אלא שחוץ מהשתיקה המפתיעה של נתניהו לעבר חבריו לגוש, שתיקתם של ראשי גוש השינוי מעוררת גם היא עניין. מלבד יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, שקרא הבוקר לאנשי גוש השינוי שלא להתעלם מהמפלגות הערביות - אף אחד מהשחקנים הפוליטיים לא יצא החוצה למסור הצהרות, לסכם את מערכת הבחירות ולסמן לאן פניו הלאה ומה צריך לעשות עכשיו. יו"ר הדמוקרטים

יאיר גולן

הסתפק בציוץ