תחקיר של ארגון "פייק ריפורטר" טוען כי נחשפה רשת השפעה לא אותנטית המונה מאות חשבונות ברשת X (טוויטר לשעבר) ובפייסבוק, שפועלת לקידום מסריה של מפלגת נעם בראשות אבי מעוז וליצירת מצג שווא של תמיכה ציבורית רחבה במפלגה. לפי ממצאי התחקיר, הרשת החלה לפעול במהלך החודש הנוכחי, ומטרתה לייצר תחושה של תמיכה עממית וספונטנית בנעם, לרבות בקרב קהלים שאינם מזוהים עם בסיס התמיכה המסורתי שלה.
לצד יצירת מראית עין של תמיכה רחבה במפלגה ובסיכוייה לעבור את אחוז החסימה, הרשת מקדמת את מסרי נעם בנושא חיזוק הזהות היהודית במערכת החינוך, תוך פרסום תכנים נגד שילוב מורים ערבים במערכת החינוך.
הרשת מפיצה בנוסף מתקפות נגד מפלגות ופוליטיקאים אחרים בגוש הקואליציה, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, ויו"ר מפלגת זהות משה פייגלין. הפרסומים תוקפים את הפוליטיקאים על הזנחת הזהות היהודית במערכת החינוך ועל עמדותיהם בנושאי דת ומדינה ולהט"ב, תוך ניסיון להדגיש את הבידול של נעם משאר המפלגות.
מהתחקיר עולה כי רוב החשבונות ברשת נפתחו במהלך אוקטובר, ורבים מהם משתמשים בשמות גנריים ובתמונות פרופיל שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית. חלק ניכר מהחשבונות מציגים עצמם כחילונים או כמסורתיים מאזור המרכז, ככל הנראה בניסיון ליצור רושם שתמיכה בנעם חוצה מגזרים ואינה מוגבלת לקהל הטבעי של המפלגה.
לפי הבדיקה, שמות המשתמש שלהם אינם תואמים את השמות המופיעים בכתובות החשבון, לצד חשבונות המפרסמים תכנים יומיומיים ותמונות שנלקחו ממקורות אחרים באינטרנט, לכאורה כדי לחזק את אמינותם. באחד המקרים, למשל, חשבון בשם "ראובן ישראלי" פרסם תמונה של שווארמייה שנלקחה מכתבה משנת 2017, בניסיון להציג פעילות יומיומית אותנטית.
הנחיות בקבוצת וואטסאפ - ותגובות תומכות בתוך דקות
אחד הממצאים המרכזיים בתחקיר הוא תיאום הפעילות בין החשבונות תוך דקות ספורות. כך למשל, פוסט שפרסם החשבון הרשמי של מפלגת נעם הופץ בקבוצת הוואטסאפ "נעם לישראל | סיירת הרשתות החברתיות", וזכה בתוך פחות מעשר דקות לשורת תגובות אוהדות מחשבונות המזוהים עם הרשת.
גם פוסט של מספר 2 במפלגה, שמעון טובול, שהציג סקר שלפיו 5% מהמצביעים שוקלים להצביע לנעם, זכה לגל תגובות מתוזמנות בתוך פחות מעשר דקות. דוגמאות אלו ממחישות כיצד הרשת פועלת ליצירת מראית עין של תמיכה ציבורית רחבה וספונטנית במפלגה ושל אמונה בסיכוייה האלקטורליים.
פעילותה של רשת החשבונות הפיקטיביים מכוונת גם לציבור החרדי. לפי התחקיר, חשבונות המזוהים עם הרשת פעילים בעמוד פייסבוק שנפתח בתחילת אוקטובר, וצבר בתוך כעשרה ימים יותר מ-3,300 עוקבים. בתחקיר מציינים כי קצב צבירת העוקבים המהיר מעורר חשד לפעילות לא אותנטית.
העמוד מפרסם תכנים חדשותיים המותאמים לציבור החרדי לצד פרסומים המקדמים את מפלגת נעם. חשבונות המזוהים עם הרשת מגיבים לפרסומים אלה בתגובות אוהדות למפלגה, ובכך מסייעים לייצר מראית עין של תמיכה בה גם בקרב הציבור החרדי. תלמידים בישיבת הר המור, המזוהה עם מפלגת נעם, סיפרו ל-ynet כי חבריהם סיפרו להם שהם פעילים במפלגה לטובת עשיית לייקים וכתיבת תגובות אוהדות ברשתות החברתיות.
ממפלגת נעם לישראל נמסר בתגובה: "מדובר בטענות שקריות ומופרכות לחלוטין. השטח מדבר, וגם ברשתות החברתיות יותר ויותר תומכים מפסיקים לשתוק ומביעים תמיכה באבי מעוז ובנעם לישראל. בניגוד למפלגות אחרות, הפעילים המסורים שלנו הם אמיתיים ולא מסתתרים מאחורי פרופילים ברשת, אלא יוצאים לשטח ומביאים איתם תמיכה אמיתית מהציבור. לצערנו, יש מי שמנסים להכפיש את הפעילים שלנו מתוך חשש מהתחזקות המפלגה. לא ניגרר לשיח של השמצות ולא ניתן לאיש להסיט אותנו מדרכנו. נמשיך לרוץ עד הסוף, בנחישות ובדרכי נעם, כדי להביא בשורה אמיתית לעם ישראל".