מערכת הבחירות שהסתיימה אתמול ב-22:00 עם סגירת הקלפיות, חשפה כמה פרמטרים שאיש לא צפה: אחוזי הצבעה כלליים גבוהים, אחוזים יוצאי דופן בחברה הערבית, מעוזי הצבעה ליברלים שכמעט מיצו את פוטנציאל ההצבעה שלהם ובכל זאת זאת לא הצליחו לכפות שינוי - ונתניהו ששרד אומנם את מערכת הבחירות אולם לא ניצח אותה, וניצב כעת במרכזו של פלונטר פוליטי.
מאז ההצהרות אתמול בערב לפעילים, כל ראשי המפלגות ירדו אל מתחת לרדאר. נתניהו חרג ממנהגו ולא התקשר לראשי הגוש שלו כפי שהוא נוהג לעשות בליל המדגמים בכל מערכת בחירות, והעביר גם את היום בעניינים אחרים שלא קשורים בשותפיו לגוש. גם הצהרות לתקשורת לא יצאו מלבד שני ציוצים, כשאחד מהם מיועד לציבור הכללי: "תודה רבה לכם".
אולם, בלשכת יו"ר יהדות התורה יעקב אשר מסרו כי דווקא התקבלה פנייה מנתניהו. "במענה לפניות עיתונאים, נבהיר כי לא היו פניות מראשי המפלגות, למעט מסר שהועבר מסביבת רה"מ נתניהו, ולפיו בכוונתו לשמור על מפלגות הקואליציה", אמרו.
אלא שחוץ מהשתיקה המפתיעה של נתניהו לעבר חבריו לגוש, שתיקתם של ראשי גוש השינוי מעוררת גם היא עניין. מלבד יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, שקרא הבוקר לאנשי גוש השינוי שלא להתעלם מהמפלגות הערביות - אף אחד מהשחקנים הפוליטיים לא יצא החוצה למסור הצהרות, לסכם את מערכת הבחירות ולסמן לאן פניו הלאה ומה צריך לעשות עכשיו. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הסתפק בציוץ: "יש הזדמנות להקים ממשלה בשותפות הערבים. שנתניהו לא יטיף על ציונות".
ייתכן שהדבר קשור לעובדה שתוצאות האמת עוד לא התבררו במלואן, אבל בכירים במערכת הפוליטית מעריכים שהדבר קשור גם להלם ולדכדוך של שני הצדדים מן העובדה שבכל אפשרות אחרת שלא נוגעת לבחירות נוספות - מישהו מהשחקנים הפוליטיים יצטרך להפר הבטחת בחירות יסודית שלו. מצד אחד אנשי גוש השינוי, שאולי יבחנו אחדות עם נתניהו למרות שהתחייבו שלא לעשות זאת, ומאידך נתניהו שיצטרך לוותר אולי על חלק משותפיו לגוש למרות שהתחייב שכולם ישארו חלק ממנו.
עד לרגע זה לא ברור לאן פניהם של ראשי המערכת הפוליטית ומה האופציות הריאליות מבחינתם. רובם מקיימים הערכות מצב בחדרים הסגורים, מחשבים את המסרים - ובעיקר את האסטרטגיה להמשך.
נכון לעכשיו 93% מהקלפיות נספרו, 85.6% מהקולות. גוש נתניהו עם 53 מנדטים, לגוש השינוי 48 - ולמפלגות הערביות 19. המעטפות הכפולות, שמספרן נאמד בין 430 ל-480 אלף, יכולות לשנות הכול וספירתן תחל בערב.