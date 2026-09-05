אשר, לשעבר ראש עיריית בני ברק, היה נחשב לאחד מבאי ביתם הקבועים של הרבנים ובראשם המנהיג הליטאי המנוח הרב שטיינמן. נכדו של הרב שטיינמן, דוד שפירא, הוא כיום האיש החזק בביתו של הרב דוב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי כיום, וגם שם נחשב אשר כנאמן ומקורב מאוד.
בחודשים האחרונים ביקשו בביתו של הרב לנדו לרענן את הרשימה, בין היתר בעקבות כישלון העברת חוק הפטור מגיוס והרצון להציג לבוחרים רשימה עם דם חדש - לצד הרצון להציב ברשימה ח"כים נאמנים יותר לבית הרב לנדו על מנת להעמיק את השפעת אנשיו בסיעה.
בבתי הרבנים המובילים את המפלגה החליטו להיפרד מגפני, יו"ר ועדת הכספים במשך יותר מעשור שנבחר לראשונה לכנסת ב-1988 וכיהן בה כמעט ברציפות כל אותן שנים, וממקלב שנבחר לראשונה לכנסת ב-2008, על אף שגם הוא נחשב למוערך ביותר בציבור החרדי.
ביהדות התורה ראשות המפלגה המשותפת לחסידים (אגודת ישראל) ולליטאים (דגל התורה) מתחלקת ברוטציה בין שני החלקים השונים. הפעם תורה של דגל התורה להוביל, וכך אשר יהיה יו"ר יהדות התורה ולא רק דגל התורה.
במשא ומתן בין שתי המפלגות דרשה דגל התורה שלראשונה יינתן לנציגה גם תפקיד שר - דבר שעד היום נמנעו ממנו במפלגה מטעמים אידאולוגיים ונשאו בתפקידי ראשי ועדה וסגן שר בלבד. אם כך יקרה, ויהדות התורה תהיה חלק מהקואליציה, צפוי אשר לשמש כשר הראשון מטעם דגל התורה.
ב-ynet נחשף השבוע כי לצד הדחת גפני ומקלב, שוקלים במפלגה לשלב מועמדים חדשים, ובהם: מנחם שפירא, ממלא מקום ראש העיר בני ברק; יעקב גוטרמן, ראש העיר מודיעין עילית; לייזר ראוכברגר, מ"מ ראש העיר ירושלים; ומיכי אלפר, יו"ר סיעת דגל התורה בחיפה. מלבדם נשקלים גם מועמדים נוספים כמו סגן וממלא מקום ראש העיר ביתר עילית דודי זלץ; ראש מנהל החינוך בעיריית בני ברק הרב משה רוזנטל; ומוישי זלושינסקי, סגן ראש המועצה הדתית בירושלים.