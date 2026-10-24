ממפלגת נעם לישראל נמסר בתגובה:

"מדובר בטענות שקריות ומופרכות לחלוטין. השטח מדבר, וגם ברשתות החברתיות יותר ויותר תומכים מפסיקים לשתוק ומביעים תמיכה באבי מעוז ובנעם לישראל. בניגוד למפלגות אחרות, הפעילים המסורים שלנו הם אמיתיים ולא מסתתרים מאחורי פרופילים ברשת, אלא יוצאים לשטח ומביאים איתם תמיכה אמיתית מהציבור. לצערנו, יש מי שמנסים להכפיש את הפעילים שלנו מתוך חשש מהתחזקות המפלגה. לא ניגרר לשיח של השמצות ולא ניתן לאיש להסיט אותנו מדרכנו. נמשיך לרוץ עד הסוף, בנחישות ובדרכי נעם, כדי להביא בשורה אמיתית לעם ישראל".