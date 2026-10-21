בבני ברק וחיכוכים בעשרות פרלמנטים ברחבי הארץ, בימים האחרונים הוכפלה האבטחה על יו"ר ביחד נפתלי בנט, בשל איומים עליו - וכעת היא זהה לזו של שר ביטחון.

בבני ברק וחיכוכים בעשרות פרלמנטים ברחבי הארץ, בימים האחרונים הוכפלה האבטחה על יו"ר ביחד נפתלי בנט, בשל איומים עליו - וכעת היא זהה לזו של שר ביטחון.