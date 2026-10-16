אתמול (חמישי) יצא לדרך, כמסורת רבת שנים, הליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, 12 ימים לפני מועד הבחירות הכלליות בישראל. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל בחו״ל ובני משפחותיהם הזכאים להצביע יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם.
לא מדובר רק בדיפלומטים: המערך שמפעילים משרד החוץ וועדת הבחירות המרכזית מאפשר את הצבעתם של עובדי הנציגויות, שליחי משרדי הממשלה והנספחויות השונות המשרתים את המדינה מעבר לים, וכן בני משפחותיהם הזכאים לכך.
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ההצבעה נפתחה, בשל הפרשי השעות, בשגרירות ישראל בוולינגטון שבניו זילנד, כבר ב-14 באוקטובר בשעה 23:00 לפי שעון ישראל - ולאחר מכן בשגרירות ישראל בסובה שבפיג'י, הנציגות הישראלית החדשה ביותר, בשעה 0:01 לפי שעון ישראל.
משם נעה ההצבעה מערבה על פני הגלובוס ותימשך כ-30 שעות. הקלפיות האחרונות ייסגרו בחוף המערבי של ארה"ב, בלוס אנג׳לס ובסן פרנסיסקו, ביום שישי 16 באוקטובר, בשעה 6:00 לפי שעון ישראל. הקלפי הגדולה ביותר תפעל בקונסוליה הישראלית בניו יורק, ובה יותר מ-700 בעלי זכות בחירה.
"תהליך ממושך וקפדני"
מאחורי 101 הקלפיות עומד מערך לוגיסטי שלם שמפעילים ועדת הבחירות המרכזית ומשרד החוץ בשיתוף פעולה הדוק: הכשרת צוותי הקלפיות בנציגויות על ידי ועדת הבחירות, העברת הקלפיות וחומרי הבחירות ברחבי העולם, תיאום בין עשרות מדינות ואזורי זמן והקפדה על הליך אחיד, מאובטח, תוך שמירה קפדנית על טוהר הבחירות ובהתאם להוראות החוק.
במהלך ימי ההצבעה פועלים במקביל חמ"ל בחירות בחדר המצב של משרד החוץ וחמ״ל בחירות באגף ההצבעות המיוחדות של ועדת הבחירות המרכזית. שני החמ״לים פועלים בתיאום, מסייעים במתן מענה לסוגיות המתעוררות ועוקבים סביב השעון אחר התקדמות ההצבעה בנציגויות, מפתיחת הקלפיות ועד לסגירתן.
ראש צוות מערך בחירות במשרד החוץ, השגרירה אביבה רז שכטר, מסרה כי "היום הוא שיאו של תהליך ממושך וקפדני, שהחל לפני מספר חודשים, ובמסגרתו נערכנו לקיום הבחירות בנציגויות ישראל בחו״ל. הדיפלומטים ושליחי מדינת ישראל ברחבי העולם, לצד בני משפחותיהם הזכאים להצביע, הם הראשונים לממש את זכותם ולהצביע לכנסת ה-26 - המשכה של מסורת וחגיגה של דמוקרטיה".
ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית עו״ד דין ליבנה הוסיף: "הבחירות החלו! אתמול בלילה הצביעו נציגי ישראל בפיג’י ובניו-זילנד. ומיד לאחריהם, עוקבת ההצבעה אחרי השמש. איפה שהתחיל היום, התחילה גם ההצבעה. יום הבחירות הוא יום חג לדמוקרטיה הישראלית, רגע שיא שבו כל אזרחית ואזרח יממשו את זכותם היסודית לעצב את עתיד המדינה.
"אנו רואים חשיבות עליונה בהבטחת הזכות הזו לכל שליח ושליחה של מדינת ישראל, לעובדי הנציגויות ולבני משפחותיהם המייצגים אותנו נאמנה מעבר לים, גם כשהם נמצאים אלפי קילומטרים מהבית", מסר ליבנה. ועדת הבחירות המרכזית ערוכה במלוא כוחה, ומפעילה את כל מערכות הבקרה, הביקורת והפיקוח המתקדמות ביותר, כדי להבטיח הליך סדור, מוגן ושמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על טוהר הבחירות".
בתום ההצבעה יועברו מעטפות ההצבעה לישראל בהתאם לנהלים ובפיקוח, לקראת ספירתן במסגרת הבחירות לכנסת ה-26. עם סגירת הקלפי האחרונה יעדכן צוות הבחירות בנציגויות מטעם משרד החוץ את ועדת הבחירות המרכזית בנתוני ההצבעה בנציגויות.
השיא: הצביע מחו"ל כבר 8 פעמים
שגריר ישראל ברומא יונתן פלד קבע שיא הצבעה ייחודי בבחירות בישראל בזכות שירותו הנרחב בנציגויות שונות בחו"ל, ושלשל את הפתק מעבר לים בפעם השמינית. מכיוון שהחוק הישראלי מתיר לאזרחים להצביע מחו"ל רק אם הם דיפלומטים רשומים או שליחים רשמיים, מסלול הקריירה שלו הוביל להיסטוריה נוודית של הצבעה.
פלד בן ה-65 משרת 35 שנה במשרד החוץ. במהלך מחזור דחוס מאוד של בחירות לאומיות, פלד השיג הישג נדיר על ידי הטלת פתקי הצבעה בארבע מדינות שונות בארבעה מחזורי בחירות רצופים: באפריל 2019 הצביע לכנסת ה-21 במקסיקו סיטי, בזמן שכיהן כשגריר ישראל במקסיקו; לכנסת ה-22 הצביע בספטמבר 2019 בישראל; במרץ 2020 הצביע לכנסת ה-23 במיאמי, פלורידה, שם הוצב כקונסול הכללי בפועל; במרץ 2021 הצביע לכנסת ה-24 באוסטרליה בזמן שכיהן כשגריר ישראל בפועל בקנברה.
קודם לכן עוד הספיק להצביע בקונסוליה הכללית באיסטנבול; בשגרירות ישראל בארגנטינה; בשגרירות ישראל בוושינגטון; בקונסוליה הכללית במיאמי; וכעת ברומא זאת הפעם השמינית שהוא מצביע בחו"ל. "אני גאה להצביע בפעם השמינית במדינה השמינית שלי לאורך הקריירה. דעותינו הפוליטיות אולי שונות, אך כדיפלומטים כולנו משרתים מדינה אחת: ישראל!", סיכם פלד.