה ואופוזיציה נגבה את הצעד הזה".
בנט נימק את קריאתו לנתניהו ואמר: "אנחנו עומדים לציין שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. זו הזדמנות לעשות צדק היסטורי עם 1,200 הנרצחים, הפצועים, וחיילינו הגיבורים, מעל הבמה שעיני כל העולם נשואות אליה". במקביל הבטיח לשלוח למזכ"ל האו"ם הוכחות לכך שקטאר מעורבת בטבח שביצעו מחבלי חמאס.
לדברי בנט: "קטאר מימנה את הטבח ואת הזרוע הצבאית של חמאס, קטאר חגגה את הטבח, היא מצדיקה את הטבח ומעודדת את הטבח הבא. קטאר היא אויב - והגיע הזמן שהעולם כולו ידע זאת, ויפעל בהתאם".
הקריאה של בנט לנתניהו מגיעה כחודש לפני הבחירות לכנסת ועל רקע החשד למעורבות יועציו של נתניהו בפרשת קטאר-גייט.
נזכיר, כי בסוף השבוע עלה מתחקיר שפרסמו רונן ברגמן ויובל רובוביץ' ב-ynet וידיעות אחרונות כי כבר משנת 2019 נמסר לראש הממשלה בנימין נתניהו מידע מודיעיני שהכספים שהגיעו ביוזמתו ובעידודו מקטאר מופנים גם להתעצמות צבאית של חמאס. אחר כך הגיעו הערכות ש-40%-50% מכל תקציב הזרוע הצבאית מגיעים מכספים אלו. ואז נודע שיש עוד כספים שזורמים לזרוע הצבאית במסלול חשאי עוקף. גם מצרים הזהירה את ישראל, אך על פי התחקיר מכל אלה נתניהו בחר להתעלם.
נתניהו עצמו מתח בעבר ביקורת קשה על קטאר: כך למשל, בשנת 2025 דרש ממנה להחליט "אם היא בצד של הציוויליזציה או בצד של הברבריות", האשים אותה בהפצת "רקב" באוניברסיטאות בארה"ב וכינה אותה "מדינה מורכבת". עם זאת, נמנע מלהכריז עליה כמדינת אויב.
כעת בנט שוב מעלה את הדרישה בפני נתניהו כשלדבריו: "זהו רגע המבחן - הנאום של נתניהו באו"ם ייבחן לא בהצהרות רהב, אלא בהכרזה מפורשת על קטאר כמדינת אויב. כל עוד זה לא קורה, קטאר ממשיכה לשלוט בעזה ומאפשרת לחמאס להתחמש, לגייס מחבלים ולהתאמן לטבח הבא הוא מחדל חמור. זה הזמן לפעול".