קודם לכן עוד הספיק להצביע בקונסוליה הכללית באיסטנבול; בשגרירות ישראל בארגנטינה; בשגרירות ישראל בוושינגטון; בקונסוליה הכללית במיאמי; וכעת ברומא זאת הפעם השמינית שהוא מצביע בחו"ל. "אני גאה להצביע בפעם השמינית במדינה השמינית שלי לאורך הקריירה. דעותינו הפוליטיות אולי שונות, אך כדיפלומטים כולנו משרתים מדינה אחת: ישראל!", סיכם פלד.