מגיש ערוץ 14 ינון מגיל כינה הערב (יום שבת) את יו"ר ישר! גדי איזנקוט "קוף". במהלך דיון בתוכנית הפטריוטים אמר מגל: "אתה מתבשם בזה שהוא מזרחי? שמים קוף שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטים מנהלים אותו. מנליס (רונן מנליס) מנהל אותו ואומר לו מה להגיד. הוא קוף".

ינון מגל: ״גדי אייזנקוט הוא קוף״. להקיא מהגזען הזה https://t.co/aAmBaocJDH — Barak Seri ברק סרי (@BarakSeri) October 17, 2026

לדברי מגל, שפנה לעמיחי אתאלי, "שמו לך מזרחי-מרוקאי, ואתה (אומר) 'אבל שמו לך ראש ממשלה מרוקאי, הינה, מה אתה צריך יותר'. נו באמת. כאילו אנחנו לא רואים את המציאות. זה בגדי המלך החדשים".

איזנקוט הגיב: "ינון מגל אמר שאני קוף שמופעל על ידי אשכנזים, אז אין לי מה לענות לתת רמה הזו. הבעיה היא לא ינון מגל אלא האיש שעומד מאחורי ינון מגל. אנחנו נביא לשינוי במדינה, נעביר את תופעת המגליזם והברדוגיזם מהחיים שלנו ונביא למדינה טובה יותר".

התגובה של איזנקוט





מפלגת ישר! הגיבה: "45 שנים אחרי שדודו טופז קרא למזרחים צ׳חצ׳חים - בכיר השופרות של נתניהו, שמתפרנס מהפצת שקרים ורעל, קורא הערב למועמד לראשות הממשלה שתחזיר את ישראל לישראלים, לרמטכ״ל ששירת את המדינה 45 שנה ונתן לה הכל, קוף. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא מזרחי. מה ששמעתם".

לפי ישר!, "הפחד מהפסד חושף את האמת המכוערת שלכם, את דעתכם על ציבור ענק ומדהים שאתם מזלזלים בו כבר עשרות שנים. רואים לכם. ההיסטריה ברורה - בעוד עשרה ימים עם ישראל יבחר בבן לעולים ממרוקו, גולנצ׳יק, פטריוט אמיתי שגדל בפריפריה, לראשות ממשלת ישראל. והוא יתקן את כל הנזק שממשלת נתניהו עשתה כאן".

מגל עצמו אמר לאחר מכן כי "קראתי לאיזנקוט 'קוף' לא חלילה כי הוא מכוער ונראה כמו קוף, אלא כביטוי ששאוב מהעולם התחתון, ששמים מישהו מקדימה ומפעילים אותו והוא זה שמפילים עליו את התיק".