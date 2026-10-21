אחרי השלכת החפצים בבני ברק וחיכוכים בעשרות פרלמנטים ברחבי הארץ, בימים האחרונים הוכפלה האבטחה על יו"ר ביחד נפתלי בנט, בשל איומים עליו - וכעת היא זהה לזו של שר ביטחון.
בתקופה האחרונה עלה לסדר היום השיח סביב אבטחת מועמדים בבחירות, בהם יו"ר ישר! גדי איזנקוט ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שהמפלגות שלהם מימנו את הוצאות האבטחה עליהם. בעוד מועמדים אחרים לא זכו לאבטחה, בנט שכיהן כראש ממשלה ושר ביטחון אובטח כמקובל. אלא שבימים האחרונים, כאמור, תוגברה עוד יותר האבטחה שלו.
בתקופה האחרונה מסתובב בנט ברחבי הארץ במעוזי הליכוד, ומנסה לשכנע את תומכי ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר אליו את תמיכתם. באחד מהפרלמנטים שצולמו בבני ברק, הסלים האירוע לאחר שמלחייה נזרקה לעבר בנט ופגעה באחת מעובדות הצוות שלו, שגם טופלה לאחר מכן.
מלבד הפרלמנט בבני ברק, בשנה האחרונה פורסם כי שב"כ סיכל מספר ניסיונות של חוליות זרות לפגוע בבנט, על רקע פעילותו מול איראן כראש ממשלה. בימים האחרונים קיבל בנט משב"כ עדכון כי בעקבות איומים תתוגבר האבטחה עליו.