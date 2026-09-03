יו"ר ש"ס אריה דרעי נשאל האם יקרא למי שלא לומד תורה להתגייס לצה"ל, והבהיר כי הוא "לא צריך לקרוא לזה". לדבריו, "הצבא, עם כל הכבוד, שיודע להפציץ באיראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד. שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים". זאת, למרות מאמצי צה"ל להתאים את השירות כדי לאפשר גיוס של רבבות חרדים, כולל הקמת החטיבה הייעודית חשמונאים.

דרעי: "אני לא צריך לקרוא לגיוס לצה"ל" ( צילום: קול ברמה )





"זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד", הוסיף דרעי בריאיון לרדיו "קול ברמה". "הוא רוצה צבא חילוני, הוא לא רוצה צבא ששומע לרבנים שלו. כל השנים זה היה אחיזת עיניים גדולה מאוד. לא הייתה שום בעיה. עכשיו שהתגלה המחדל הגדול של 'צבא קטן וטכנולוגי' פתאום מתברר שצריכים עוד חיילים בשביל לשמור על הגבולות, אבל הצבא עד עכשיו לא עשה כמעט, לא הזיז כמעט. אז יש כמה פרויקטים".

בהמשך טען דרעי כי שילוב חרדים בצה"ל לא תלוי בו. "כשהרבנים יחליטו, אחרי שיסדירו את מעמדם של לומדי התורה, הם גם יחליטו על איזה נושאים אפשר לדבר", הסביר.

לאחר מכן התייחס יו"ר ש"ס לתוכניתו של יו"ר ישר! גדי איזנקוט לשילוב חרדים בצה"ל. לדבריו, "איזנקוט אומר 'אני הכי ליברל, אני הולך לקראת החרדים'. מה הוא אומר? הוא אומר 3,500-3,000 (חרדים, ש"פ) ממחזור של 14 אלף ישבו וילמדו, והשאר יתגייסו על פי חוק. מי הסנהדרין שיקבע שהבן של יעקב גרוטקה יישב וילמד, והבן של אריה דרעי יילך לצבא? מה זה הדבר הזה? הרי אם אנחנו היינו רוצים לעשות חוק שחלילה וחס יפגע בלומדי התורה מזמן היינו מעבירים אותו. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד".

דרעי נשאל גם כיצד ייעץ לחרדי שלא לומד תורה לפעול בנושא. "כל עוד שאין בצבא מסלולים אמיתיים...", התחיל יו"ר ש"ס לומר, ונקטע בשאלה "אין כרגע מסלולים אמיתיים? חשמונאים?". על כך השיב דרעי: "אני לא בדקתי את זה. יש בשביל זה את גדולי ישראל".

בצה"ל הקימו את חטיבת החי"ר החרדית החשמונאים באופן מותאם לשמירה על הרמה הדתית. ב-5 בינואר 2025 נפתח יום הגיוס הראשון לחטיבה, שבו כ-50 צעירים חרדים פקדו את לשכות הגיוס ברחבי הארץ כדי להתגייס אליה. למרות זאת, ב-18 באוגוסט 2026 עדכנה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה את בג"ץ כי אומנם חלה עלייה בגיוסם של חרדים בשל הסנקציות נגדם והמסלולים המותאמים עבורם בצה"ל - אך אף על פי כן כ-80% מכלל המשתמטים הם חרדים.

מהנתונים שהעבירה היועמ"שית עולה כי בשנת 2025 התגייסו 4,298 חרדים, לעומת 2,811 בשנה שקדמה לה - עלייה שהיא מייחסת, כאמור, לעיצומים הכלכליים והמעצרים, לצד הקמת מסלולים מותאמים לחרדים שמעודדים גיוס הן ללוחמה והן לתפקידים עורפיים.

