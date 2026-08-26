יו"ר מפלגת כחול לבן נשאל הערב (יום רביעי) במהלך חוג בית בנתניה האם עדיין יש סיכוי שיחבור לרשימה אחת עם יו"ר מפלגת בית ציוני חילי טרופר, שעזב וחבר למפלגת המילואימניקים של יועז הנדל. "זה דיונים שאנחנו מקיימים בינינו, שאני לא יכול לחשוף את הפרטים שלהם", השיב, והבטיח: "משקעי העבר לא יהוו שום שיקול ביכולת להגדיל את הכוח השקול והמתון במדינת ישראל".