סערת הפליק-פלאק בצפון: יום אחרי ש ראש העיר קריית שמונה אביחי שטרן תועד משבח את ראש הממשלה בנימין נתניהו בסרטון בחירות , הבהירו הבוקר (רביעי) בסביבתו כי הוא לא קרא מפורשות להצביע לליכוד, כפי שלא עשה זאת בסרטונים קודמים שבהם הוא צולם לצד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן.

ראש העיר קריית שמונה מביע תמיכה בנתניהו, שבוע לבחירות ( צילום: מתוך חשבון ה-X של בנימין נתניהו )





שטרן, שלאורך המלחמה היה ל אחד המבקרים הנוקשים והחריפים של הממשלה , עורר סערה לנוכח דבריו בסרטון של קמפיין הליכוד שבוע לבחירות. ראש העיר פנה לנתניהו בסרטון שצולם בעת ביקור ראש הממשלה בקריית שמונה: "אני מאמין בך, ובעזרת השם אני מקווה שכל עם ישראל בעוד שבוע בדיוק יבין איך עושים את הדברים נכון ולמי צריך להצביע". נתניהו מצידו אמר: "עושים את זה בקלות, מצביעים 'מחל'".

שטרן תקף במשך שנים את נתניהו, וטען שראש הממשלה התעלם ממצבה של קריית שמונה ואף פעל נגדו בבחירות לרשויות המקומיות כדי להביא לבחירת מקורבו מהליכוד אלי זפרני. נתניהו היה בנתק ממושך משטרן לאורך המלחמה, חרף העובדה שקריית שמונה נמנתה עם היישובים שספגו את המכה הקשה ביותר כתוצאה מהפינוי הנרחב בצפון וירי חיזבאללה. ביוני 2024, בזמן שהעיר כמעט ריקה מתושבים לאור הפינוי, הגיע נתניהו לקריית שמונה, החרים את שטרן ונפגש רק עם זפרני.

נתניהו ספג לאורך המלחמה ביקורת על כך שלא הרבה להגיע לעיר ש-26 אלף מתושביה פונו עם תחילת המלחמה ו-40% מעסקיה לא נפתחו מחדש. בחודש מרץ האחרון שטרן טען: "המדינה נלחמת בי, לא בחיזבאללה. זאת הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת. התחושה הקשה בצפון היא תולדה של הפקרה כפולה - חוסר יכולת להרחיק את איום חיזבאללה ומחדל מיגון מתמשך, שהשאיר אלפי משפחות חשופות בבתיהן".

ראש העיר שטרן לצד ראש הממשלה נתניהו ( צילום: מתוך חשבון ה-X של בנימין נתניהו )

דבריו של ראש העיר, שנדמה כי רמז לתושביו כי יש להצביע לליכוד ולנתניהו, עוררו כאמור סערה גדולה בקריית שמונה. בנוסף, גם מתנגדים לנתניהו ברחבי המדינה, שלאורך השנים האחרונות תמכו בשטרן ופעלו לסייע לעיר, התרעמו לנוכח דברי התמיכה שלו בראש הממשלה. שטרן עוד לא הגיב בקולו מול הביקורת הציבורית, אך מקורביו ציינו כי בעיר שיותר מ-56% מתושביה הם תומכי ליכוד - הוא לא הסכים לצאת נגד המפלגה שהוא רואה עצמו חלק ממנה, ובחר להוקיר ולהודות על תמיכת הממשלה והתקציבים שהובטחו לבסוף לעיר בעקבות מאבקו.

שמעון קמרי, לשעבר סגן ראש העיר, אמר: "הלוואי והייתי יודע להסביר מה קרה לו. עמדתי לצידו של אביחי וראיתי כמה הוא עובד קשה ומתאמץ וחסר אונים מול ההפקרה של ראש הממשלה והממשלה במשך כל השנים האחרונות. אני לא יודע מה הסיבה שראש העיר הפך את עורו והפך ל'ביביסט'. אותו ביבי שרמס אותו אישית וגם את העיר שלנו. אני לא מצליח לתפוס ולהבין מה השיקול שעמד מאחורי ההצהרה של ראש העיר שלנו, הלוואי והייתי יודע ומבין מה קרה לו".

רחל סלמה, בת קריית שמונה, לא האמינה ברגעים הראשונים שהסרטון המשותף לשטרן ונתניהו הוא אמיתי: "חשבתי שזה AI, זה פשוט לא נשמע היה הגיוני", היא אומרת. "אני מרגישה אכזבה. אפס מנהיגות וכישלון אחד חרוץ. עשור ומעלה קריית שמונה לא נספרה בשלטון והשלוש שנים הכי קשות - הם לא היו פה, ועכשיו כשנתניהו מגיע אז צריך להצדיע ולהצביע לו?".

סלמה סבורה שראש העיר היה צריך לקרוא לתושבים פומבית להצביע דווקא למפלגות שפעלו למען הגליל לאורך המלחמה הממושכת: "יש פה מנהיגים שהיו פה ונלחמו למען הצפון, ניסן זאבי שמתמודד עם בנט ודוד אזולאי ממטולה שמתמודד עם ליברמן - היה צריך לתמוך בהם. במי שייתנו למען הצפון ולא במי שלא ביקרו פה, וכשביקרו - החרימו אותו. אין לי ספק שהליכוד כבר לא יקבל את אותה תמיכה. זה נראה חולני שהעיר הולכת אחרת בעיניו עצומות, אבל מראש עיר שחווה נקמנות מטורפת כזאת, הציפייה הייתה אחרת".

"השמאל היה זורק אותנו בבתי ספר עם מזרנים"

מיכל, תושבת העיר שלא בחרה בשטרן לראשות העיר, אמרה מנגד: "זו פעם ראשונה שאני מסכימה עם אביחי. מה שעושים לו עכשיו זה בדיוק מה שעשו לביבי כל השנים בתקשורת. כמויות עצומות של שנאה. הוא היה טוב להם כשהוא לכלך וטינף ונלחם בנתניהו, ועכשיו הוא לא טוב להם וזורקים אותו לכלבים כי הוא לא מספק את הסחורה של השנאה לנתניהו".

זאביק זוויגי, סגן ראש העיר וממלא מקומו, כתב בתגובה לדבריו של שטרן: "אני מאמין לאביחי שטרן ראש העיר שלנו. אני שמח ומברך על יישור ההדורים לטובת תושבי קריית שמונה". ישי אלחרר, תושב העיר, יצא גם הוא להגנת שטרן. לדבריו, "הממשלה עושה כאן מה שבחיים לא עשו. אני בטוח שאם הייתה כאן ממשלת שמאל בתקופה הכי מורכבת של המדינה שעברנו, במקרה הטוב היו זורקים את תושבי הצפון בבתי ספר עם מזרנים. הממשלה נתנה מעל ומעבר לכל תושב צפון ודרום ולכל חייל מלואים. אביחי החליט ללכת סוף סוף עם הממשלה עבור התושבים".