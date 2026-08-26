יו"ר מפלגת כחול לבן נשאל הערב (יום רביעי) במהלך חוג בית בנתניה האם עדיין יש סיכוי שיחבור לרשימה אחת עם יו"ר מפלגת בית ציוני חילי טרופר, שעזב וחבר למפלגת המילואימניקים של יועז הנדל. "זה דיונים שאנחנו מקיימים בינינו, שאני לא יכול לחשוף את הפרטים שלהם", השיב, והבטיח: "משקעי העבר לא יהוו שום שיקול ביכולת להגדיל את הכוח השקול והמתון במדינת ישראל".
שתי המפלגות, נזכיר, לא מצליחות לעבור את אחוז החסימה בסקרי המנדטים השונים שמתפרסמים, אך רשימת בית ציוני-המילואימניקים מצליחה להתקרב אליו - וחבירה לגנץ עשויה להעביר אותה. יו"ר כחול לבן מנהל במקביל מגעים גם עם מפלגת האחדות של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, והציע גם לאיילת שקד להצטרף לניסיון לעבור את אחוז החסימה.
ממפלגת בית ציוני-המילואימניקים נמסר: "גורמים רבים פונים ומקיימים שיחות עם מפלגת בית ציוני-המילואימניקים. יודגש כי לא מתקיים משא ומתן עם אף מפלגה".
מפלגת האחדות מסרה מוקדם יותר היום כי "הבוקר התקיימה פגישה חיובית בין גלעד ארדן, לבני גנץ. כפי שאמר ארדן בימים האחרונים, הוא פועל ביתר שאת לטובת איחודים בגוש האחדות. פגישה נוספת בין הצדדים תתקיים בימים הקרובים".