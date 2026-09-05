טלטלה במפלגה החרדית, אחרי הכישלון בהעברת חוק הפטור מגיוס: 38 שנים אחרי שנבחר לראשונה לכנסת, יו"ר דגל התורה משה גפני יישאר מחוץ לרשימה לכנסת - ביחד עם חבר כנסת ותיק אחר, אורי מקלב. יו"ר המפלגה החדש יהיה ח"כ יעקב אשר - שיהיה גם יו"ר המפלגה המאוחדת יהדות התורה.

אשר, לשעבר ראש עיריית בני ברק, היה נחשב לאחד מבאי ביתם הקבועים של הרבנים ובראשם המנהיג הליטאי המנוח הרב שטיינמן. נכדו של הרב שטיינמן, דוד שפירא, הוא כיום האיש החזק בביתו של הרב דוב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי כיום, וגם שם נחשב אשר כנאמן ומקורב מאוד.

יעקב אשר בריאיון בוועידת ynet ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )





בחודשים האחרונים ביקשו בביתו של הרב לנדו לרענן את הרשימה, בין היתר בעקבות כישלון העברת חוק הפטור מגיוס והרצון להציג לבוחרים רשימה עם דם חדש - לצד הרצון להציב ברשימה ח"כים נאמנים יותר לבית הרב לנדו על מנת להעמיק את השפעת אנשיו בסיעה.

בבתי הרבנים המובילים את המפלגה החליטו להיפרד מגפני, יו"ר ועדת הכספים במשך יותר מעשור שנבחר לראשונה לכנסת ב-1988 וכיהן בה כמעט ברציפות כל אותן שנים, וממקלב שנבחר לראשונה לכנסת ב-2008, על אף שגם הוא נחשב למוערך ביותר בציבור החרדי.

גלריה גפני. סוף הדרך בכנסת, אחרי כמעט 40 שנה ( צילום: שלו שלום )

מקלב לצד גפני. גם הוא בחוץ ( צילום: שילה פריד )

ביהדות התורה ראשות המפלגה המשותפת לחסידים (אגודת ישראל) ולליטאים (דגל התורה) מתחלקת ברוטציה בין שני החלקים השונים. הפעם תורה של דגל התורה להוביל, וכך אשר יהיה יו"ר יהדות התורה ולא רק דגל התורה.

במשא ומתן בין שתי המפלגות דרשה דגל התורה שלראשונה יינתן לנציגה גם תפקיד שר - דבר שעד היום נמנעו ממנו במפלגה מטעמים אידאולוגיים ונשאו בתפקידי ראשי ועדה וסגן שר בלבד. אם כך יקרה, ויהדות התורה תהיה חלק מהקואליציה, צפוי אשר לשמש כשר הראשון מטעם דגל התורה.