יו"ר ביחד נפתלי בנט הגיב לדבריו של יו"ר ש"ס, ומסר כי "בזמן שנתניהו מעליל עלילות דם על מפקדי צה"ל - דרעי פוגע בחיילי צה"ל. אריה דרעי לא יכול לשבת בעוד ממשלה אחת בישראל, צה"ל זועק לחיילים ודרעי משקר וממציא תירוצים. אצלנו זה לא יקרה. דרעי לא יישב בקבינט ולא יקבל החלטות על הבנים שלנו שנלחמים מעבר לקווי האויב. מי שלא שותף בהגנה על המדינה לא יכריע בענייני הביטחון שלה. הממשלה הבאה תהיה ממשלה ציונית שתקום על בסיס ברית המשרתים. רק ככה נוכל לגייס את כולם. ביחד נתקן".

"נעביר חוק גיוס אמיתי בממשלה שנקים". ליברמן ואיזנקוט ( צילום: שאול גולן )

גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב לדברים: "אריה דרעי הפך למעודד ההשתמטות מספר 1 בישראל. במקום לקרוא למי שלא לומד תורה להתגייס, הוא פועל נגד גיוס חרדים ונגד צה"ל. מר"ן, הרב עובדיה יוסף, מתהפך בקברו כשהוא רואה את ההתנהלות שלו".

בהמשך הגיב גם יו"ר ישר! גדי איזנקוט. "אריה, זה נגמר. הפעם אתה תתמודד. צה"ל ומשרתיו מתמודדים כבר שנים. אם היית מחובר לעם ישראל ומדינת ישראל היית יודע היטב עד כמה הם מתמודדים", מסר. "ההשתמטות ההמונית והמופקרת בחסות ממשלת ישראל תיגמר! מי שיישבו בקבינט המדיני-ביטחוני וישלחו את טובי בניה ובנותיה של הארץ הזו יהיו אנשים עם הערכים והלב במקום הנכון, עם אחריות, עם הבנה אמיתית של מחירי השירות והנכונות להקריב. בממשלה שנקים נעביר חוק גיוס אמיתי, חוק שישמור על מעמד התורה - התורה של כל העם".

"פה המאבק האמיתי"

דרעי גם מתח ביקורת חריפה נגד זרמים חרדיים ששולחים את ילדיהם לחינוך ממלכתי-חרדי - בתי ספר חרדיים תחת משרד החינוך המלמדים לימודי ליבה, ושמספקים תנאים מלאים למורים. לדבריו, "שמענו כל מיני מוסדות וחסידויות שהלכו לממ"ח. שם הביאו מורים, מורות שעברו אקדמיה? אותם מורים. אפילו ביידיש, כן? זה נהיה פתאום לימודי ליבה מלאים ושם הם מקבלים משכורות אחרות", אמר.

הוא טען כי מאחורי המעבר לממ"ח עומדת, לדבריו, מטרה רחבה יותר של שינוי אופיו של החינוך החרדי: "יש רצון לסגור את רשתות החינוך של הציבור החרדי כדי להפוך את זה לממ"ח, כדי להכתיב ולגדל פה דור של ילדים שלא שומעים לגדולי ישראל ושמקבלים חינוך אחר. זה כל המלחמה".

"לא לחינם גדולי ישראל נלחמים בכל כוחם נגד הממ"ח", הוסיף. "לא בגלל שאינם רוצים שהמורים והמורות יקבלו את התנאים הטובים, אלא בגלל שהם יודעים: היום נותנים לך את מה שאתה רוצה, מחר בבוקר יבוא מפקח ממשרד החינוך, ומחרתיים תבוא זו, ולאט לאט יכתיבו לך את תוכנית הלימודים - מה ילמדו, מה האידיאולוגיה, מה יכניסו לילדים ומה יילמדו איתם ביחד. פה זה המאבק האמיתי על חינוכם של ילדי ישראל, ולא יעזור להם שום דבר, אנחנו ננצח".

דרעי חתם את דבריו בפנייה אישית למורים ולמורות, כשהוא מזכיר את הרב עובדיה יוסף ואת הקשר שלו לרשת החינוך של ש"ס: "אני בטוח שמר"ן, רבנו עובדיה יוסף, שמסר את נפשו על רשת החינוך הזו שקרויה על שמו, מתפלל בשבילכם".