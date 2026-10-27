מפלגת ש"ס קיבלה 8 מנדטים במדגם של חדשות 12, ו-6 מנדטים במדגמים של חדשות 13 וכאן 11 . יהדות התורה קיבלה 6 מנדטים במדגמים אלו ומפלגת "הציבור החרדי" לא עברה על פי המדגמים את אחוז החסימה.

חגיגות במטה דגל התורה ( צילום: גיל רובינשטיין, מאיר תורג'מן )

גלריה יעקב אשר ומשה גפני ( צילום: גיל רובינשטיין )

לאחר פרסום המדגמים ש"ס פיזרה את המטה שלה והיו"ר אריה דרעי לא נאם, והסתפק בפרסום הודעה כתובה. לדברי דרעי: "תוצאות המדגמים מציגות פערים גדולים, ולכן נצטרך להמתין לתוצאות האמת. מהנתונים שבידי ש״ס תציג תוצאה טובה מאד, שתביא לידי ביטוי את העבודה האדירה שנעשתה בשטח. פעילים יקרים, עבדתם קשה, ויש שכר לפעולתכם. לכו לנוח, ומחר בבוקר נקום לתוצאות האמת".

לא נאם. יו"ר ש"ס אריה דרעי בקלפי ( צילום: יעקב כהן )

יו"ר "הציבור החרדי" מוטי לייטנר

בכירי יהדות התורה הסתגרו משך שעה ארוכה במשרדי המפלגה בבני ברק. לאחר מכן ירדו הבכירים לכמה עשרות תומכים שהמתינו להם כשהיו"ר החדש ח"כ יעקוב אשר אחז בידו של קודמו משה גפני. בקרב הפעילים ניכרה אכזבה בתוצאות המדגמים. ח"כ אשר אמר לנוכחים: "התורה ניצחה. כולם הספידו אותנו, נגסו בנו וניסו לעשות לנו הרבה דברים ולא הצליחו. זה ניצחון גדול שלנו". לדברי אשר הוא לא מתכוון להתייחס למפת הגושים עד להתבהרות תמונת המנדטים.

היו"ר היוצא גפני הוסיף: ״שמענו את ההסתה נגד לומדי התורה והחינוך החרדי. ביהמ"ש העליון והיועמ"שית ואחרים דיברו נגדנו. דאגתי ממה שיהיה בבחירות. פחדתי מהתוצאות. אני מברך את החברים החדשים בכנסת״. ח"כ מאיר פרוש אמר לנוכחים: "הוכחנו שאגודת ישראל קיימת ופעילה, עם עשרות קהילות שרוצות להמשיך הלאה. לכל אחד פה יש זכויות בהצלחה. ברור לנו שיש יותר מ-300 אלף קולות ליהדות התורה. כולם יידעו שפעלנו בכדי שיהיה לנו את הכח לקיים את השליחות של חברי מועצת גדולי התורה והאדמו"רים לקומם את אגודת ישראל בארץ ישראל".

יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף דיבר בחריפות ואמר: "האויבים שלנו הם לא רק ערבים, אלא גם יהודים. תראו לאיפה הגיעו כדי לחסל אותנו ואת התורה". לאחר מכן בריאיון ברדיו "קול ברמה" לא שלל גולדקנופף שיתוף פעולה עם גוש השינוי ואמר: "נשב עם איזנקוט? זו לא החלטה שלנו אלא של גדולי ישראל. יכול להיות שנתניהו ניסה להתקשר אלי הערב, לא ראיתי".