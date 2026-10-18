חבר הכנסת אחמד טיבי, מספר 2 ברשימה המשותפת, אמר הערב (יום ראשון) כי המפלגה תתמוך במהלך להדחתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מיד אחרי הבחירות - וגם לא תאפשר לבנימין נתניהו לכהן כראש ממשלת מעבר. לשם כך, הוא הודיע גם על תמיכה ב"חוק הנאשם", שימנע מנתניהו לכהן כראש ממשלה, אך לא ברור אם יעבור במבחן בג"ץ.

באשר ל"רשת ביטחון" לממשלה חלופית, ש עליה כבר הכריז יו"ר הרשימה יוסף ג'בארין , אמר טיבי בהצהרה שנשא בשפה הערבית כי המפלגה דורשת "קבלת תוכנית המשותפת למיגור האלימות והפשיעה, עצירת הריסות הבתים, וחתירה לאופק מדיני".

גלריה טיבי: "הבחירה היא בין גרוע לגרוע יותר" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

לדבריו, "אנחנו רוצים שהתנאים שלנו יתבטאו תחילה ברשת ביטחון לחברה שלנו. תנו לי לומר לכם: איש בעולם לא נכנס לפרלמנט כדי להישאר באופוזיציה ולא להשפיע. כולנו רוצים להשפיע, אין מי שאינו רוצה בכך. השאלה היא: האם אנחנו אלה שמשפיעים, או שאנחנו אלה שמושפעים מאחרים?".

"אנחנו רואים את המציאות, אחים ואחיות. אנחנו יודעים שהממשלה החדשה שתקום לא תהיה ממשלת שלום ולא תגשים את חלומותינו, ושלא נסכים איתה על הקווים המדיניים העקרוניים", הסביר, "אבל אנחנו בוחרים בין הרע לבין הרע יותר. לכן נגיע לנקודת מפגש שתשרת את החברה שלנו ואת הסוגיות המעסיקות אותה, בלי לוותר על עקרונות היסוד שלנו. זו אחריות, וזו האחריות שלנו. לא תקום ממשלה חלופית בלעדיכם".

טיבי פנה אל מצביעיו, והוסיף: "בשנות ה-90 הייתה קיימת קבוצה חוסמת. כיום הרשימה המשותפת מציעה 'רשת ביטחון' תמורת התחייבויות: מי שרוצה מאיתנו 'רשת ביטחון' חייב קודם כל להבטיח 'רשת ביטחון' לכם, לחברה שלנו ולעמנו. אנחנו לא מחויבים להצביע בעד ההתנחלויות, לא נקבל את חוק הלאום ולא נשתוק לנוכח רצח העם והעקירה, לנוכח הפשיטות על מסגד אל-אקצא, לנוכח החוק הגזעני נגד איחוד משפחות או לנוכח ניכוס תקציבי החברה הערבית ויישוביה".

עם זאת, הוא הדגיש: "אני רוצה לומר לכם: הפעם לא נחכה עד שתקום ממשלה חדשה כדי להתחיל לשנות. כבר בימים הראשונים של הכנסת הבאה נדיח את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שהפך את הכנסת לזירה גזענית וכהניסטית נגד כולנו. הרשימה המשותפת תצביע עם מועמד האופוזיציה, ויהיה רוב להדחת אוחנה. באותו רוב נוכל גם להעלות חוקים לטובת החברה שלנו. בין היתר, ישנו 'חוק הנאשם', שיחסום את דרכו של בנימין נתניהו, לצד חוקים נוספים. כמו כן, נדאג להיות חברים בוועדת הכספים החשובה. וכל זה יקרה עוד לפני הקמתה של ממשלה כלשהי או כינונה של קואליציה".

בהצהרתו התייחס טיבי גם לסקרים, ולראשי גוש השינוי. "כיום כבר ברור שהנהגת האופוזיציה מתנגדת בתוקף, מאז 7 באוקטובר, לצירוף מפלגה ערבית כלשהי לממשלה ולקואליציה. הדבר בולט במיוחד לנוכח עמדותיהם הנוקשות של אביגדור ליברמן, גדי איזנקוט ונפתלי בנט בתקופה האחרונה. הדבר מחזק את העמדה, את הדרך ואת הכיוון שאנחנו מציגים ברשימה המשותפת בבחירות האלה", ציין.

"רוצה למנוע מהאופוזיציה להרכיב ממשלה - ולהיות ראש ממשלת מעבר". נתניהו ( צילום: עומר מירון/ לע״מ )

"איך משנים את המציאות?", שאל, והשיב: "תנו לי לדבר במספרים. בואו נדבר על הסקרים האחרונים: לגוש הימין 54 מנדטים, לגוש האופוזיציה 52-51 מנדטים. אף אחד מהגושים אינו מגיע ל-61 מנדטים. זהו שינוי אסטרטגי שמחזק את מעמדה של הרשימה המשותפת ככוח מכריע בבחירות האלה. כן, אנחנו רוצים להכריע".

הוא המשיך ואמר כי "נתניהו יודע שהוא לא יצליח להרכיב ממשלה, אבל מה המטרה שלו? למנוע מהאופוזיציה להרכיב ממשלה. כך כולם נותרים תקועים והוא ממשיך לשבת על כיסאו כראש ממשלת מעבר, חודש אחר חודש, כשבן גביר וסמוטריץ' ממשיכים לכהן כשרים. אנחנו מסוגלים למנוע זאת. הקול שלכם לרשימה המשותפת הוא שיכריע, וכאן אני רוצה שתתרכזו היטב".

"בסופו של דבר", סיכם, "מי שרוצה את הקולות שלנו יודע מה עליו לעשות: לקבל את הדרישות ואת התנאים שלכם. אחיותיי ואחיי, ב-27 באוקטובר הצביעו לרשימה המשותפת - הרשימה החשובה ביותר בבחירות האלה. הקול שלכם הוא שיכריע".

לפני שמונה ימים הכריז ג'בארין לראשונה כי הרשימה המשותפת מוכנה להעניק "רשת ביטחון" לכל ממשלה שתחליף את נתניהו, ואף לנהל משא ומתן לשם כך. "לפי כל הנתונים, לא ניתן להקים ממשלה חלופית לממשלת נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' בלי לנהל משא ומתן עם הרשימה המשותפת", אמר בסרטון שפרסם.

"אנחנו לא נותנים צ'ק פתוח", הבהיר ג'בארין, "מי שרוצה את תמיכתנו, מוזמן לנהל איתנו משא ומתן על דרישותיה של החברה שלנו". ג'בארין הציג בדבריו למעשה את חזון הרשימה המשותפת ואת האסטרטגיה שלה לקראת הבחירות. ההצהרה הזו מסמנת - לראשונה - את נכונות הרשימה לבחון שיתוף פעולה פוליטי שיסייע להחלפת הממשלה.